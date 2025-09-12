Cirugía de cataratas el mismo día en ambos ojos es segura y efectiva

VIERNES, 12 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- La cirugía de cataratas en ambos ojos en el mismo día puede ser segura, efectiva y práctica, según un par de estudios recientes.

La cirugía de cataratas generalmente se realiza en un ojo y luego en el otro, con procedimientos programados con semanas o meses de diferencia.

Pero la cirugía en ambos ojos a la vez funciona igual de bien, y no parece interferir con la capacidad de los pacientes para manejarse por sí mismos en casa después, informaron los investigadores este fin de semana en una reunión de la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Refractivos en Copenhague.

"Para los pacientes, estos hallazgos son alentadores", señaló en un comunicado de prensa la investigadora, la Dra. Gabriele Gallo Afflitto, oftalmóloga del Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust en Reino Unido.

"Sugieren que la cirugía de cataratas realizada en ambos ojos el mismo día, particularmente cuando se combina con la implantación de lentes multifocales, puede brindar una visión excelente, reducir la dependencia de los anteojos y permitir una recuperación más rápida", dijo.

La cirugía de cataratas es necesaria cuando el cristalino del ojo de una persona se nubla, causando visión borrosa y pérdida de la vista. Las cataratas a menudo ocurren en ambos ojos.

La cirugía de cataratas consiste en reemplazar el cristalino nublado por uno artificial que puede ser de enfoque único o múltiple, al igual que una lente de anteojos.

Es una de las cirugías más comunes en los EE. UU., con más de 3 millones realizados cada año, dice la Clínica Cleveland . Aproximadamente la mitad de todas las personas que viven hasta los 90 años necesitarán cirugía de cataratas.

En el estudio de Afflitto, los investigadores revisaron los datos de más de 5,800 pacientes con un total de 11,620 procedimientos oculares. Todos los pacientes se sometieron a cirugías en el Hospital de Ojos Privados Moorfields en el Reino Unido.

Encontraron que el 85% de los pacientes que recibieron lentes multifocales y el 70% que recibieron lentes de enfoque único en ambos ojos el mismo día lograron una visión de 20/20 o mejor.

En comparación, un 77 por ciento de las personas que se sometieron a una cirugía de cataratas en dos días distintos lograron una visión de 20/20 o mejor, encontraron los investigadores.

La precisión de las recetas también fue similar entre los que se sometieron a una cirugía el mismo día y los que retrasaron su segundo procedimiento, muestran los resultados.

"Para los pacientes y el hospital, este método ofrece ganancias potenciales de eficiencia, como una reducción del tiempo de espera, una rehabilitación visual más rápida y menos citas clínicas, además de una reducción del tiempo de espera y unos costos generales más bajos, todo ello sin comprometer los resultados de los pacientes", señaló en un comunicado de prensa el investigador Vincenzo Maurino, cirujano oftálmico consultor del Hospital Oftalmológico de Moorfields.

En el segundo estudio, los investigadores encuestaron a 157 pacientes que se sometieron a una cirugía de cataratas el mismo día en Dinamarca para ver qué tan bien se manejaban después de su alta.

Alrededor del 88% dijo que podía orientarse en su hogar de forma independiente, el 79% logró preparar alimentos y el 51% no necesitó ayuda para usar su teléfono móvil, mostraron los resultados.

En general, un 62 por ciento dijeron que no necesitaban un cuidador en absoluto en las primeras 24 horas tras la cirugía.

Pero el 51% dijo que todavía necesitaba ayuda para usar gotas para los ojos.

"Muchas personas pueden esperar gestionarse bien poco después de la cirugía, lo que podría aliviar la ansiedad por necesitar apoyo", señaló en un comunicado de prensa la investigadora Mia Vestergaard Bendixen , del Hospital Regional de Silkeborg, en Dinamarca.

"Sin embargo, algunos todavía se benefician de un cuidador durante el primer día", dijo Bendixen, una enfermera oftalmófica. "Para los médicos, estos hallazgos respaldan la oferta de cirugía de cataratas el mismo día, al tiempo que enfatizan la educación del paciente y la planificación de la ayuda temporal si es necesario".

Si ambas cirugías se pueden llevar a cabo en la misma cita, dijo, "esto podría reducir las visitas a la clínica y la carga del cuidador, además de mejorar la eficiencia en la prestación de atención médica".

El Dr. Joaquín Fernández, secretario de la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Refractivos, dijo que el par de estudios "muestran que la cirugía de cataratas en ambos ojos en una sesión se puede realizar de manera segura, con pacientes que se recuperan bien en casa y, lo que es más importante, logran resultados visuales tan buenos o mejores que cuando la cirugía se realiza en dos pasos".

Dijo que hay muchas ventajas potenciales en el tratamiento de las cataratas en ambos ojos de una sola vez.

"No solo reduce las visitas al hospital para los pacientes, sino que también ahorra tiempo para el personal del hospital, lo que potencialmente les permite ver a más pacientes", dijo Fernández. "Esto debería tranquilizar a los pacientes, sus familias y sus cirujanos de que la seguridad no se ve comprometida".

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Academia Estadounidense de Oftalmología ofrece más información sobre la cirugía de cataratas.

FUENTE: Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Refractivos, comunicado de prensa, 12 de septiembre de 2025