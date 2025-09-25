Salud

Las luces se están atenuando para el poder cerebral de Estados Unidos, según un estudio

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

JUEVES, 25 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Un número creciente de estadounidenses parece estar perdiendo su capacidad cerebral, sobre todo los adultos más jóvenes, señala un estudio reciente.

EE. UU. ha experimentado un aumento marcado en los adultos que experimentan problemas graves con la memoria, la concentración y la toma de decisiones, informaron los investigadores en la edición del 24 de septiembre de la revista Neurology.

Las tasas casi se duplicaron entre las personas de 18 a 39 años, según el estudio, y los mayores aumentos se encontraron entre las personas que tenían menos educación y ganaban salarios más bajos.

"Los desafíos con la memoria y el pensamiento han surgido como un problema de salud importante reportado por los adultos de EE. UU.", señaló el investigador principal, el Dr. Adam de Havenon, profesor asociado de neurología de la Facultad de Medicina de la Yale en New Haven, Connecticut.

"Nuestro estudio muestra que estas dificultades podrían estar cada vez más extendidas, sobre todo entre los adultos más jóvenes, y que los factores sociales y estructurales probablemente tengan un rol clave", añadió en un comunicado de prensa.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron los datos de las encuestas recopiladas anualmente entre 2013 y 2023 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. En total, el equipo revisó más de 4.5 millones de respuestas a la encuesta.

A los participantes de la encuesta se les preguntó: "Debido a una condición física, mental o emocional, ¿tiene serias dificultades para concentrarse, recordar o tomar decisiones?" Aquellos que respondieron "sí" fueron clasificados como con discapacidad cognitiva.

Para proporcionar una estimación más justa, los investigadores excluyeron las respuestas de las personas que informaron depresión y descartaron datos de 2020 debido al impacto de la pandemia de COVID-19 en la psique de Estados Unidos.

En general, la tasa de personas que reportan problemas de pensamiento aumentó de un 5.3 por ciento en 2013 a un 7.4 por ciento en 2023, encontró la encuesta.

Para los adultos menores de 40 años, la tasa aumentó de forma marcada de un 5.1 a un 9.7 por ciento, casi el doble, dijeron los investigadores.

Por otro lado, las tasas entre las personas mayores de 70 años o más disminuyeron ligeramente, del 7.3% al 6.6%.

Los estadounidenses con ingresos familiares inferiores a 35,000 dólares reportaron consistentemente las tasas más altas, aumentando de un 8.8 a un 12.6 por ciento durante el periodo del estudio, dijeron los investigadores.

Aquellos con ingresos superiores a $75,000 tenían tasas sustancialmente más bajas, pero aún así se duplicaron con creces, aumentando del 1.8% al 3.9%.

La educación también pareció ayudar a proteger el poder cerebral. Los adultos sin un diploma de escuela secundaria experimentaron un aumento de un 11.1 a un 14.3 por ciento, en comparación con un aumento de un 2.1 a un 3.6 por ciento entre los graduados universitarios, encontró el estudio.

La tasa de discapacidad cognitiva aumentó en todos los grupos raciales y étnicos estudiados:

Indio americano/nativo de Alaska, del 7.5% al 11.2% Hispanos, del 6,8% al 9,9% Negro, del 7,3% al 8,2% Blanco, del 4,5% al 6,3% Asiático, del 3,9% al 4,8%

"Estos hallazgos sugieren que estamos viendo los aumentos más pronunciados en los problemas de memoria y pensamiento entre las personas que ya enfrentan desventajas estructurales", dijo de Havenon. "Necesitamos comprender mejor y abordar los factores sociales y económicos subyacentes que pueden estar impulsando esta tendencia".

Se necesita más investigación para comprender qué está impulsando estas tendencias, particularmente entre los adultos más jóvenes, dijo.

"Podría reflejar cambios reales en la salud del cerebro, una mejor conciencia y disposición a reportar problemas, u otros factores sociales y de salud", dijo de Havenon. "Pero independientemente de las posibles causas, el aumento es real, y es especialmente pronunciado en personas menores de 40 años".

Más información

La Universidad de Rutgers tiene más información sobre las habilidades cognitivas.

FUENTE: Academia Americana de Neurología (American Academy of Neurology), comunicado de prensa, 24 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daylaslucesseestanatenuandoparaelpodercerebraldeestadosunidossegununestudio

Últimas Noticias

La enfermedad cardíaca sigue siendo la principal causa de muerte en todo el mundo

Healthday Spanish

La enfermedad cardíaca sigue siendo

¿La visión de los niños empeora? La contaminación del aire puede ser la culpable

Healthday Spanish

¿La visión de los niños

Nueva píldora trata los bochornos de la menopausia sin hormonas

Healthday Spanish

Nueva píldora trata los bochornos

La cangurera piel con piel estimula el desarrollo cerebral de los bebés prematuros

Healthday Spanish

La cangurera piel con piel

¿Para qué sirve tomar el jugo de brócoli con zanahoria?

Esta combinación de vegetales puede convertirse en un aliado inesperado para quienes buscan mejorar sus hábitos alimenticios y controlar el apetito

¿Para qué sirve tomar el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Llega la ciclogénesis y hay

Llega la ciclogénesis y hay alerta por tormentas en 11 provincias: para cuándo se esperan las lluvias en el AMBA

Identificaron a la quinta víctima en el caso del presunto asesino serial de Jujuy

Revelan el mecanismo detrás de los cambios climáticos abruptos que marcaron el pasado de la Tierra

Maximiliano Abad: “Al Gobierno lo veo débil”

Miles de fieles se congregaron en San Nicolás por el 42° aniversario de la Virgen del Rosario

INFOBAE AMÉRICA
Imágenes satelitales revelaron una presunta

Imágenes satelitales revelaron una presunta prueba secreta de misiles en Irán

Un informe internacional denunció torturas y ejecuciones de prisioneros ucranianos bajo custodia rusa

Dinamarca investiga la conexión de un buque ruso con los vuelos de drones sobre sus aeropuertos

ONGs opositoras acusaron al régimen iraní de dejar morir a una presa política al negarle atención médica

Mientras Alemania busca duplicar su presupuesto en Defensa, una empresa lanzó su nuevo dron autónomo “CA-1 Europa”

TELESHOW
Sabrina Rojas dejó un enigmático

Sabrina Rojas dejó un enigmático mensaje sobre Marcelo Tinelli: “Y un día, comí el alfajor”

El apoyo de Anna del Boca hacia su madre Andrea tras ser absuelta en el juicio por la novela Mamá Corazón

Juana Repetto, cerca de cumplir 15 semanas de embarazo, contó la dificultad que enfrenta: “Hoy lo sufro”

Antonio Laje regresó a su programa de A24 después de operarse por una arritmia: “Me estoy recuperando”

Roberto García Moritán habló del robo que sufrió Pampita: “No había nada mío en la caja fuerte”