¿Por qué algunos niños se benefician más de la terapia de exposición a los alérgenos alimentarios?

VIERNES, 15 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- La terapia de exposición a alérgenos alimentarios como los cacahuetes ayuda a algunos niños, y sus alergias disminuyen gradualmente a medida que comen pequeñas cantidades de su némesis alimentaria.

Para otros, dicho tratamiento, también llamado inmunoterapia oral, causa reacciones alérgicas graves.

Los investigadores ahora creen que saben por qué a algunos niños les va bien con la terapia de exposición mientras que a otros les cuesta hacerlo.

Algunos niños con alergias alimentarias tienen sistemas inmunológicos altamente sensibles, y esto los hace menos propensos a beneficiarse de la terapia de exposición, informaron los investigadores en la revista Allergy.

"Los niños que respondieron bien a la terapia ya tenían un sistema inmunitario menos reactivo antes de que comenzara el tratamiento", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Aleix Arnau-Soler . Es científico del Centro Max Delbrück de Medicina Molecular en Berlín.

La sangre de los niños que se benefician de la terapia de exposición tiene específicamente niveles más bajos de inmunoglobulinas, que son anticuerpos relacionados con la alergia, y citocinas, que son bioquímicos que promueven la inflamación, dijeron los investigadores.

Estos resultados podrían ayudar a identificar de antemano qué niños podrían beneficiarse de la terapia de exposición, y aquellos que son propensos a tener una reacción alérgica extrema a dicha terapia, dijeron los investigadores.

"Algunos niños responden bien a este tratamiento, pero otros no se benefician en absoluto", dijo la investigadora principal Young-Ae Lee, líder del grupo del laboratorio de Genética Molecular de Enfermedades Alérgicas del Centro Max Delbrück. "En algunos casos, la terapia, basada en dosis gradualmente crecientes de alérgenos de maní, puede incluso desencadenar reacciones anafilácticas".

En el estudio, los investigadores analizaron muestras de sangre de 38 niños con una edad promedio de 7 años que se sometían a una terapia de exposición para la alergia al maní en un hospital de Berlín.

El equipo también encontró diferencias consistentes en la expresión génica y la actividad génica entre los niños que respondieron bien y los que no.

"Estas diferencias fueron particularmente pronunciadas en ciertas células inmunitarias que rara vez se encuentran en la sangre, pero son más comunes en el intestino, donde realizan funciones importantes", dijo Arnau-Soler.

Usando estas diferencias, los médicos podrían seleccionar los candidatos principales para la terapia de exposición, y potencialmente incluso adaptar la duración del tratamiento y la cantidad de alérgenos que se les administra, en función de su perfil inmunológico único.

"Nuestros resultados abren la puerta a enfoques personalizados para tratar la alergia al maní, que afecta al 3% de todos los niños en los países industrializados, de manera más efectiva y segura en el futuro", dijo Lee.

"Ahora tenemos biomarcadores potenciales para averiguar qué tan bien responderá un niño a la terapia y qué riesgos están asociados con ella en cada caso individual, incluso antes de que comience la terapia", agregó.

El equipo ahora está trabajando para validar sus hallazgos en un estudio de seguimiento que involucró a más niños. También planean investigar más a fondo las células inmunes asociadas al intestino implicadas en las respuestas alérgicas de los niños.

"Al mismo tiempo, estamos desarrollando un modelo predictivo para que en el futuro podamos usar un simple análisis de sangre para adaptar mejor la desensibilización oral al niño individual", dijo Arnau-Soler.

FUENTE: Centro Max Delbrück de Medicina Molecular, comunicado de prensa, 25 de julio de 2025