Un medicamento para el Alzheimer podría mejorar el funcionamiento social entre los niños con autismo

LUNES, 6 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Una píldora aprobada para la enfermedad de Alzheimer podría ayudar a mejorar el funcionamiento social en algunos niños y adolescentes con trastorno del espectro autista, encontró un nuevo ensayo clínico a pequeña escala.

La memantina mejoró las conductas sociales de estos niños en un 56 por ciento, en comparación con una mejora del 21 por ciento entre los niños que tomaron un placebo, informaron los investigadores en JAMA Network Open.

"Los participantes que respondieron a la memantina mostraron mejoras en la competencia social y una reducción en la gravedad de los síntomas del autismo, aunque continuaron experimentando características más leves del autismo", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Gagan Joshi . Es director del Programa Bressler para el Trastorno del Espectro Autista del Hospital General de Massachusetts, en Boston.

La memantina disminuye la actividad anormal en el cerebro causada por el glutamato, un neurotransmisor abundante que juega un papel importante en el aprendizaje y la memoria.

Está aprobado para tratar a personas con Alzheimer de moderado a grave, al bloquear los receptores que causan pérdida de memoria cuando el glutamato lo activa de forma persistente, según Drugs.com.

Algunas personas con autismo tienen niveles anormales de glutamato en sus cerebros, lo que llevó a los investigadores a pensar que la memantina también podría ayudar a estos pacientes.

"Si tiene niveles elevados de glucosa en la sangre, recetamos medicamentos antidiabéticos para reducir los niveles de azúcar en la sangre", dijo Joshi. "De la misma manera, observamos si los moduladores del glutamato podrían mejorar el funcionamiento social en el autismo para individuos con niveles anormalmente altos de glutamato en el cerebro".

Para el ensayo clínico, los investigadores reclutaron a 42 niños de 8 a 18 años que tenían autismo sin discapacidad intelectual. Los niños fueron asignados al azar a tomar memantina o un placebo durante 12 semanas.

De esos niños, 33 completaron el ensayo, incluidos 16 con memantina y 17 con placebo, dijeron los investigadores.

"Vimos que los pacientes que respondieron a la memantina se involucraron más socialmente", dijo Joshi.

Los escáneres cerebrales mostraron que todos los niños tenían niveles medios a altos de actividad de glutamato en la corteza cingulada anterior pregenual (pgACC), una región cerebral rica en glutamato responsable del procesamiento social y la conciencia emocional.

Alrededor de un 54 por ciento tenían niveles anormalmente altos de glutamato y el resto niveles medios, en comparación con los escáneres cerebrales de 16 niños sin autismo.

Todos los niños que respondieron a la memantina tenían niveles altos de glutamato, y un 80 por ciento de los niños con glutamato anormalmente alto respondieron favorablemente a la memantina, mostraron los resultados.

El medicamento fue generalmente bien tolerado, aunque algunos niños reportaron efectos secundarios leves como dolores de cabeza, dijeron los investigadores.

Se necesita más investigación para evaluar mejor la utilidad potencial del fármaco en el tratamiento del autismo, dijo Joshi.

"Los ensayos clínicos más grandes podrían ayudar a evaluar las respuestas de la memantina en poblaciones más amplias con TEA", dijo Joshi.

FUENTE: Mass General Brigham, comunicado de prensa, 1 de octubre de 2025