El riesgo de COVID prolongado de los niños se duplica tras la segunda infección, señalan investigadores

JUEVES, 2 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Los niños y adolescentes tienen un riesgo doble de COVID prolongada tras su segunda infección con la COVID-19 , informan unos investigadores.

Además, la COVID prolongada aumenta drásticamente el riesgo de miocarditis, coágulos sanguíneos, riñones dañados, latidos cardiacos anormales y otros problemas de salud en los niños, informan los investigadores en The Lancet Infectious Diseases.

"Los resultados de este estudio respaldan aún más uno de los motivos más fuertes que doy a los pacientes, las familias y los médicos sobre la vacunación: más vacunas deberían conducir a menos infecciones, lo que debería conducir a menos COVID prolongada", señaló en un comunicado de prensa el investigador, el Dr. Ravi Jhaveri, jefe de enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital Pediátrico Ann & Robert H. Lurie de Chicago.

En el estudio, los investigadores analizaron los expedientes de salud de más de 465,000 niños y adolescentes desde el 1 de enero de 2022 hasta el 12 de octubre de 2023, durante la ola ómicron de la pandemia de COVID.

Todos esos niños tuvieron una infección inicial con la COVID, y más de 58,400 tuvieron una segunda infección, dijeron los investigadores.

Los resultados mostraron que la reinfección duplicó el riesgo de un niño de un diagnóstico posterior de COVID prolongado.

Posteriormente, los niños diagnosticados con COVID prolongada tenían un riesgo triplicado de miocarditis, una inflamación del músculo cardiaco que puede debilitar el corazón, dijeron los investigadores.

Los niños con COVID prolongado también tenían más del doble de probabilidades de desarrollar coágulos sanguíneos y tenían un mayor riesgo de muchos otros problemas de salud asociados con el síndrome, según el estudio.

Los resultados van en contra de las percepciones populares de que la COVID en los niños es leve, y que las reinfecciones no conllevan el mismo riesgo de COVID prolongado que las infecciones iniciales, dijeron los investigadores.

En el futuro, los investigadores planean rastrear los datos de niños y adolescentes durante períodos más largos. También quieren examinar si las variantes más nuevas de COVID cambian los patrones de riesgo de COVID prolongado y explorar estrategias específicas que podrían evitar problemas de salud a largo plazo.

Más información

La Clínica Cleveland ofrece más información sobre el COVID prolongado en los niños.

FUENTES: Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago, comunicado de prensa, 29 de septiembre de 2025; The Lancet Infectious Diseases, 30 de septiembre de 2025