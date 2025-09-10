Ultrasonido inalámbrico: ¿una revolución potencial en la evaluación de lesiones deportivas en el campo?

MIÉRCOLES, 10 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- La temporada deportiva universitaria está sobre nosotros, y con ella los inevitables moretones, esguinces y distensiones que provienen de una dura competencia.

Los dispositivos de ultrasonido inalámbricos portátiles podrían ser clave para obtener una evaluación rápida y confiable de las lesiones deportivas en el campo, dicen los investigadores.

Estos dispositivos inalámbricos brindan resultados más rápido y a menor costo, al tiempo que facilitan el examen de una lesión al margen o en un banquillo, informan los investigadores en el Journal of Sports Rehabilitation.

"Este estudio ayuda a sentar las bases para usar el ultrasonido inalámbrico de forma más amplia en la medicina deportiva", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, Jessica Tolzman, estudiante doctoral en kinesiología de la Universidad Estatal de Michigan.

Las imágenes de ultrasonido con frecuencia se usan para evaluar las características de los músculos y tendones involucrados en las lesiones deportivas, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

Por ejemplo, los cuádriceps son fundamentales para la estabilidad de la rodilla. El uso de ultrasonido para evaluar su tamaño y calidad rastrea la recuperación de un jugador de una lesión, dijeron los investigadores.

Los ultrasonidos estándar utilizan imágenes panorámicas en tiempo real para capturar grupos musculares completos, dijeron los investigadores. Esto implica máquinas grandes y costosas que normalmente se encuentran en hospitales o laboratorios.

En comparación, los pequeños dispositivos de ultrasonido inalámbricos son más asequibles y fáciles de usar, pero también más limitados. Solo pueden capturar una sola imagen a la vez.

Los investigadores decidieron ver si estas imágenes únicas producidas por ultrasonido inalámbrico podían, sin embargo, proporcionar mediciones musculares significativas.

"Queríamos ver si un dispositivo portátil más accesible podría ofrecer la misma calidad de información que las máquinas más grandes que usamos normalmente en clínicas y laboratorios", señaló el investigador principal, Matthew Harkey, profesor asistente de kinesiología de la Universidad Estatal de Michigan.

"Si se mantiene, eso abre la puerta a formas más rápidas y flexibles de evaluar la salud muscular en entornos del mundo real", dijo en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores escanearon dos veces los cuádriceps de 29 atletas femeninas que participaban en fútbol universitario, voleibol y hockey sobre césped, una vez con una máquina de ultrasonido estándar y otra vez con un dispositivo inalámbrico de mano.

Los dispositivos inalámbricos más pequeños produjeron resultados que coincidían estrechamente con los de los escáneres hospitalarios tradicionales, aunque no proporcionaron vistas panorámicas completas, encontraron los investigadores.

Esto significa que los dispositivos podrían ser una herramienta confiable para entrenadores, preparadores físicos y médicos de equipo, lo que permite el monitoreo en tiempo real de los atletas sin interrumpir sus horarios, dijeron los investigadores.

Pero dijeron que se necesita más investigación para evaluar si el ultrasonido inalámbrico es tan bueno para evaluar otros grupos musculares en diferentes tipos de atletas.

"Estamos ansiosos por ver cómo puede apoyar la recuperación de lesiones y el monitoreo del rendimiento en el futuro", dijo Tolzman.

FUENTE: Universidad Estatal de Michigan, comunicado de prensa, 4 de septiembre de 2025