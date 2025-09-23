Salud

Cabecear un balón de fútbol está relacionado con una peor salud cerebral

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

LUNES, 22 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- "Cabecear" la pelota podría afectar a la salud cerebral de los jugadores de fútbol amateur, señala un estudio reciente.

Los jugadores que usaban la cabeza para pasar o desviar un balón de fútbol eran más propensos a desarrollar cambios en los pliegues de sus cerebros, reportaron los investigadores en la edición del 17 de septiembre de la revista Neurology. Estos pliegues se encuentran en el área externa arrugada del cerebro llamada corteza cerebral.

Los atletas con más de estos cambios cerebrales obtuvieron peores resultados en las pruebas cognitivas, dijeron los investigadores.

"Las personas que experimentaron más impactos de los cabezales tuvieron más interrupciones dentro de una capa específica en los pliegues del cerebro, y que esas interrupciones también se vincularon con un peor rendimiento en las pruebas de pensamiento y memoria", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Michael Lipton, profesor de radiología de la Universidad de Columbia.

El estudio añade más evidencias a las preocupaciones sobre cómo los impactos en la cabeza y las conmociones relacionadas con los deportes afectan a la salud cerebral de los jugadores, dijeron los investigadores.

En el estudio, los investigadores realizaron escáneres cerebrales a 352 jugadores de fútbol amateur en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, además de a otros 77 atletas que participaban en deportes sin colisión. Los jugadores aficionados en el estudio tenían 26 años en promedio.

Los jugadores de fútbol se dividieron en cuatro grupos según la frecuencia con la que cabeceaban la pelota durante el juego. El grupo más alto tuvo un promedio de 3,152 encabezados por año, en comparación con 105 encabezados en el grupo más bajo.

Los escáneres mostraron mayores cambios en la materia blanca ubicada dentro de los pliegues del cerebro, llamados "profundidades de los surcos", entre los jugadores de fútbol que cabeceaban la pelota con mayor frecuencia.

A medida que aumentaba el número de cabezales, esta área de materia blanca se interrumpió más, dijeron los investigadores. Las interrupciones afectaron particularmente la región orbitofrontal del cerebro ubicada justo encima de las cuencas de los ojos.

Las pruebas de pensamiento y memoria revelaron un peor rendimiento de aprendizaje y memoria entre los jugadores de fútbol que tenían más interrupciones en la materia blanca, según muestran los resultados.

"Nuestros hallazgos sugieren que esta capa de materia blanca en los pliegues del cerebro es vulnerable a traumatismos repetidos por cabeceo y puede ser un lugar importante para detectar lesiones cerebrales", dijo Lipton.

"Se necesita más investigación para explorar más a fondo esta relación y desarrollar métodos que puedan conducir a la detección temprana del traumatismo craneoencefálico relacionado con el deporte", añadió Lipton.

La Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos (American Academy of Orthopedic Surgeons) ofrece más información sobre las conmociones cerebrales deportivas.

FUENTE: Academia Estadounidense de Neurología, comunicado de prensa, 19 de septiembre de 2025

