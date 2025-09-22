Salud

El avance de las superbacterias: advierten que el uso inadecuado de antibióticos agrava las infecciones urinarias

Una encuesta difundida por la Asociación Europea de Urología reveló que el 16% de los adultos cree que siempre son necesarios para tratar afecciones como la cistitis. Por qué hacer la consulta médica es clave

Valeria Román

Por Valeria Román

Guardar
El desconocimiento sobre la cistitis
El desconocimiento sobre la cistitis y el uso inadecuado de antibióticos agravan la resistencia bacteriana (Freepik)

La cistitis es una infección frecuente de la vejiga que forma parte de las llamadas infecciones urinarias.

La Asociación Europea de Urología advirtió que el desconocimiento sobre su prevención y tratamiento de la cistitis junto con el uso inadecuado de los antibióticos agravan el problema de la resistencia antimicrobiana, que se conoce popularmente como el de las superbacterias.

En una encuesta realizada a más de 3.000 adultos de Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido, el 35% no supo definir correctamente la cistitis como una infección de la vejiga.

Además, el trabajo, difundido por la Asociación, reveló que el 17% pensó que tomar antibióticos sin consejo médico puede prevenir estas infecciones.

Una encuesta europea reveló que
Una encuesta europea reveló que el 35% de los adultos no identifica correctamente la cistitis/ Freepik

El uso inadecuado de antibióticos representa un desafío importante. El 16% de los encuestados creyó que los antibióticos siempre son necesarios para tratar una infección urinaria, una idea que puede fomentar su uso excesivo y la aparición de resistencia bacteriana.

Casi la mitad de los participantes subestimó o desconoció la dificultad creciente para tratar estas infecciones debido a la resistencia a los antibióticos.

El profesor suizo Gernot Bonkat, presidente del panel de guías de infecciones de la Asociación, explicó: “Las infecciones urinarias afectan a más de 400 millones de personas en el mundo y causan unas 240.000 muertes cada año, con una resistencia a los antibióticos en aumento que dificulta su tratamiento”.

El uso excesivo de antibióticos
El uso excesivo de antibióticos dificulta el tratamiento de infecciones urinarias y aumenta la resistencia bacteriana. (AP)

La resistencia bacteriana ocurre cuando hay más poblaciones de bacterias que sobreviven a la acción de los antibióticos habituales. Esto sucede, en parte, por el uso incorrecto o innecesario de esos medicamentos.

Como consecuencia, las infecciones se vuelven más difíciles de tratar y se pueden desarrollar complicaciones graves. Incluso hay un mayor riesgo de muerte.

Los expertos resaltaron que no todas las infecciones urinarias requieren antibióticos y que su uso debe ser siempre por indicación médica.

El antecedente de un estudio en EE.UU.

Mantener hábitos saludables y consultar
Mantener hábitos saludables y consultar siempre a un profesional de la salud son claves para reducir el riesgo de infecciones y proteger la eficacia de los tratamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En agosto del año pasado, investigador de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, también habían llamaron la atención sobre la prescripción excesiva de antibióticos para infecciones urinarias.

Señalaron que se da principalmente en mujeres y se asocia con un bajo cumplimiento de las guías clínicas y una deficiente evaluación diagnóstica.

No todas las infecciones urinarias
No todas las infecciones urinarias requieren antibióticos; su uso debe ser siempre bajo indicación médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo fue publicado en la revista Neurourology and Urodynamics, de la editorial Wiley. Los investigadores analizaron más de 900 casos y encontró que el 64% de las pacientes recibieron antibióticos pese a que solo el 28% presentaba síntomas compatibles con infección urinaria.

Esta tendencia se acentúa en los servicios de urgencias, donde el 95% de las pacientes diagnosticadas recibió tratamiento antibiótico, incluso cuando no presentaban síntomas urinarios.

Los resultados muestran que la mayoría de los diagnósticos y tratamientos no se ajustan a las recomendaciones de sociedades científicas, que exigen la presencia de síntomas urinarios claros y confirmación bacteriológica para justificar el uso de antibióticos.

Los autores subrayaron que “esta discordancia entre la sintomatología y el tratamiento resalta la necesidad de una mayor educación de los profesionales y una mejor comprensión de las guías clínicas”.

La opinión desde América Latina

La automedicación y la prescripción
La automedicación y la prescripción excesiva de antibióticos favorecen la aparición de superbacterias /Freepik

En diálogo con Infobae, el médico Enrique Ubertazzi, de la Sección Uroginecología del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires, comentó que la cistitis aguda se caracteriza por la molestia para orinar, que es el síntoma principal.

Generalmente, los síntomas duran aproximadamente seis días, dos con limitada actividad física.

“Siempre se recomienda consultar a un profesional de la salud ante la presencia de síntomas urinarios para que indique el tratamiento más adecuado”, enfatizó el especialista.

Beber mucho líquido, especialmente agua,
Beber mucho líquido, especialmente agua, para ayudar a eliminar las bacterias (Archivo)

“Muchas mujeres identifican los síntomas y a veces recurren a la automedicación. Pero resulta fundamental que el antibiótico sea indicado por un profesional, en la dosis correcta y sin sustituciones. No todos los antibióticos funcionan por igual y el uso indebido puede favorecer la aparición de resistencia bacteriana, lo que limita las alternativas terapéuticas”.

Si se presenta un episodio de cistitis, resulta beneficioso beber agua. El exceso de café, las gaseosas de cualquier tipo, los alimentos picantes y las salsas muy fuertes pueden irritar la vejiga.

Temas Relacionados

CistitisInfecciones urinariasResistencia bacterianaAntibióticosAsociación Europea de UrologíaPrevención de infecciones urinariasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Leonardo da Vinci: la investigación científica que busca resolver el enigma de su tumba y reconstruir su ADN

El reciente hallazgo genético logrado por el grupo científico internacional Proyecto ADN Leonardo crea un escenario sin precedentes para rastrear el genoma del genio. ¿Están más cerca de verificar el misterio de sus restos a través de la ciencia forense moderna?

Leonardo da Vinci: la investigación

El aceite de oliva extra virgen podría proteger la salud cerebral, según una investigación

Un estudio observacional con más de 92.000 participantes encontró que quienes incorporan media cucharada diaria de aceite de oliva presentan un menor riesgo de muerte vinculado a enfermedades neurodegenerativas como la demencia y el Alzheimer

El aceite de oliva extra

Científicos alertan que hay transmisión autóctona de la enfermedad de Chagas en los Estados Unidos

Un grupo de investigadores publicó pruebas en la revista de los CDC sobre cómo la infección se propaga por insectos locales en seres humanos, perros y otras especies dentro del país. Qué recomiendan

Científicos alertan que hay transmisión

¿Es posible detener las enfermedades cardíacas antes de que aparezcan?

Basado en décadas de experiencia clínica, el Dr. Pradip Jamnadas revela por qué la clave para vencer la epidemia cardíaca está en cambios de hábitos y en atacar las verdaderas causas, mucho antes de los primeros síntomas

¿Es posible detener las enfermedades

Dieta cetogénica: advierten que a largo plazo puede aumentar el colesterol y el riesgo de hígado graso

Investigadores estadounidenses hallaron en ratones alteraciones en el metabolismo y un proceso celular que compromete el funcionamiento de órganos clave, tras un régimen alimentario alto en grasas y muy reducido en carbohidratos

Dieta cetogénica: advierten que a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por el aumento del consumo

Por el aumento del consumo de drogas, cada vez nacen más bebés con síndrome de abstinencia

Con deudas millonarias, se vendió Celulosa Argentina por USD 1: quién es el nuevo dueño

La oposición criticó las medidas del gobierno y las vinculó a una necesidad electoral

El FMI celebró el apoyo del Tesoro de EEUU a la Argentina

El gobierno porteño inició una obra para reconvertir la calle Viamonte

INFOBAE AMÉRICA
Hamas ejecutó a tres personas

Hamas ejecutó a tres personas acusadas de colaborar con Israel en Ciudad de Gaza

El director de la agencia atómica de la ONU habló sobre las negociaciones nucleares con Irán: “Situación muy complicada”

Temblor en Chile: magnitud y epicentro reportados por el CSN

El tifón Ragasa golpeó Filipinas con vientos de hasta 295 kilómetros por hora y pone en alerta a Taiwán y Hong Kong

HIF inició trámite para construir un proyecto de hidrógeno verde en Uruguay

TELESHOW
Elena, la esposa de Mariano

Elena, la esposa de Mariano Grondona, dio detalles de la salud del periodista: “Está delicado”

Crecen los rumores de romance entre Ángela Torres y Marcos Giles: el video bailando juntos

Famosos y colegas colmaron de mensajes de apoyo a Luciana Geuna: “Te extrañamos, no se puede sin vos”

Charly García y Sting confirmaron su colaboración: ya hay nombre, video y fecha para su esperado tema juntos

El divertido cruce entre Carina Zampini y su hijo Manuel al aire: “Viene a buscar comida y se va”