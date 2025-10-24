La cirugía de cataratas se está convirtiendo en un procedimiento de consultorio, señalan los expertos

JUEVES, 23 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Imagínese pasar por el consultorio de su oftalmólogo para una cirugía rápida de cataratas .

Ese parece ser el futuro de este procedimiento que mejora la visión, informaron los investigadores el sábado en la reunión anual de la Academia Americana de Oftalmología (American Academy of Ophthalmology ) en Orlando, Florida.

Cientos de pacientes recibieron con éxito una cirugía de cataratas en el consultorio de un médico tras tomar pastillas sedantes, en lugar de sedación intravenosa en un centro quirúrgico u hospital, reportaron los investigadores.

Además, solo un 10 por ciento de los pacientes requirieron más sedación más allá de la dosis estándar de 5 mg de diazepam para los pacientes mayores y de 10 mg para los pacientes más jóvenes, dijeron los investigadores.

Ningún paciente seleccionado para la cirugía en el consultorio necesitó ser reprogramado para sedación intravenosa debido a la ansiedad o la inquietud, anotaron los investigadores.

"Antes de lanzar nuestra sala quirúrgica en el consultorio, habría anticipado que más pacientes habrían requerido niveles más altos de sedación oral", dijo el investigador, el Dr. Brad Feldman, cirujano de Philadelphia Eye Associates.

"En solo mi segundo día en la suite del consultorio, me sentí seguro de que este entorno para la cirugía de cataratas era mejor para la mayoría de los pacientes en términos de comodidad, conveniencia y seguridad", dijo en un comunicado de prensa.

Las cataratas ocurren cuando el cristalino transparente del ojo se nubla, lo que afecta la visión, dice la AAO. La cirugía reemplaza un cristalino natural nublado por un cristalino artificial transparente.

La cirugía de cataratas realizada en el consultorio de un oftalmólogo se está volviendo más común, pero los protocolos de sedación no se han examinado por completo, dijo Feldman.

"Sabemos que más de 100 consultorios privados en los EE. UU. han comenzado a realizar cirugías de cataratas en el consultorio y que la gran mayoría de estos casos se realizan bajo sedación oral", dijo Feldman. "Queríamos compartir el enfoque específico de nuestro centro, ya que creemos que será útil para otros oftalmólogos".

Esos procedimientos no se llevan a cabo en salas de exámenes oculares convertidas, anotó Feldman.

Por ejemplo, su espacio quirúrgico está construido con estándares comparables a los centros de cirugía ambulatoria, incluidos los sistemas de filtración de aire y las especificaciones eléctricas dedicadas, así como las áreas de almacenamiento y procesamiento estériles.

El nuevo estudio involucró 729 cirugías de cataratas que se llevaron a cabo en la sala quirúrgica del consultorio. Solo una de las cirugías tuvo una complicación durante el procedimiento, que involucró que el gel del ojo interno se filtrara a otras partes del ojo.

Más de un 99 por ciento de los pacientes eligieron operarse un segundo ojo en el consultorio, a pesar de que había un centro de cirugía disponible a menos de media milla de distancia, dijeron los investigadores.

El diazepam tiende a surtir efecto más o menos al mismo tiempo que las pupilas de una persona se dilatan con las gotas para los ojos, dijo Feldman. Los médicos pueden evaluar rápidamente tanto la pupila como el nivel de sedación del paciente antes de ingresar al quirófano.

"A diferencia de la sedación intravenosa, los pacientes no son llevados al quirófano hasta que se considera que están adecuadamente sedados", dijo Feldman, y señaló que esto hace que los niveles de sedación durante la cirugía sean altamente predecibles.

El equipo planea continuar recopilando datos sobre todos los pacientes que se someten a cirugía de cataratas en su consultorio e insta a otros cirujanos oculares a hacer lo mismo.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Academia Estadounidense de Oftalmología ofrece más información sobre la cirugía de cataratas.

FUENTE: Academia Estadounidense de Oftalmología, comunicado de prensa, 18 de octubre de 2025