Salud

Los niños con presión arterial alta pueden enfrentar el riesgo de muerte prematura por enfermedad cardíaca en la edad adulta

Healthday Spanish

Por Deanna Neff HealthDay Reporter

Guardar

LUNES, 8 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Un viaje hacia la salud cardiaca podría comenzar mucho antes de lo que se pensaba, ya que una nueva investigación muestra que los niños con una presión arterial más alta a los 7 años tenían un riesgo marcadamente mayor de morir de enfermedad cardiaca a mediados de los 50 años.

Los hallazgos preliminares se presentaron el domingo en una reunión de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association, AHA) en Baltimore y se publicaron simultáneamente en el Journal of the American Medical Association.

El estudio es el primero en examinar el impacto de la presión arterial sistólica y diastólica en la infancia sobre el riesgo a largo plazo de muerte relacionada con el corazón en un grupo diverso de niños.

La presión arterial sistólica, el número superior en una lectura de presión arterial, es la fuerza ejercida en las arterias mientras el corazón late. La presión diastólica es la fuerza entre latidos.

"Nos sorprendió encontrar que la hipertensión en la niñez se vinculaba con afecciones de salud graves muchos años después", señaló la autora principal, Alexa Freedman, profesora asistente de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad de Northwestern en Evanston, Illinois.

"Específicamente, tener hipertensión o presión arterial elevada en la niñez podría aumentar el riesgo de muerte entre un 40 y un 50 por ciento en las próximas cinco décadas de la vida de un individuo", añadió en un comunicado de prensa.

El estudio siguió a unos 38,000 niños que formaron parte de un estudio masivo de salud en 12 sitios de EE. UU. en las décadas de 1960 y 1970. Su presión arterial se midió a los 7 años, y los investigadores rastrearon su supervivencia y las causas de muerte hasta 2016.

El análisis tuvo en cuenta factores demográficos y el índice de masa corporal, una medida de la grasa corporal basada en la altura y el peso. El objetivo: garantizar que los hallazgos estuvieran vinculados a la presión arterial en sí, y no al peso infantil.

Cuando los participantes alcanzaron una edad promedio de 54 años, un total de 2,837 habían muerto. De ellos, 504 muertes se atribuyeron a enfermedades cardíacas.

El análisis encontró un vínculo claro entre una presión arterial más alta en la niñez y un mayor riesgo de muerte prematura por problemas cardíacos. El riesgo fue mayor para los niños cuya presión arterial estaba en el 10% superior para su edad, sexo y altura.

Tanto la presión arterial elevada (120-129 a partir de menos de 80) como la hipertensión (a partir de 130 a partir de 80 años) se vincularon con un riesgo entre un 40 y un 50 por ciento más alto de muerte prematura relacionada con el corazón en la adultez, mostró la investigación.

Incluso los niños con presión arterial dentro del rango normal pero en el extremo superior enfrentaron un riesgo de 13% a 18% más alto de muerte prematura por causas relacionadas con el corazón, lo que subraya la importancia de la intervención temprana y la detección.

La Dra. Bonita Falkner, profesora emérita de pediatría y medicina de la Universidad Thomas Jefferson, en Filadelfia, y experta voluntaria de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association), que revisó los hallazgos.

"Los resultados de este estudio respaldan la monitorización de la presión arterial como una métrica importante de la salud cardiovascular en la niñez", dijo en un comunicado de prensa de la AHA.

Un análisis separado de 150 pares de hermanos encontró que los niños de 7 años con presión arterial más alta tenían un riesgo similar de muerte relacionada con el corazón que sus hermanos con presión arterial más baja.

Los investigadores dijeron que esto indica que el entorno familiar compartido y de la primera infancia no podía explicar del todo el vínculo entre la presión arterial infantil y el riesgo de muerte en la edad adulta.

"Incluso en la niñez, las cifras de presión arterial son importantes porque la hipertensión en los niños puede tener consecuencias graves a lo largo de sus vidas", dijo Freedman. "Es crucial estar al tanto de las lecturas de presión arterial de su hijo".

El estudio tiene algunas limitaciones, anotaron los investigadores.

Por un lado, usar solo una medición de la presión arterial a los 7 años puede no capturar las tendencias a largo plazo. Además, la mayoría de los participantes eran negros o blancos, por lo que los hallazgos pueden no aplicarse a otros grupos raciales o étnicos.

Más información

La Clínica Mayo ofrece más información sobre la presión arterial alta en los niños.

FUENTE: Asociación Americana del Corazón, comunicado de prensa, 7 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daylosninosconpresionarterialaltapuedenenfrentarelriesgodemuerteprematuraporenfermedadcardiacaenlaedadadulta

Últimas Noticias

Nueva píldora reduce la presión arterial resistente en pacientes renales

Healthday Spanish

Nueva píldora reduce la presión

Los viajes espaciales aceleran el envejecimiento celular, señalan los investigadores

Healthday Spanish

Los viajes espaciales aceleran el

La IA ayuda a las personas mayores a leer y reportar la presión arterial en casa

Healthday Spanish

La IA ayuda a las

Médicos argentinos obtuvieron un premio internacional tras una cirugía que reconstruyó el ojo de un paciente

El equipo de cirujanos recibió el llamado “Óscar de la retina” por un video que enseña paso a paso un procedimiento revolucionario que permitirá a especialistas de todo el mundo replicar la técnica en casos de daño ocular extremo

Médicos argentinos obtuvieron un premio

Un nuevo mapa del cerebro reveló que la toma de decisiones no depende de un centro único

El mayor registro de actividad neuronal realizado en ratones mostró que las conductas se generan a partir de la coordinación entre distintas regiones cerebrales, lo que desafía la visión tradicional que plantea un control centralizado. Los detalles del hallazgo

Un nuevo mapa del cerebro
ÚLTIMAS NOTICIAS
El árbol resistente a la

El árbol resistente a la sequía que brinda sombra y puede plantarse en el jardín de casa

Se va otra multinacional de Argentina y dos gigantes del agro compraron la mitad de la mayor productora de fertilizantes

Los decanos de la UBA le pidieron al Gobierno que no vete la ley de financiamiento universitario

La autocrítica de un diputado electo de La Libertad Avanza: “Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes”

Médicos argentinos obtuvieron un premio internacional tras una cirugía que reconstruyó el ojo de un paciente

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: tras

Crisis política en Francia: tras la caída de Bayrou, Macron nombrará a un nuevo primer ministro “en los próximos días”

Macron ante su mayor dilema político: los tres escenarios tras la caída de Bayrou

El Parlamento de Francia destituyó al primer ministro François Bayrou: Emmanuel Macron deberá renovar su Gobierno

El canciller alemán advirtió que la conquista de Ucrania sería “solo el principio” del plan imperialista de Putin

Ecuador abrió convocatoria para mil becas de maestrías

TELESHOW
Wanda Nara muy cerca de

Wanda Nara muy cerca de Martín Migueles: crecen los rumores de romance tras fotos juntos en el show de Lali Espósito

Juana Repetto mostró cómo ocultó su embarazo las primeras semanas y respondió a las críticas en las redes

México, hielo y soltería: el ritual de crioterapia de Evangelina Anderson en un hotel de lujo

El lujoso regalo de L-Gante a su hermana Samira por su cumpleaños: “Te pasaste, bro”

El insólito momento que vivió Hernán Lirio mientras paseaba a su perro Ramoncito: “Me miro al espejo y me veo bien”