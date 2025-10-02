Salud

El riesgo de COVID prolongado de los niños se duplica tras la segunda infección, señalan investigadores

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

JUEVES, 2 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Los niños y adolescentes tienen un riesgo doble de COVID prolongada tras su segunda infección con la COVID-19 , informan unos investigadores.

Además, la COVID prolongada aumenta drásticamente el riesgo de miocarditis, coágulos sanguíneos, riñones dañados, latidos cardiacos anormales y otros problemas de salud en los niños, informan los investigadores en The Lancet Infectious Diseases.

"Los resultados de este estudio respaldan aún más uno de los motivos más fuertes que doy a los pacientes, las familias y los médicos sobre la vacunación: más vacunas deberían conducir a menos infecciones, lo que debería conducir a menos COVID prolongada", señaló en un comunicado de prensa el investigador, el Dr. Ravi Jhaveri, jefe de enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital Pediátrico Ann & Robert H. Lurie de Chicago.

En el estudio, los investigadores analizaron los expedientes de salud de más de 465,000 niños y adolescentes desde el 1 de enero de 2022 hasta el 12 de octubre de 2023, durante la ola ómicron de la pandemia de COVID.

Todos esos niños tuvieron una infección inicial con la COVID, y más de 58,400 tuvieron una segunda infección, dijeron los investigadores.

Los resultados mostraron que la reinfección duplicó el riesgo de un niño de un diagnóstico posterior de COVID prolongado.

Posteriormente, los niños diagnosticados con COVID prolongada tenían un riesgo triplicado de miocarditis, una inflamación del músculo cardiaco que puede debilitar el corazón, dijeron los investigadores.

Los niños con COVID prolongado también tenían más del doble de probabilidades de desarrollar coágulos sanguíneos y tenían un mayor riesgo de muchos otros problemas de salud asociados con el síndrome, según el estudio.

Los resultados van en contra de las percepciones populares de que la COVID en los niños es leve, y que las reinfecciones no conllevan el mismo riesgo de COVID prolongado que las infecciones iniciales, dijeron los investigadores.

En el futuro, los investigadores planean rastrear los datos de niños y adolescentes durante períodos más largos. También quieren examinar si las variantes más nuevas de COVID cambian los patrones de riesgo de COVID prolongado y explorar estrategias específicas que podrían evitar problemas de salud a largo plazo.

Más información

La Clínica Cleveland ofrece más información sobre el COVID prolongado en los niños.

FUENTES: Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago, comunicado de prensa, 29 de septiembre de 2025; The Lancet Infectious Diseases, 30 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayelriesgodecovidprolongadodelosninosseduplicatraslasegundainfeccionsenalaninvestigadores

Últimas Noticias

Los aerosoles nasales con adrenalina funcionan tan bien como el EpiPen inyectable para el choque anafiláctico

Healthday Spanish

Los aerosoles nasales con adrenalina

Trabajadores agrícolas en riesgo de enfermedad renal

Healthday Spanish

Trabajadores agrícolas en riesgo de

Qué significa perder mucho cabello, según los expertos

La pérdida abundante de cabello, un síntoma que puede ir más allá del aspecto estético, responde a causas que incluyen desde alteraciones hormonales hasta efectos secundarios de medicamentos. Cuándo consultar al médico

Qué significa perder mucho cabello,

Científicos diseñaron un parche inteligente que reduce antojos y emociones negativas en casos de adicciones

Un ensayo clínico con 120 adultos en Estados Unidos mostró que quienes usaron el dispositivo reportaron menos días de consumo y mayor bienestar emocional que el grupo control

Científicos diseñaron un parche inteligente

Cómo es la dieta inversa, la estrategia que promete mantener el peso sin efecto rebote

Este plan de alimentación es recomendado para quienes desean sostener la pérdida de peso lograda tras una etapa estricta. La importancia del seguimiento profesional, según expertos consultados por GQ y Cleveland Clinic

Cómo es la dieta inversa,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Informe climático para los últimos

Informe climático para los últimos meses de 2025: anticipan días más cálidos que lo habitual en el centro del país

Kicillof no consiguió los votos para el endeudamiento y la negociación con todos los sectores sigue abierta

Juicio por YPF: al menos 7 países más se sumaron al pedido de que Argentina no tenga que entregar las acciones de la petrolera

Rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa en el centro de Rosario

Qué revelaron las pericias sobre el origen del incendio de la histórica casa de Villa Blaquier en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA
Informe climático para los últimos

Informe climático para los últimos meses de 2025: anticipan días más cálidos que lo habitual en el centro del país

La Fiscalía de Chile apuntó a Diosdado Cabello por el asesinato de Ronald Ojeda

Ucrania rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Nicaragua por ser “cómplice” de la agresión rusa

Francia llevará a juicio al capitán del petrolero vinculado a la “flota fantasma” rusa

Por qué la desaparición del visón marino cambió el equilibrio natural en las costas de Estados Unidos

TELESHOW
Camilota contó cómo evoluciona Thiago

Camilota contó cómo evoluciona Thiago Medina: “Me preguntó por las bebas y me pidió un beso”

El tierno reencuentro de Marley y Milenka luego de semanas separados: “Te extrañé un montón”

Mauro Icardi anunció que la causa penal que le inició Wanda Nara quedó archivada: “Otro invento, otra falsa denuncia”

El mal momento de Melody Luz por el cierre de su negocio: “Esto es insostenible”

Georgina Barbarossa volvió a negar la posibilidad de una reconciliación con Moria Casán: “Murió ese vínculo”