Uno de los síndromes más mortales de los que has oído hablar

MARTES, 21 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Es uno de los síndromes más letales de los que se ha oído hablar, pero los expertos esperan cambiar eso.

Casi 9 de cada 10 estadounidenses no han oído hablar del síndrome cardiovascular-renal-metabólico (CRM), a pesar de que aproximadamente la misma proporción se ve afectada por él, según una nueva encuesta de la Asociación Americana del Corazón (AHA).

El síndrome de CRM representa un grupo de problemas de salud que ocurren en uno de los "sistemas de círculo completo" más esenciales del cuerpo, dijeron los expertos. Incluye enfermedades cardíacas, enfermedades renales, diabetes y obesidad.

"Los sistemas cardiaco, renal y metabólico están conectados y, como tales, deben tratarse de forma coordinada", señaló en un comunicado de prensa el Dr. Eduardo Sánchez, director médico de prevención de la AHA. "Estos resultados revelan la necesidad de enfatizar esas conexiones y ayudar a los pacientes a comprender la importancia de la atención colaborativa".

Casi el 90% de los adultos estadounidenses tienen al menos un factor de riesgo de CRM, que fue definido por la AHA en 2023.

Esos factores de riesgo incluyen hipertensión, colesterol anómalo, niveles altos de azúcar en la sangre, exceso de peso y reducción de la función renal, según la AHA. La interacción de estos factores puede aumentar el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca de una persona más que cualquiera de ellos por separado.

El síndrome de CRM afecta el complejo sistema que alimenta el cuerpo:

El corazón bombea sangre por todo el cuerpo. El sistema metabólico quema azúcar en la sangre para obtener energía. Los desechos del metabolismo del azúcar en la sangre se vierten de nuevo en la sangre. Los riñones filtran esos desechos y equilibran los líquidos, lo que ayuda con la presión arterial. La presión arterial afecta la forma en que el corazón bombea sangre.

"Es un círculo completo", dijo Sánchez. "Puede cuidar su salud en general con controles regulares de su presión arterial, colesterol, peso, azúcar en la sangre y función renal".

Para la mayoría de las personas, el síndrome de CRM es reversible con medicamentos y cambios en el estilo de vida, como comer más sano y hacer más ejercicio, dijeron los expertos.

Pero aún no se ha corrido la voz sobre el síndrome de CRM, ya que la nueva encuesta encontró que solo el 12% de los adultos estadounidenses han oído hablar de él.

También hubo algunas percepciones erróneas poderosas asociadas con el síndrome.

Por ejemplo, el 42% de los encuestados creía que un corazón sano probablemente no se dañaría por enfermedades que afectaran a otros sistemas de órganos, o no estaban seguros.

Y el 68% creía incorrectamente que es mejor manejar las afecciones individuales una a la vez, o no estaba seguro de la mejor manera de manejarlas.

Sin embargo, la gente también parecía interesada en aprender más sobre el síndrome de CRM.

Cuatro de cada cinco (79%) dijeron que es importante comprender la salud de CRM y el 72% dijeron que están interesados en aprender más sobre ella.

La mayoría estaba interesada en saber cómo se trata y diagnostica el síndrome de CRM (72%) y cómo se diagnostica (71%).

"Queremos que las personas sepan que es muy común tener factores de riesgo cardíacos, renales y metabólicos al mismo tiempo", dijo Sánchez. "Es tranquilizador que una vez que se definió la conexión de CRM, casi tres cuartas partes de los que respondieron entendieron que era importante y querían aprender más".

La AHA planea emitir sus primeras pautas sobre el síndrome CRM a principios de 2026.

La encuesta en línea se realizó en agosto de 2025 entre 4,007 adultos. El margen de error es de más o menos 2 puntos porcentuales.

FUENTE: Asociación Americana del Corazón, comunicado de prensa, 20 de octubre de 2025