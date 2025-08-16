Salud

¿Por qué algunos niños se benefician más de la terapia de exposición a los alérgenos alimentarios?

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

VIERNES, 15 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- La terapia de exposición a alérgenos alimentarios como los cacahuetes ayuda a algunos niños, y sus alergias disminuyen gradualmente a medida que comen pequeñas cantidades de su némesis alimentaria.

Para otros, dicho tratamiento, también llamado inmunoterapia oral, causa reacciones alérgicas graves.

Los investigadores ahora creen que saben por qué a algunos niños les va bien con la terapia de exposición mientras que a otros les cuesta hacerlo.

Algunos niños con alergias alimentarias tienen sistemas inmunológicos altamente sensibles, y esto los hace menos propensos a beneficiarse de la terapia de exposición, informaron los investigadores en la revista Allergy.

"Los niños que respondieron bien a la terapia ya tenían un sistema inmunitario menos reactivo antes de que comenzara el tratamiento", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Aleix Arnau-Soler . Es científico del Centro Max Delbrück de Medicina Molecular en Berlín.

La sangre de los niños que se benefician de la terapia de exposición tiene específicamente niveles más bajos de inmunoglobulinas, que son anticuerpos relacionados con la alergia, y citocinas, que son bioquímicos que promueven la inflamación, dijeron los investigadores.

Estos resultados podrían ayudar a identificar de antemano qué niños podrían beneficiarse de la terapia de exposición, y aquellos que son propensos a tener una reacción alérgica extrema a dicha terapia, dijeron los investigadores.

"Algunos niños responden bien a este tratamiento, pero otros no se benefician en absoluto", dijo la investigadora principal Young-Ae Lee, líder del grupo del laboratorio de Genética Molecular de Enfermedades Alérgicas del Centro Max Delbrück. "En algunos casos, la terapia, basada en dosis gradualmente crecientes de alérgenos de maní, puede incluso desencadenar reacciones anafilácticas".

En el estudio, los investigadores analizaron muestras de sangre de 38 niños con una edad promedio de 7 años que se sometían a una terapia de exposición para la alergia al maní en un hospital de Berlín.

El equipo también encontró diferencias consistentes en la expresión génica y la actividad génica entre los niños que respondieron bien y los que no.

"Estas diferencias fueron particularmente pronunciadas en ciertas células inmunitarias que rara vez se encuentran en la sangre, pero son más comunes en el intestino, donde realizan funciones importantes", dijo Arnau-Soler.

Usando estas diferencias, los médicos podrían seleccionar los candidatos principales para la terapia de exposición, y potencialmente incluso adaptar la duración del tratamiento y la cantidad de alérgenos que se les administra, en función de su perfil inmunológico único.

"Nuestros resultados abren la puerta a enfoques personalizados para tratar la alergia al maní, que afecta al 3% de todos los niños en los países industrializados, de manera más efectiva y segura en el futuro", dijo Lee.

"Ahora tenemos biomarcadores potenciales para averiguar qué tan bien responderá un niño a la terapia y qué riesgos están asociados con ella en cada caso individual, incluso antes de que comience la terapia", agregó.

El equipo ahora está trabajando para validar sus hallazgos en un estudio de seguimiento que involucró a más niños. También planean investigar más a fondo las células inmunes asociadas al intestino implicadas en las respuestas alérgicas de los niños.

"Al mismo tiempo, estamos desarrollando un modelo predictivo para que en el futuro podamos usar un simple análisis de sangre para adaptar mejor la desensibilización oral al niño individual", dijo Arnau-Soler.

Más información

La Clínica Cleveland ofrece más información sobre inmunoterapia oral.

FUENTE: Centro Max Delbrück de Medicina Molecular, comunicado de prensa, 25 de julio de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Fuente de problemas respiratorios identificados para personas con lesiones de la médula espinal

Healthday Spanish

Fuente de problemas respiratorios identificados

Las nuevas pautas de presión arterial destacan los cambios en el estilo de vida y el tratamiento personalizado

Healthday Spanish

Las nuevas pautas de presión

Dar un paso puede aumentar tus probabilidades de dejar el hábito de las drogas

Healthday Spanish

Dar un paso puede aumentar

Los químicos eternos podrían obstaculizar la pérdida de peso en los adolescentes

Healthday Spanish

Los químicos eternos podrían obstaculizar

Bacterias y virus se pueden combinar para destruir tumores, según la Universidad de Columbia

Se trata de una estrategia que ya dio lugar a un pedido de patente en los Estados Unidos. Fue probada solo en animales y podría abrir la puerta a terapias vivas más seguras y precisas

Bacterias y virus se pueden
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bacterias y virus se pueden

Bacterias y virus se pueden combinar para destruir tumores, según la Universidad de Columbia

Chaco: dos mujeres lo invitaron a un trío sexual y luego lo extorsionaron para no divulgar un video

La Justicia rechazó que las boletas bonaerenses tengan más de dos fotos y analiza un reclamo similar de Mayra Mendoza

Mario Lugones, ministro de Salud: “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política”

Tras las negociaciones frustradas con LLA y la interna en la UCR, Rodrigo de Loredo no será candidato por Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Radiografía del boom “romantasy”: magia,

Radiografía del boom “romantasy”: magia, dragones, amores imposibles y alto contenido sexual

Trump afirmó que el próximo paso hacia un acuerdo de paz en Ucrania “depende” de Zelensky

Bacterias y virus se pueden combinar para destruir tumores, según la Universidad de Columbia

Israel abatió a Naser Musa, otro alto responsable militar de Hamas en Rafah

El partido de la opositora María Corina Machado exigió la liberación de un estudiante de medicina detenido hace un año

TELESHOW
El video de Evangelina Anderson

El video de Evangelina Anderson sobre su vuelta al país, luego de su separación de Martín Demichelis: “La más difícil de todas”

La sorpresiva despedida de Marixa Balli de LAM: “No quería llorar”

La emotiva declaración de amor de La Joaqui a Luck Ra para celebrar su aniversario: “Me arreglaste el alma”

Santiago del Moro mostró cómo está Catalina, su hija mayor que cumplió 14 años: “¡Sos todo!"

La llamativa respuesta de Pampita cuando Evangelina Anderson le preguntó si hace topless en la playa