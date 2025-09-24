Salud

Las mujeres con senos densos se benefician de los procedimientos avanzados de detección del cáncer

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

MIÉRCOLES, 24 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Las mujeres con mamas densas podrían beneficiarse de un procedimiento avanzado de detección del cáncer llamado imágenes moleculares de la mama (MBI), según un estudio reciente.

El procedimiento duplicó con creces la detección de cánceres de mama avanzados cuando se combinó con la mamografía 3D, informaron los investigadores en la edición del 23 de septiembre de la revista Radiology.

"El MBI detectó 6.7 cánceres adicionales por cada 1,000 exámenes de detección en el primer año, y 3.5 cánceres adicionales por cada 1,000 exámenes de detección en el segundo año", señaló la investigadora principal, Carrie Hruska, profesora de física médica de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.

"Entre los cánceres incrementales detectados solo por MBI, se encontró que un 70 por ciento eran invasivos", añadió en un comunicado de prensa.

En las imágenes moleculares de mama, los médicos inyectan un tinte trazador radiactivo en el cuerpo de una mujer. Este marcador ilumina las células cancerosas de rápido crecimiento en el tejido mamario cuando se observa a través de equipos de imágenes.

Para este estudio, los investigadores combinaron MBI con mamografía 3D, en la que se toman múltiples imágenes de rayos X desde diferentes ángulos para crear una reconstrucción tridimensional del seno de una mujer. Otro nombre para la mamografía 3D es tomosíntesis digital de mama o DBT.

"Hasta donde sabemos, esta es la primera evaluación prospectiva multicéntrica de MBI como complemento de DBT en mujeres con senos densos", dijo Hruska.

Se estima que un 47 por ciento de las mujeres que se someten a pruebas de detección del cáncer de mama tienen mamas densas, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

El equipo reclutó a casi 3,000 mujeres con senos densos, que tenían una edad promedio de 57 años. En total, el 80% no tenía antecedentes familiares de cáncer de mama.

Las mujeres, inscritas entre 2017 y 2022, se sometieron a dos años de evaluación anual con mamografía combinada de MBI y 3D, dijeron los investigadores.

En ambos años, se detectaron 30 cánceres de mama en 29 mujeres solo con MBI, y no se encontraron con la mamografía 3D, mostraron los resultados. Alrededor de 7 de cada 10 (71%) de esos cánceres fueron invasivos.

"Alguien que se somete a su prueba anual de rutina todos los años no debe ser diagnosticada con cáncer de mama avanzado", dijo Hruska. "Eso es simplemente inaceptable.

En general, la adición de MBI a la mamografía 3D aumentó la detección del cáncer de mama invasivo en 2.5 veces, concluyeron los investigadores.

"No quiero desanimar a nadie de hacerse una mamografía, porque absolutamente debería hacerlo", dijo Hruska. "Sin embargo, la TDC no detecta todos los cánceres, y las mujeres deben comprender sus limitaciones y considerar cómo las pruebas complementarias pueden llenar el vacío".

Hruska agregó que MBI se considera seguro para la detección de rutina, es bien tolerado por los pacientes y es relativamente económico.

"MBI utiliza un radiotrazador bien establecido que se ha utilizado en imágenes cardíacas durante mucho tiempo", dijo. "Tiene menos riesgos que otras modalidades y no tiene reacciones de contraste".

Las mujeres deben comprender los pros y los contras de cada método, añadió.

"Si una mujer puede elegir entre modalidades, es importante que comprenda los beneficios y riesgos de cada una y que participe en la toma de decisiones", dijo Hruska.

Más información

La Clínica Cleveland ofrece más información sobre imágenes moleculares de mama y tomosíntesis digital de mama.

FUENTE: Sociedad Radiológica de América del Norte, comunicado de prensa, 23 de septiembre de 2025

