Salud

El vapeo es una puerta de entrada al tabaquismo, según la evidencia

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

JUEVES, 21 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- El vapeo parece actuar como una puerta de entrada al tabaquismo entre los jóvenes, señala una nueva revisión de evidencias.

Los cigarrillos electrónicos también se vincularon significativamente con el riesgo de asma y uso de sustancias, reportaron los investigadores en la edición del 19 de agosto de la revista Tobacco Control.

"La consistencia en las evidencias es sorprendente", dijo el investigador principal, Su Golder, profesor asociado de ciencias de la salud de la Universidad de York, en Reino Unido.

"En múltiples estudios, los jóvenes que usan cigarrillos electrónicos son más propensos a fumar en el futuro", dijo en un comunicado de prensa. "Estos hallazgos respaldan medidas de salud pública más fuertes para proteger a los adolescentes de los riesgos asociados con el vapeo".

Para el nuevo artículo, los investigadores reunieron datos de 56 revisiones anteriores de investigaciones sobre el vapeo.

Los resultados muestran que vapear aumenta el riesgo de comenzar a fumar, con estimaciones de riesgo que van desde un 50% hasta 26 veces más altas, dijeron los investigadores.

La mayoría de las revisiones encontraron que los jóvenes que vapean tienen aproximadamente tres veces más probabilidades de comenzar a fumar, en comparación con los que no vapean, dice el documento.

El nuevo análisis también vinculó el vapeo con el uso de sustancias, que incluyen:

Casi el triple o seis veces más probabilidades de consumo de marihuana. 4.5 a más de seis veces mayor riesgo de beber. 4.5 a casi siete veces mayor riesgo de consumo excesivo de alcohol.

Los vapeadores también tenían un aumento de un 20 a un 36 por ciento en el riesgo de asma, con un riesgo un 44 por ciento más alto de empeoramiento de los síntomas del asma, reportaron los investigadores.

"Nuestra revisión proporciona la imagen más completa hasta la fecha sobre el rango de riesgos que el vapeo plantea para los jóvenes", dijo el investigador Greg Hartwell en un comunicado de prensa. Es profesor asistente clínico en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

"En particular, encontramos evidencias consistentes sobre las transiciones al tabaquismo, lo que, por supuesto, a su vez, abre la puerta a la multitud de daños que conllevan los cigarrillos convencionales", añadió Hartwell.

Los resultados respaldan las medidas para restringir las ventas y la comercialización de cigarrillos electrónicos a los jóvenes, concluyeron los investigadores.

"Tales esfuerzos pueden formar parte de un conjunto más amplio de medidas para restringir los daños, incluida la concienciación del público y los jóvenes sobre estos daños, y el contramarketing para aumentar la conciencia pública y política sobre el marketing y las estrategias que las compañías de cigarrillos electrónicos han dirigido a los niños y los jóvenes", escribieron los investigadores.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre los efectos del vapeo en la salud.

FUENTES: Universidad de York, comunicado de prensa, 19 de agosto de 2025; BMJ, comunicado de prensa, 19 de agosto de 2025

Temas Relacionados

Health Dayelvapeoesunapuertadeentradaaltabaquismosegunlaevidencia

Últimas Noticias

El síndrome metabólico se vincula con la enfermedad de Parkinson, según un estudio

Healthday Spanish

El síndrome metabólico se vincula

¿Un rasgo común entre los recién nacidos y los pacientes con Alzheimer?

Healthday Spanish

¿Un rasgo común entre los

Cómo la música suave puede ayudar a controlar la hipertensión y potenciar la salud cardiovascular

Algunas melodías pueden tener un impacto significativo en el bienestar del corazón, afirma un estudio citado por VeryWell Health. Cómo combinar esta práctica con hábitos saludables para alcanzar el bienestar

Cómo la música suave puede

Cuáles son las maneras sencillas de mantener el azúcar en sangre bajo control, según expertos

Especialistas advirtieron sobre el avance de la diabetes y destacaron la importancia de hábitos saludables para estabilizar la glucemia y prevenir complicaciones

Cuáles son las maneras sencillas

De desecho a superalimento: cuál es la semilla que sorprende a los expertos por sus propiedades antioxidantes

Un trabajo difundido en la revista Molecules y replicado por VeryWell Health identificó compuestos con alta capacidad para combatir el daño celular y actividad antimicrobiana frente a bacterias y hongos. Qué otros beneficios brinda

De desecho a superalimento: cuál
ÚLTIMAS NOTICIAS
Margot Robbie pasó del glamour

Margot Robbie pasó del glamour clásico de Hollywood a la moda vanguardista en su regreso a la alfombra roja

La Libertad Avanza organizó un acto en la Legislatura porteña para homenajear a víctimas del terrorismo

Javier Milei criticó el aumento de los sueldos de los senadores: “Vuelven a hacerlo, escupiendo en la cara de los argentinos”

Caputo dijo que el empresariado argentino “está alineado y comprometido con el proyecto del Gobierno”

Regresan las lluvias y el mal tiempo este viernes: cómo estará el clima durante el fin de semana en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos eliminó a un

Estados Unidos eliminó a un alto mando de ISIS en Siria

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra la “flota en la sombra” de Irán y redes petroleras internacionales

Contraofensiva de Ucrania: recuperó seis localidades en Donetsk

Tensión en el mar de China Meridional: Filipinas denunció el despliegue de 14 buques chinos cerca de su encallado BRP Sierra Madre

Trump fijó un plazo de dos semanas para definir el rumbo de las negociaciones de paz en Ucrania

TELESHOW
María Eugenia, la Trilliza de

María Eugenia, la Trilliza de Oro, presentó a Otto, el hijo de Laura Laprida y el nieto número 20 del clan

Pampita confesó cuál es el tratamiento estético que más utiliza: “Yo soy una fanática”

Marta Fort mostró las primeras pertenencias que llegaron a su nuevo departamento

La mágica fiesta de cumpleaños de María Inés, la hija de Darío Barassi, inspirada en Encanto

Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no se ocultan: la foto con la que evidenciaron su vínculo