Salud

La menopausia no afecta la progresión de la EM, concluye un relevante estudio

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

VIERNES, 3 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- La menopausia no aumenta los síntomas y la discapacidad entre las mujeres con esclerosis múltiple, concluyó un nuevo estudio importante.

A algunos expertos les preocupaba que los niveles hormonales fluctuantes asociados con la menopausia pudieran afectar la gravedad de la enfermedad neurodegenerativa, dijeron los investigadores.

La discapacidad de la EM aumenta notablemente alrededor de los 50 años, lo que coincide con la edad en que muchas mujeres experimentan la menopausia, señaló la investigadora principal Vilija Jokubaitis, subdirectora de medicina traslacional de la Universidad de Monash en Australia.

Pero los resultados mostraron que "la menopausia no se asocia con un mayor riesgo de acumulación de discapacidad en las mujeres con EM", dijo en un comunicado de prensa.

"Por lo tanto, los aumentos en la discapacidad que vemos alrededor de los 50 años no se deben directamente a la menopausia, sino que probablemente se deban a otros procesos de envejecimiento que afectan a todas las personas, independientemente de su sexo o género", dijo Jokubaitis.

El estudio aparece en la edición del 29 de septiembre de la revista JAMA Neurology.

La EM ocurre cuando el propio sistema inmunológico del cuerpo ataca el sistema nervioso central, dañando la vaina protectora alrededor de las fibras nerviosas llamada mielina. Esto interrumpe las señales hacia y desde el cerebro, causando una variedad de síntomas que impiden los sentidos y afectan la capacidad de moverse, según la Clínica Mayo.

El trastorno afecta tres veces más a las mujeres que a los hombres, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

"Durante la perimenopausia, la cantidad de estrógeno y progesterona en las mujeres fluctúa mucho, antes de que los niveles de estas hormonas se reduzcan significativamente en la menopausia", dijo Jokubaitis. "En este estudio preguntamos si la pérdida de hormonas sexuales en la menopausia podría ser la razón del empeoramiento de la EM en las mujeres en la mediana edad".

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de más de 120,000 personas con EM en todo el mundo, utilizando el registro de resultados clínicos de EM más grande del mundo.

El equipo también siguió a casi 1,000 mujeres australianas con EM, de las cuales alrededor de un 40 por ciento habían pasado por la menopausia. Su edad promedio de menopausia fue de poco menos de 49 años, y las mujeres fueron seguidas durante poco más de 14 años.

Los resultados no mostraron ninguna asociación entre la menopausia y la progresión de la discapacidad de una mujer con EM.

Estos resultados deberían tranquilizar a las mujeres con EM que se enfrentan a la menopausia, señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Francesca Bridge, neuróloga de Alfred Health en Melbourne, Australia.

"La transición a la menopausia puede ser un desafío para muchas mujeres", dijo Bridge. "Este estudio les da a las mujeres con EM una cosa menos de qué preocuparse".

Eso no significa que la menopausia sea fácil para las mujeres con EM, dijo Bridge. Los sofocos, los problemas de memoria, los cambios de humor y los síntomas urinarios pueden superponerse con los síntomas relacionados con la EM.

Pero estos resultados ayudarán a informar cómo las mujeres manejan tanto los síntomas de la menopausia como los problemas relacionados con la EM, incluidos los cambios en el estilo de vida y el uso de la terapia hormonal, dijo Bridge.

"Las mujeres con EM se beneficiarán de la gestión holística de los síntomas de la menopausia con medidas de estilo de vida como el ejercicio y el mantenimiento de una dieta saludable, además de medidas farmacológicas como la terapia hormonal para la menopausia y los medicamentos no hormonales para mejorar sus síntomas y su calidad de vida", dijo.

Más información

La Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple ofrece más información sobre la menopausia y la EM.

FUENTES: Universidad de Monash, comunicado de prensa, 29 de septiembre de 2025; JAMA Neurology, 29 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daylamenopausianoafectalaprogresiondelaemconcluyeunrelevanteestudio

Últimas Noticias

Científicos cultivan óvulos a partir de piel humana en un nuevo estudio

Healthday Spanish

Científicos cultivan óvulos a partir

El mal sueño está relacionado con envejecimiento cerebral acelerado

Healthday Spanish

El mal sueño está relacionado

Parche inteligente ayuda a los adictos y alcohólicos a controlar el estrés y los antojos

Healthday Spanish

Parche inteligente ayuda a los

Los vaporizadores de marihuana con sabor se convierten en la nueva cara del consumo de drogas entre los adolescentes

Healthday Spanish

Los vaporizadores de marihuana con

Qué comen los centenarios: los hábitos alimentarios esenciales para llegar a los 100 años en forma

Investigaciones recientes aseguran que ciertas decisiones diarias en la mesa marcan son claves para alcanzar la longevidad. Qué recomiendan los expertos para sumar bienestar

Qué comen los centenarios: los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jornada financiera: los bonos en

Jornada financiera: los bonos en dólares subieron más de 3% por la expectativa del apoyo de EEUU

Allanaron la casa de un reconocido streamer que está acusado de promocionar casinos ilegales

Milei volvió a reunirse con Macri: estuvo Karina y acordaron “trabajar en conjunto” después de las elecciones

Qué son los números marrones y el sorprendente origen de su nombre

El Gobierno congeló el dólar con ventas del Tesoro a la espera de las gestiones de Caputo en EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó el mayor ataque

Rusia lanzó el mayor ataque contra la infraestructura gasífera de Ucrania desde el inicio de la guerra

Donald Trump y Mark Carney se reunirán en Estados Unidos el próximo martes

El Ejército de Ucrania recupera terreno en la región de Donetsk y refuerza su posición en el frente oriental

El secretario general de la ONU elogió la respuesta de Hamas al acuerdo de paz en Gaza

Donald Trump se pronunció sobre la respuesta de Hamas a su plan para Gaza: “Creo que están listos para la paz”

TELESHOW
Boxeo, insultos y cachetadas: Dillom

Boxeo, insultos y cachetadas: Dillom mostró cómo entrenó junto a Lali para su show en Vélez

Juana Repetto contó el drama que vive Reina Reech, su mamá

La emoción del papá de Thiago Medina por su recuperación: “Hoy, gracias a Dios, puedo sonreír”

Pampita y Nicole Neumann coincidieron en un glamoroso desfile: miradas, poses y mucha distancia

Se conoció qué dice el perfil de Fede Bal en una aplicación de citas: “La usa cuando viaja”