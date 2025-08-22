El vapeo es una puerta de entrada al tabaquismo, según la evidencia

JUEVES, 21 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- El vapeo parece actuar como una puerta de entrada al tabaquismo entre los jóvenes, señala una nueva revisión de evidencias.

Los cigarrillos electrónicos también se vincularon significativamente con el riesgo de asma y uso de sustancias, reportaron los investigadores en la edición del 19 de agosto de la revista Tobacco Control.

"La consistencia en las evidencias es sorprendente", dijo el investigador principal, Su Golder, profesor asociado de ciencias de la salud de la Universidad de York, en Reino Unido.

"En múltiples estudios, los jóvenes que usan cigarrillos electrónicos son más propensos a fumar en el futuro", dijo en un comunicado de prensa. "Estos hallazgos respaldan medidas de salud pública más fuertes para proteger a los adolescentes de los riesgos asociados con el vapeo".

Para el nuevo artículo, los investigadores reunieron datos de 56 revisiones anteriores de investigaciones sobre el vapeo.

Los resultados muestran que vapear aumenta el riesgo de comenzar a fumar, con estimaciones de riesgo que van desde un 50% hasta 26 veces más altas, dijeron los investigadores.

La mayoría de las revisiones encontraron que los jóvenes que vapean tienen aproximadamente tres veces más probabilidades de comenzar a fumar, en comparación con los que no vapean, dice el documento.

El nuevo análisis también vinculó el vapeo con el uso de sustancias, que incluyen:

Casi el triple o seis veces más probabilidades de consumo de marihuana. 4.5 a más de seis veces mayor riesgo de beber. 4.5 a casi siete veces mayor riesgo de consumo excesivo de alcohol.

Los vapeadores también tenían un aumento de un 20 a un 36 por ciento en el riesgo de asma, con un riesgo un 44 por ciento más alto de empeoramiento de los síntomas del asma, reportaron los investigadores.

"Nuestra revisión proporciona la imagen más completa hasta la fecha sobre el rango de riesgos que el vapeo plantea para los jóvenes", dijo el investigador Greg Hartwell en un comunicado de prensa. Es profesor asistente clínico en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

"En particular, encontramos evidencias consistentes sobre las transiciones al tabaquismo, lo que, por supuesto, a su vez, abre la puerta a la multitud de daños que conllevan los cigarrillos convencionales", añadió Hartwell.

Los resultados respaldan las medidas para restringir las ventas y la comercialización de cigarrillos electrónicos a los jóvenes, concluyeron los investigadores.

"Tales esfuerzos pueden formar parte de un conjunto más amplio de medidas para restringir los daños, incluida la concienciación del público y los jóvenes sobre estos daños, y el contramarketing para aumentar la conciencia pública y política sobre el marketing y las estrategias que las compañías de cigarrillos electrónicos han dirigido a los niños y los jóvenes", escribieron los investigadores.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre los efectos del vapeo en la salud.

FUENTES: Universidad de York, comunicado de prensa, 19 de agosto de 2025; BMJ, comunicado de prensa, 19 de agosto de 2025