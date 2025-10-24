Salud

Qué efectos secundarios puede provocar beber demasiado té de manzanilla, según expertos

Un estudio citado por Verywell Health advierte que el consumo excesivo de esta infusión puede provocar diversas complicaciones y reacciones adversas en personas con ciertas condiciones o medicación

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
La manzanilla es valorada por
La manzanilla es valorada por sus propiedades calmantes y digestivas, pero no está exenta de riesgos si se consume en exceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de manzanilla es ampliamente reconocido por su uso como remedio natural para aliviar molestias leves y tiene una reputación de seguridad. Sin embargo, el consumo excesivo puede provocar efectos secundarios poco conocidos. Especialistas advierten que, en personas que toman determinados medicamentos o presentan ciertas condiciones de salud, la ingesta en grandes cantidades puede ocasionar desde molestias gastrointestinales hasta riesgos más graves debido a interacciones farmacológicas, según Verywell Health.

La manzanilla, valorada por sus propiedades calmantes y digestivas, forma parte de la rutina diaria de millones de personas. Su uso suele considerarse inocuo, y la mayoría de los expertos coincide en que entre una y tres tazas diarias resultan seguras para adultos sanos. No obstante, Verywell Health señala que exceder esta cantidad puede desencadenar problemas inesperados, sobre todo en grupos de riesgo.

Efectos secundarios del consumo excesivo

Entre los principales efectos secundarios, los especialistas identifican las náuseas. Keri Gans, nutricionista, afirma: “El té de manzanilla generalmente es seguro, pero consumir demasiado a veces puede causar náuseas o vómitos”. Aunque esta reacción es poco común, Samantha Dieras, directora de servicios de nutrición ambulatoria del Hospital Mount Sinai, indica que es improbable que la mayor parte de las personas consuma dosis tan elevadas como para experimentar estos síntomas de forma habitual.

La irritación o hinchazón en
La irritación o hinchazón en la piel son síntomas comunes tras consumir manzanilla en alérgicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro efecto adverso relevante es la reacción alérgica. Gans advierte que quienes son alérgicos a plantas como la ambrosía, los crisantemos, las caléndulas o las margaritas pueden experimentar irritación o hinchazón en la piel tras consumir manzanilla. En situaciones más graves, la reacción puede evolucionar hacia una hipersensibilidad severa o incluso anafilaxia, lo que exige atención médica inmediata.

La somnolencia es otro de los riesgos posibles, especialmente para quienes toman medicamentos sedantes. Dieras expone que, aunque hacen falta más estudios, existe preocupación por la intensificación del efecto sedante cuando el té de manzanilla se combina con fármacos inductores del sueño.

El incremento en el riesgo de sangrado es especialmente relevante para quienes consumen anticoagulantes. Gans explica: “La manzanilla contiene compuestos cumarina naturales, que pueden potenciar los efectos de los anticoagulantes como la warfarina y aumentar el riesgo de sangrado si se consumen en grandes cantidades”. Por este motivo, recomienda consultar con un profesional de la salud antes de incorporar la manzanilla de forma habitual en la dieta.

El consumo excesivo también puede interferir con la eficacia de los anticonceptivos orales. Dieras señala que los estudios sugieren una posible disminución del efecto de las píldoras anticonceptivas y el agravamiento de condiciones sensibles al estrógeno, como ciertos tipos de cáncer de mama o de útero.

Estudios señalan que dosis elevadas
Estudios señalan que dosis elevadas de manzanilla pueden alterar funciones hepáticas y renales, y potenciar efectos sedantes (Créditos: Freepik)

El estudio realizado por el Departamento de Toxicología de la Universidad de Granada respalda los riesgos asociados al consumo excesivo de manzanilla. La investigación, publicada en la revistaPhytomedicine, demostró que la administración crónica de dosis elevadas puede alterar las funciones hepáticas y renales, además de modificar la absorción de ciertos medicamentos. Los resultados también reflejaron la aparición de vómitos y somnolencia en los modelos evaluados, lo que refuerza las advertencias sobre los posibles efectos secundarios al exceder las cantidades recomendadas.

Recomendaciones y advertencias

La cantidad segura de té de manzanilla no cuenta con un límite oficial, pero la mayoría de los expertos considera que entre una y tres tazas diarias es lo adecuado para adultos sanos. La sensibilidad individual puede variar, por lo que las personas medicadas o con problemas de salud deberían consumir menores cantidades y prestar atención a cualquier síntoma inusual.

El consumo excesivo de té
El consumo excesivo de té de manzanilla puede causar náuseas, vómitos y reacciones alérgicas en personas sensibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verywell Health reitera que la seguridad del consumo durante el embarazo o la lactancia no está completamente establecida, por lo que se recomienda precaución y consulta médica en esos casos. Si bien los efectos adversos relacionados con el té de manzanilla pueden ser graves en situaciones concretas, el riesgo sigue siendo bajo cuando se consume con moderación y siguiendo las indicaciones de los especialistas.

Temas Relacionados

Té de manzanillaEfectos secundariosConsumo excesivo de infusionesReacciones alérgicasAnticoagulantesInfusionesEmbarazo y lactanciaremedios naturalesPlantas medicinalesVerywell HealthNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Un tribunal en Italia asoció la vacuna del COVID con un efecto adverso neurológico raro

Un fallo judicial en Asti, en el norte del país, determinó en primera instancia un “nexo causal” entre la mielitis transversa en una mujer de 52 años y las dosis del inmunizante de ARN mensajero

Un tribunal en Italia asoció

Hadrosaurio: cómo era la especie de dinosaurio que encontraron momificado con piel y cascos sorprendentes

Un equipo de la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos, identificaron que una fina capa de arcilla preservó las estructuras blandas. Qué implica el hallazgo

Hadrosaurio: cómo era la especie

Beber alcohol puede hacer que la presión arterial aumente, señaló un estudio

Investigadores analizaron datos de miles pacientes y observaron que quienes dejaron de tomar experimentaron mejoras, lo que podría reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Beber alcohol puede hacer que

Contaminación y salud visual: el aire que respiramos también daña los ojos

La exposición constante a partículas contaminantes como el polvo, el humo y los gases industriales puede provocar irritación, sequedad y hasta infecciones oculares

Contaminación y salud visual: el

Vapear puede dañar los pulmones más de lo que se creía, según un nuevo hallazgo científico

Un equipo de la Universidad de California, Riverside identificó compuestos químicos perjudiciales en los líquidos de cigarrillos electrónicos, lo que plantea riesgos para quienes utilizan estos aparatos

Vapear puede dañar los pulmones
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es el pronóstico del

Cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 26 de octubre, el día de las elecciones legislativas 2025

Se rompió un caño de agua en el barrio de Belgrano y una camioneta que estaba estacionada se atascó en la grieta

Receta de cheesecake de frutos rojos, rápida y fácil

Elecciones 2025 en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales del próximo domingo

Una “supertierra” cercana despierta nuevas esperanzas en la búsqueda de vida fuera del Sistema Solar

INFOBAE AMÉRICA
“Las leyendas nunca se olvidan

“Las leyendas nunca se olvidan de dónde vienen”: ‘Canelo’ Álvarez impulsa campaña solidaria en 50 instituciones deportivas mexicanas

Arrestaron a la influencer brasileña Melissa Said: la acusan de liderar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero

Arrestaron a un hombre con cuchillo cerca de la embajada de Estados Unidos en Tokio: un policía herido

Hadrosaurio: cómo era la especie de dinosaurio que encontraron momificado con piel y cascos sorprendentes

David Foenkinos opina que “ni un novelista hubiera imaginado” el robo del Louvre

TELESHOW
Hoy tu sueño es real:

Hoy tu sueño es real: los castings de 5 jovencitas que querían ser estrellas del pop y lo lograron con Bandana

Patricia Sosa cantó en lo de Guido Kaczka por una causa solidaria y recaudó una cifra millonaria

La transformación de Lourdes Fernández en Lowrdez: su vida antes de Bandana y la reinvención como ícono pop

Lourdes Fernández dejó el hospital junto a una amiga: los detalles de su internación

El crudo testimonio de Ioja, la mejor amiga de Lourdes Fernández: “De ese tipo se podía esperar cualquier cosa”