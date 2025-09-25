Las luces se están atenuando para el poder cerebral de Estados Unidos, según un estudio

JUEVES, 25 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Un número creciente de estadounidenses parece estar perdiendo su capacidad cerebral, sobre todo los adultos más jóvenes, señala un estudio reciente.

EE. UU. ha experimentado un aumento marcado en los adultos que experimentan problemas graves con la memoria, la concentración y la toma de decisiones, informaron los investigadores en la edición del 24 de septiembre de la revista Neurology.

Las tasas casi se duplicaron entre las personas de 18 a 39 años, según el estudio, y los mayores aumentos se encontraron entre las personas que tenían menos educación y ganaban salarios más bajos.

"Los desafíos con la memoria y el pensamiento han surgido como un problema de salud importante reportado por los adultos de EE. UU.", señaló el investigador principal, el Dr. Adam de Havenon, profesor asociado de neurología de la Facultad de Medicina de la Yale en New Haven, Connecticut.

"Nuestro estudio muestra que estas dificultades podrían estar cada vez más extendidas, sobre todo entre los adultos más jóvenes, y que los factores sociales y estructurales probablemente tengan un rol clave", añadió en un comunicado de prensa.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron los datos de las encuestas recopiladas anualmente entre 2013 y 2023 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. En total, el equipo revisó más de 4.5 millones de respuestas a la encuesta.

A los participantes de la encuesta se les preguntó: "Debido a una condición física, mental o emocional, ¿tiene serias dificultades para concentrarse, recordar o tomar decisiones?" Aquellos que respondieron "sí" fueron clasificados como con discapacidad cognitiva.

Para proporcionar una estimación más justa, los investigadores excluyeron las respuestas de las personas que informaron depresión y descartaron datos de 2020 debido al impacto de la pandemia de COVID-19 en la psique de Estados Unidos.

En general, la tasa de personas que reportan problemas de pensamiento aumentó de un 5.3 por ciento en 2013 a un 7.4 por ciento en 2023, encontró la encuesta.

Para los adultos menores de 40 años, la tasa aumentó de forma marcada de un 5.1 a un 9.7 por ciento, casi el doble, dijeron los investigadores.

Por otro lado, las tasas entre las personas mayores de 70 años o más disminuyeron ligeramente, del 7.3% al 6.6%.

Los estadounidenses con ingresos familiares inferiores a 35,000 dólares reportaron consistentemente las tasas más altas, aumentando de un 8.8 a un 12.6 por ciento durante el periodo del estudio, dijeron los investigadores.

Aquellos con ingresos superiores a $75,000 tenían tasas sustancialmente más bajas, pero aún así se duplicaron con creces, aumentando del 1.8% al 3.9%.

La educación también pareció ayudar a proteger el poder cerebral. Los adultos sin un diploma de escuela secundaria experimentaron un aumento de un 11.1 a un 14.3 por ciento, en comparación con un aumento de un 2.1 a un 3.6 por ciento entre los graduados universitarios, encontró el estudio.

La tasa de discapacidad cognitiva aumentó en todos los grupos raciales y étnicos estudiados:

Indio americano/nativo de Alaska, del 7.5% al 11.2% Hispanos, del 6,8% al 9,9% Negro, del 7,3% al 8,2% Blanco, del 4,5% al 6,3% Asiático, del 3,9% al 4,8%

"Estos hallazgos sugieren que estamos viendo los aumentos más pronunciados en los problemas de memoria y pensamiento entre las personas que ya enfrentan desventajas estructurales", dijo de Havenon. "Necesitamos comprender mejor y abordar los factores sociales y económicos subyacentes que pueden estar impulsando esta tendencia".

Se necesita más investigación para comprender qué está impulsando estas tendencias, particularmente entre los adultos más jóvenes, dijo.

"Podría reflejar cambios reales en la salud del cerebro, una mejor conciencia y disposición a reportar problemas, u otros factores sociales y de salud", dijo de Havenon. "Pero independientemente de las posibles causas, el aumento es real, y es especialmente pronunciado en personas menores de 40 años".

Más información

FUENTE: Academia Americana de Neurología (American Academy of Neurology), comunicado de prensa, 24 de septiembre de 2025