California lanzará insulina por solo $11 la pluma

LUNES, 20 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- California comenzará a vender insulina de bajo costo el 1 de enero, casi tres años después de que el gobernador Gavin Newsom anunciara un plan para hacer que los medicamentos que salvan vidas sean más asequibles para las personas con diabetes.

La insulina del estado, que se vende bajo la marca CalRx , estará disponible a un precio recomendado de $11 por pluma, o $55 por un paquete de cinco.

La medida es parte de una asociación entre el estado y la organización sin fines de lucro Civica, que fabrica el medicamento.

"No necesitas una nueva receta", dijo Newsom en una conferencia de prensa. "Es el acceso sobre la base de la asequibilidad".

La nueva insulina CalRx funcionará como una versión genérica de glargina, un inyectable una vez al día que ayuda a controlar el azúcar en la sangre.

Un paquete comparable de cinco de Rezvoglar de Eli Lilly se vende a las farmacias por alrededor de $ 88, según la oficina del gobernador, aunque los costos para los pacientes varían según la cobertura del seguro.

California firmó un acuerdo de 10 años con Civica y Biocon Biologics , con sede en India, en 2023, invirtiendo 50 millones de dólares en el desarrollo de la insulina y otros 50 millones de dólares en una futura planta de fabricación, informó NBC News .

Los funcionarios dicen que el programa podría ahorrar a los pacientes entre $2,000 y $4,000 por año. También podría generar ahorros adicionales para el estado de California, que compra insulina para millones de residentes en planes de salud pública.

Alrededor de 38 millones de estadounidenses viven con diabetes, según la Asociación Estadounidense de Diabetes.

Los costos de la insulina han sido una gran tensión financiera, especialmente para las personas sin seguro.

"Los consumidores de California necesitan alivio ahora, por lo que los defensores de la salud se sienten aliviados al ver que CalRx se mueve rápidamente para reducir los costos de la insulina para la gente de California mientras continúa buscando otras soluciones necesarias para los costos de los medicamentos recetados", dijo a NBC News Chris Noble, director organizador de Health Access California, un grupo de defensa estatal .

La iniciativa CalRx de Newsom es parte de un plan más amplio para producir y vender genéricos de marca estatal a precios más bajos.

A principios de este año, el estado también anunció planes para vender naloxona, un medicamento que puede revertir las sobredosis de opioides, bajo el mismo programa.

Civica planea distribuir su insulina de bajo costo en todo el país también a las farmacias.

Sin embargo, los analistas estatales han advertido que la entrada de California en el mercado de la insulina podría llevar a otros fabricantes a reducir la disponibilidad, una consecuencia no deseada que los funcionarios están monitoreando.

Más información

La Asociación Americana de la Diabetes (American Diabetes Association) ofrece más información sobre la insulina.

FUENTE: NBC News, 16 de octubre de 2025