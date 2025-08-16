Salud

Fuente de problemas respiratorios identificados para personas con lesiones de la médula espinal

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

VIERNES, 15 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Los problemas respiratorios son comunes entre las personas con una lesión de la médula espinal, y con frecuencia contribuyen a la enfermedad y la muerte.

Pero los investigadores creen que han descubierto una forma de mejorar potencialmente la capacidad de respirar de estos pacientes, según un estudio reciente.

Un grupo de células nerviosas en el cerebro y la médula espinal llamadas interneuronas trabaja para estimular la respiración cuando una persona se queda corta por el ejercicio o la gran altitud, informan los investigadores este mes en la revista Cell Reports.

Al manipular estas células nerviosas, los investigadores podrían crear tratamientos para pacientes de la médula espinal que luchan por respirar por sí mismos.

"Aunque sabemos que el tronco encefálico establece el ritmo de la respiración, las vías exactas que aumentan la producción de las neuronas motoras respiratorias no han estado claras, hasta ahora", dijo el investigador principal, Polyxeni Philippidou , en un comunicado de prensa. Es profesora asociada de neurociencias en la Facultad de Medicina de la Universidad Case Western Reserve en Cleveland.

En el estudio, los investigadores utilizaron ratones modificados genéticamente para explorar las vías nerviosas involucradas en la respiración.

Descubrieron que el bloqueo de las señales de un conjunto específico de interneuronas dificultaba que los ratones respiraran correctamente cuando se había acumulado demasiado dióxido de carbono en la sangre.

"Pudimos definir la identidad genética, los patrones de actividad y el papel de un subconjunto especializado de neuronas de la médula espinal involucradas en el control de la respiración", dijo Philippidou.

El dióxido de carbono se produce naturalmente en el cuerpo a medida que las células producen energía. Los glóbulos rojos transportan dióxido de carbono desde los órganos y tejidos hasta los pulmones, donde se exhala.

Si el cuerpo no puede eliminar el dióxido de carbono, el gas puede acumularse en la sangre, lo que dificulta la respiración y conduce a la insuficiencia respiratoria, dijeron los investigadores.

"Estas células de la médula espinal son importantes para ayudar al cuerpo a ajustar su respiración en respuesta a cambios como los altos niveles de CO2", dijo Philippidou.

El equipo ahora está probando si dirigirse a las interneuronas puede ayudar a restaurar la respiración en personas con enfermedades nerviosas como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o la enfermedad de Alzheimer.

Más información

Saint Luke's tiene más información sobre cómo las lesiones de la médula espinal afectan la respiración.

FUENTE: Universidad Case Western Reserve, comunicado de prensa, 13 de agosto de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

¿Por qué algunos niños se benefician más de la terapia de exposición a los alérgenos alimentarios?

Healthday Spanish

¿Por qué algunos niños se

Las nuevas pautas de presión arterial destacan los cambios en el estilo de vida y el tratamiento personalizado

Healthday Spanish

Las nuevas pautas de presión

Dar un paso puede aumentar tus probabilidades de dejar el hábito de las drogas

Healthday Spanish

Dar un paso puede aumentar

Los químicos eternos podrían obstaculizar la pérdida de peso en los adolescentes

Healthday Spanish

Los químicos eternos podrían obstaculizar

Bacterias y virus se pueden combinar para destruir tumores, según la Universidad de Columbia

Se trata de una estrategia que ya dio lugar a un pedido de patente en los Estados Unidos. Fue probada solo en animales y podría abrir la puerta a terapias vivas más seguras y precisas

Bacterias y virus se pueden
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bacterias y virus se pueden

Bacterias y virus se pueden combinar para destruir tumores, según la Universidad de Columbia

Chaco: dos mujeres lo invitaron a un trío sexual y luego lo extorsionaron para no divulgar un video

La Justicia rechazó que las boletas bonaerenses tengan más de dos fotos y analiza un reclamo similar de Mayra Mendoza

Mario Lugones, ministro de Salud: “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política”

Tras las negociaciones frustradas con LLA y la interna en la UCR, Rodrigo de Loredo no será candidato por Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Radiografía del boom “romantasy”: magia,

Radiografía del boom “romantasy”: magia, dragones, amores imposibles y alto contenido sexual

Trump afirmó que el próximo paso hacia un acuerdo de paz en Ucrania “depende” de Zelensky

Bacterias y virus se pueden combinar para destruir tumores, según la Universidad de Columbia

Israel abatió a Naser Musa, otro alto responsable militar de Hamas en Rafah

El partido de la opositora María Corina Machado exigió la liberación de un estudiante de medicina detenido hace un año

TELESHOW
El video de Evangelina Anderson

El video de Evangelina Anderson sobre su vuelta al país, luego de su separación de Martín Demichelis: “La más difícil de todas”

La sorpresiva despedida de Marixa Balli de LAM: “No quería llorar”

La emotiva declaración de amor de La Joaqui a Luck Ra para celebrar su aniversario: “Me arreglaste el alma”

Santiago del Moro mostró cómo está Catalina, su hija mayor que cumplió 14 años: “¡Sos todo!"

La llamativa respuesta de Pampita cuando Evangelina Anderson le preguntó si hace topless en la playa