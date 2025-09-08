Los niños con presión arterial alta pueden enfrentar el riesgo de muerte prematura por enfermedad cardíaca en la edad adulta

LUNES, 8 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Un viaje hacia la salud cardiaca podría comenzar mucho antes de lo que se pensaba, ya que una nueva investigación muestra que los niños con una presión arterial más alta a los 7 años tenían un riesgo marcadamente mayor de morir de enfermedad cardiaca a mediados de los 50 años.

Los hallazgos preliminares se presentaron el domingo en una reunión de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association, AHA) en Baltimore y se publicaron simultáneamente en el Journal of the American Medical Association.

El estudio es el primero en examinar el impacto de la presión arterial sistólica y diastólica en la infancia sobre el riesgo a largo plazo de muerte relacionada con el corazón en un grupo diverso de niños.

La presión arterial sistólica, el número superior en una lectura de presión arterial, es la fuerza ejercida en las arterias mientras el corazón late. La presión diastólica es la fuerza entre latidos.

"Nos sorprendió encontrar que la hipertensión en la niñez se vinculaba con afecciones de salud graves muchos años después", señaló la autora principal, Alexa Freedman, profesora asistente de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad de Northwestern en Evanston, Illinois.

"Específicamente, tener hipertensión o presión arterial elevada en la niñez podría aumentar el riesgo de muerte entre un 40 y un 50 por ciento en las próximas cinco décadas de la vida de un individuo", añadió en un comunicado de prensa.

El estudio siguió a unos 38,000 niños que formaron parte de un estudio masivo de salud en 12 sitios de EE. UU. en las décadas de 1960 y 1970. Su presión arterial se midió a los 7 años, y los investigadores rastrearon su supervivencia y las causas de muerte hasta 2016.

El análisis tuvo en cuenta factores demográficos y el índice de masa corporal, una medida de la grasa corporal basada en la altura y el peso. El objetivo: garantizar que los hallazgos estuvieran vinculados a la presión arterial en sí, y no al peso infantil.

Cuando los participantes alcanzaron una edad promedio de 54 años, un total de 2,837 habían muerto. De ellos, 504 muertes se atribuyeron a enfermedades cardíacas.

El análisis encontró un vínculo claro entre una presión arterial más alta en la niñez y un mayor riesgo de muerte prematura por problemas cardíacos. El riesgo fue mayor para los niños cuya presión arterial estaba en el 10% superior para su edad, sexo y altura.

Tanto la presión arterial elevada (120-129 a partir de menos de 80) como la hipertensión (a partir de 130 a partir de 80 años) se vincularon con un riesgo entre un 40 y un 50 por ciento más alto de muerte prematura relacionada con el corazón en la adultez, mostró la investigación.

Incluso los niños con presión arterial dentro del rango normal pero en el extremo superior enfrentaron un riesgo de 13% a 18% más alto de muerte prematura por causas relacionadas con el corazón, lo que subraya la importancia de la intervención temprana y la detección.

La Dra. Bonita Falkner, profesora emérita de pediatría y medicina de la Universidad Thomas Jefferson, en Filadelfia, y experta voluntaria de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association), que revisó los hallazgos.

"Los resultados de este estudio respaldan la monitorización de la presión arterial como una métrica importante de la salud cardiovascular en la niñez", dijo en un comunicado de prensa de la AHA.

Un análisis separado de 150 pares de hermanos encontró que los niños de 7 años con presión arterial más alta tenían un riesgo similar de muerte relacionada con el corazón que sus hermanos con presión arterial más baja.

Los investigadores dijeron que esto indica que el entorno familiar compartido y de la primera infancia no podía explicar del todo el vínculo entre la presión arterial infantil y el riesgo de muerte en la edad adulta.

"Incluso en la niñez, las cifras de presión arterial son importantes porque la hipertensión en los niños puede tener consecuencias graves a lo largo de sus vidas", dijo Freedman. "Es crucial estar al tanto de las lecturas de presión arterial de su hijo".

El estudio tiene algunas limitaciones, anotaron los investigadores.

Por un lado, usar solo una medición de la presión arterial a los 7 años puede no capturar las tendencias a largo plazo. Además, la mayoría de los participantes eran negros o blancos, por lo que los hallazgos pueden no aplicarse a otros grupos raciales o étnicos.

Más información

La Clínica Mayo ofrece más información sobre la presión arterial alta en los niños.

FUENTE: Asociación Americana del Corazón, comunicado de prensa, 7 de septiembre de 2025