Salud

La inflamación se vincula con la fatiga entre los pacientes de cáncer

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

MARTES, 7 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Combatir el cáncer puede dejar a los pacientes cansados hasta los huesos, y los investigadores ahora creen que podrían saber por qué.

La inflamación se vinculó con la fatiga entre casi 200 mujeres con cáncer de mama en etapa temprana durante y después del tratamiento con radiación o quimioterapia, informaron los investigadores el 6 de octubre en la revista Cancer.

Específicamente, la inflamación pareció promover la fatiga general y física entre las mujeres, pero no la fatiga emocional o mental.

"Nuestros hallazgos indican que la inflamación juega un rol en algunos aspectos de la fatiga relacionada con el cáncer, pero no en otros, y que estos efectos persisten mucho después del tratamiento", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, Julienne Bower, presidenta de psicología de la salud de la UCLA.

"Esto es fundamental para desarrollar tratamientos dirigidos para este síntoma común e incapacitante", agregó.

En el estudio, los investigadores estudiaron los niveles sanguíneos de proteínas asociadas con la inflamación en 192 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en etapa temprana. Se realizaron análisis de sangre antes del tratamiento y durante 18 meses después del tratamiento.

Las mujeres también informaron sobre sus diferentes tipos de fatiga: general, física, mental y emocional.

Los investigadores encontraron que unos niveles más altos de citocinas proinflamatorias se vincularon con una mayor fatiga general, que implica sentimientos de cansancio y agotamiento.

Esta asociación se mantuvo incluso después de tener en cuenta otros factores como la etapa del cáncer, la edad, la raza, la educación y el índice de masa corporal (IMC). El IMC es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.

Esos bioquímicos que controlan la inflamación también se vincularon con un aumento de la fatiga física, que implicaba sentimientos de debilidad física y pesadez, mostraron los resultados.

Con base en estos resultados, los equipos de atención del cáncer podrían querer investigar formas de controlar la inflamación de los pacientes, ya que reducirla podría ayudarlos a mantenerse motivados y aumentar sus probabilidades de supervivencia, escribieron los investigadores.

"Cabe destacar que las intervenciones conductuales que son efectivas para controlar la fatiga relacionada con el cáncer, incluida la actividad física, la terapia cognitivo-conductual y la meditación de atención plena, reducen la inflamación, lo que puede contribuir a sus efectos beneficiosos", concluyeron los investigadores.

Más información

La Escuela de Medicina de Harvard tiene más información sobre la inflamación.

FUENTES: Sociedad Americana Contra El Cáncer, comunicado de prensa, 6 de octubre de 2025; Cáncer, 6 de octubre de 2025

Temas Relacionados

Health Daylainflamacionsevinculaconlafatigaentrelospacientesdecancer

Últimas Noticias

Tanto los refrescos de dieta como las bebidas azucaradas aumentan el riesgo de enfermedad del hígado graso, según un estudio

Healthday Spanish

Tanto los refrescos de dieta

Investigadores ganan el Premio Nobel por descubrir cómo se protege el sistema inmunológico

Healthday Spanish

Investigadores ganan el Premio Nobel

La estimulación cerebral profunda ofrece alivio a largo plazo para los pacientes de Parkinson

Healthday Spanish

La estimulación cerebral profunda ofrece

Los bebés tienen más probabilidades de morir si la madre fallece durante o después del embarazo

Healthday Spanish

Los bebés tienen más probabilidades

Cómo lograr beneficios para la salud con ejercicios breves y fáciles de incorporar a la rutina

Un estudio liderado por investigadores de España reveló que los intervalos cortos de actividad física intensa ayudan a superar barreras como la escasez de tiempo y aumentan la constancia de las personas sedentarias. Los detalles

Cómo lograr beneficios para la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo los corales permiten reconstruir

Cómo los corales permiten reconstruir la historia de los cambios climáticos a nivel global, según expertos

Qué anticipa el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos durante el fin de semana largo

Cómo lograr beneficios para la salud con ejercicios breves y fáciles de incorporar a la rutina

Video: un músico sufrió el robo de su violín en una heladería de San Telmo y pide ayuda para recuperarlo

Sorpresivo paro de subte: agredieron a dos trabajadores en la línea H y se interrumpió el servicio

INFOBAE AMÉRICA
Roma, atascos y caos: el

Roma, atascos y caos: el insólito tráfico de la antigüedad y por qué recuerda a las ciudades modernas

Ejercicios personalizados y diagnósticos tempranos mejoran la recuperación visual tras conmociones cerebrales

El Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica pidió levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por “beligerancia política”

China refuerza su alianza con Corea del Norte: el primer ministro viajará a Pyongyang

Vladimir Putin declaró que Rusia capturó 5.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2025

TELESHOW
Adrián Suar se metió en

Adrián Suar se metió en la polémica del Martín Fierro a Susana Giménez como conductora: “Vero Lozano se lo merece”

Juana Repetto recordó su experiencia al conocer hombres en una app de citas: “Me la bajé y me embaracé”

Damián Betular habló de la crisis de Marixa Balli en MasterChef Celebrity: “Que no llore”

Eva Bargiela, a punto de dar a luz: “El último evento con el bebé en la panza”

Besos en el cuello y una noche de pasión: el llamativo adelanto de la nueva canción de Tini Stoessel