¿Gotas para los ojos que reemplazan las gafas de lectura? Un nuevo estudio afirma que es posible

LUNES, 15 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- En lugar de buscar gafas para leer, ¿podrían las personas de mediana edad y las personas mayores encontrarse pronto buscando un gotero extraviado?

Las gotas especiales para los ojos que se usan dos o tres veces al día podrían algún día reemplazar a las gafas de lectura como un medio para hacer frente a la pérdida de visión relacionada con la edad, informaron investigadores en Copenhague el domingo en una reunión de la Sociedad Europea de Cirujanos Refractivos y de Cataratas (ESCRS).

Los investigadores dijeron que la mayoría de las personas que usaban las gotas podían leer dos, tres o más líneas adicionales en una tabla optométrica.

Además, su mejora en la visión duró hasta dos años, según muestran los resultados.

"Casi todos los pacientes experimentaron mejoras positivas en la agudeza visual de cerca, aunque la magnitud de la mejora dependía del estado de su visión antes del tratamiento", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Giovanna Benozzi, directora del Centro de Investigación Avanzada en Presbicia en Buenos Aires.

Las personas se vuelven miopes de forma natural a medida que envejecen, una afección llamada presbicia relacionada con la edad, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Las gotas para los ojos contienen una combinación de dos ingredientes activos: pilocarpina, un medicamento que contrae las pupilas y contrae el músculo responsable de controlar el enfoque de la visión de cerca, y diclofenaco, un AINE que reduce la inflamación y las molestias asociadas con la pilocarpina.

Los investigadores probaron las gotas en 766 pacientes divididos en tres grupos, y cada grupo recibió una concentración diferente de gotas para los ojos: concentraciones de pilocarpina del 1%, 2% o 3%.

El equipo evaluó qué tan bien las personas podían leer una tabla optométrica sin anteojos para leer una hora después de recibir las gotas para los ojos por primera vez, y luego durante dos años de seguimiento.

"Nuestro resultado más significativo mostró mejoras rápidas y sostenidas en la visión de cerca para las tres concentraciones", dijo Benozzi. "Una hora después de recibir las primeras gotas, los pacientes tuvieron una mejora promedio de 3.45 líneas de Jaeger. El tratamiento también mejoró el enfoque a todas las distancias".

Eso no fue todo.

"Impresionantemente, el 99% de 148 pacientes en el grupo de pilocarpina del 1% alcanzaron una visión óptima de cerca y pudieron leer dos o más líneas adicionales", agregó Benozzi. "Aproximadamente el 83% de todos los pacientes mantuvieron una buena visión funcional de cerca a los 12 meses".

Alrededor de un 69 por ciento de las personas en el grupo de un 2 por ciento podían leer tres o más líneas adicionales en el gráfico de Jaeger, y en el grupo de un 3 por ciento, un 84 por ciento podían leer tres o más líneas adicionales, mostraron los resultados.

Los efectos secundarios fueron generalmente leves, dijeron los investigadores. Alrededor del 32% de los pacientes experimentaron una visión tenue temporal, y poco menos del 4% reportaron dolor de cabeza o irritación ocular.

Pero ninguno de los pacientes suspendió el uso de las gotas para los ojos, y no se observaron problemas oculares graves como un aumento de la presión intraocular o un desprendimiento de retina, dijo Benozzi.

Los resultados sugieren que se podrían recetar diferentes concentraciones de gotas para los ojos a las personas según su nivel de miopía, dijo.

"Los pacientes con presbicia menos grave respondieron mejor a concentraciones de un 1 por ciento, mientras que los que tenían una presbicia más avanzada requirieron concentraciones más altas de un 2 o un 3 por ciento para lograr una mejora visual significativa", dijo Benozzi.

Estos resultados podrían ser particularmente importantes para las personas que no son elegibles para la cirugía por miopía relacionada con la edad, dijo Burkhard Dick, catedrático de oftalmología del Hospital Oftalmológico Universitario de Bochum, en Alemania, quien revisó los hallazgos.

Sin embargo, Dick anotó que el uso a largo plazo de los AINE con pilocarpina y gotero podría provocar algunos efectos secundarios no deseados.

"Se necesitan estudios multicéntricos más amplios y a largo plazo para confirmar la seguridad y la eficacia antes de que este tratamiento pueda recomendarse ampliamente", dijo en un comunicado de prensa Dick, que es presidente electo de la ESCRS y no participó en el estudio.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Asociación Estadounidense de Optometría ofrece más información sobre la miopía en la mediana edad.

FUENTE: Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Refractivos, comunicado de prensa, 14 de septiembre de 2025