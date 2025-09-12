¿Puede una dieta cetogénica ayudar a tratar la depresión?

VIERNES, 12 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Una dieta "cetogénica" podría ayudar a las personas con depresión, sugiere un estudio piloto a pequeña escala.

Los síntomas de depresión disminuyeron en aproximadamente un 70% entre un pequeño grupo de estudiantes universitarios que siguieron una dieta cetogénica durante al menos 10 semanas, informaron los investigadores en la revista Translational Psychiatry.

"Mucha gente está sufriendo en este momento, por lo que es gratificante presentar una solución potencial", dijo el investigador principal, Jeff Volek, profesor de ciencias humanas de la Universidad Estatal de Ohio, en Columbus.

"Todavía hay más ciencia por hacer, pero debido a que hay evidencias de un beneficio, ampliar la accesibilidad a una dieta cetogénica bien formulada como un aumento en el tratamiento de la depresión es algo en lo que pensar", dijo en un comunicado de prensa.

Las dietas cetogénicas se enfocan en reemplazar los carbohidratos con grasas, de modo que el cuerpo comience a quemar grasas como combustible en lugar de azúcar en la sangre, según la Clínica Cleveland.

Las cetonas son los ácidos que proporcionan energía liberados por las grasas que el cuerpo y el cerebro comienzan a usar como combustible como alternativa a la glucosa, dijeron los investigadores. Cuando el cuerpo se ha adaptado al uso de cetonas, se dice que ha entrado en un estado de cetosis nutricional.

Para el nuevo estudio, se pidió a 24 estudiantes universitarios con depresión diagnosticada que adoptaran una dieta cetogénica. De ellos, 16 completaron todo el estudio.

En la dieta, se les pidió que consumieran menos de 50 gramos de carbohidratos por día, combinados con una ingesta más alta de grasas y proteínas moderadas.

"Era muy importante asegurarse de que los participantes supieran en qué se estaban metiendo", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal, Drew Decker, estudiante graduado del laboratorio de Volek.

"Una gran parte del aumento de las posibilidades de adherencia a la dieta fue hablar con cada individuo sobre lo que les gusta y lo que no les gusta comer, de modo que pudiéramos adaptar algunas sugerencias sobre cómo podrían estructurar su dieta", añadió Decker.

Durante su dieta, los participantes completaron repetidamente cuestionarios utilizados para diagnosticar la depresión, dijeron los investigadores.

"Una de las cosas de las que realmente queríamos asegurarnos es de que estábamos proporcionando un tratamiento a las personas que cumplían con los criterios de diagnóstico para tener un trastorno depresivo mayor", dijo en un comunicado de prensa la investigadora Jennifer Cheavens, profesora de psicología clínica de la Universidad Estatal de Ohio. "Cada participante tuvo una entrevista de aproximadamente 2 horas y media al principio, y luego evaluaciones semanales de sus síntomas".

Los participantes del estudio lograron la cetosis un 73 por ciento de las veces, mostraron los análisis de sangre.

Después de unos tres meses, las puntuaciones de depresión autoinformadas de los participantes habían mejorado en un 69%, y las evaluaciones calificadas por el terapeuta de su depresión mejoraron en un 71%, mostraron los resultados.

"El tamaño promedio del efecto de los medicamentos y la consejería después de 12 semanas es de alrededor del 50 por ciento, y vimos un resultado sustancialmente mayor", dijo el investigador, el Dr. Ryan Patel, psiquiatra de la Oficina del Servicio de Consejería y Consulta de Vida Estudiantil del Estado de Ohio.

"Ese es un hallazgo impresionante, que en general, en este entorno del mundo real, todos mejoraron, y en general, nuestros participantes no necesitaron más tratamiento o intervención de emergencia", agregó Patel en un comunicado de prensa.

Los participantes también perdieron un promedio de 11 libras y más del 2% de su grasa corporal, pero no experimentaron cambios significativos en sus niveles de colesterol, dijeron los investigadores.

Los investigadores dijeron que la cetosis podría estar ayudando a la depresión de los estudiantes al alterar los niveles de proteínas y sustancias químicas cerebrales relacionadas con los trastornos emocionales.

Sin embargo, este estudio no comparó a los estudiantes que seguían una dieta cetogénica con los que no lo hacían, por lo que se necesita más investigación para validar este método, dijeron los investigadores. Los estudios futuros también deberían involucrar a más personas, dijeron.

Más información

La Clínica Cleveland tiene más información sobre la dieta cetogénica.

FUENTE: Universidad Estatal de Ohio, comunicado de prensa, 9 de septiembre de 2025