“El quirófano fue adaptado y hubo simulacros previos”: los detalles de la cirugía de separación de siamesas en el Hospital Garrahan

La cirugía de separación de gemelas siamesas en el Hospital Garrahan se realizó el 7 de agosto (Hospital Garrahan)

La reciente separación quirúrgica de dos gemelas siamesas de tres meses en el Hospital Garrahan de Buenos Aires pone nuevamente de relevancia la importancia del centro de salud pediátrico para todo el país. La intervención, que requirió la coordinación de un equipo multidisciplinario y una preparación exhaustiva, se extendió durante ocho horas y concluyó con éxito. Las bebés, unidas por el abdomen, el hígado y parte del esternón, evolucionan favorablemente tras la operación.

Cirugía pediátrica compleja en el Hospital Garrahan

“La operación se realizó con éxito. El procedimiento consistió en seccionar el puente que las unía y separar a las bebés”, explicó Víctor Ayarzábal, jefe del servicio de Cirugía General.

Fuentes del Hospital precisaron a Infobae que se trata de gemelas idénticas que estaban unidas por el abdomen, lo que técnicamente se denomina onfalópagos. El resto de los órganos estaban separados y cada hígado tenía autonomía, según se constató en una serie de estudios antes de la intervencióni.

El procedimiento, considerado de alta complejidad, implicó una planificación detallada. El Dr. Mariano Boglione, coordinador del centro quirúrgico del Hospital Garrahan, explicó en una entrevista con Radio Rivadavia que la cirugía, que se realizó el pasado 7 de agosto, duró entre cuatro y seis horas, a las que se sumaron dos horas adicionales para la preparación anestésica y la colocación de vías centrales y tubos endotraqueales.

Las gemelas se encuentran en terapia intensiva, pero evolucionando favorablemente (Maximiliano Luna)

El quirófano, dijo, fue adaptado para atender a dos pacientes de manera simultánea, lo que motivó la realización de un simulacro el día anterior junto a instrumentadores quirúrgicos, técnicos de anestesia y personal de tecnología médica. “Trasladamos todos los equipos al quirófano donde íbamos a operar y verificamos que todo funcionara. También organizamos el ingreso y egreso de los distintos especialistas para evitar la saturación del espacio”, detalló Boglione.

El estado actual de las gemelas, reveló el Dr. Nicolás Morcillo, médico neonatólogo del área de Terapia Intensiva Neonatal, es alentador. El especialista indicó que ambas bebés ya han sido retiradas del respirador y permanecen bajo cuidados intensivos, avanzando progresivamente en su recuperación. “Vamos paso a paso, avanzando en la descomplejización y esperando que sigan con esta buena evolución como hasta ahora”, afirmó el especialista.

Diagnóstico y seguimiento fetal

Las gemelas nacieron prematuramente a las 33 semanas de gestación, con un peso aproximado de 1,9 kilogramos cada una, y fueron seguidas desde el embarazo por el programa de diagnóstico y tratamiento fetal del hospital.

El equipo multidisciplinario del Hospital Garrahan desarrolló un plan integral para la compleja intervención quirúrgica (Hospital Garrahan)

La familia es oriunda de Rosario. Inmediatamente después de nacer, las bebés fueron trasladadas al Garrahan, donde se les dio atención y programó la operación, informó el Hospital.

La decisión de posponer la cirugía hasta los tres meses de vida se tomó en función de su buen estado general, con el objetivo de permitir que el hígado, compartido por ambas, alcanzara una mayor madurez y resistencia. “En los prematuros, el hígado es mucho más frágil que en los niños más grandes”, puntualizó Boglione.

La condición médica de las niñas, unidas por el abdomen, el hígado y parte del esternón, sumó complejidad al caso. El seguimiento comenzó cuando la familia, residente en Rosario y primeriza, se contactó con el hospital tras conocer la existencia del programa especializado. Morcillo destacó la importancia de este tipo de iniciativas para captar y acompañar a familias con diagnósticos complejos, permitiendo una atención integral desde el embarazo hasta el posoperatorio.

Es baja la frecuencia de nacimientos de siameses en Argentina (Hospital Garrahan)

Los gemelos unidos son bebés que nacen físicamente conectados, lo que implica retos médicos complejos desde el momento del parto.

En algunos casos, los gemelos unidos comparten órganos internos, lo que complica su viabilidad y tratamiento. Esta condición se origina cuando un embrión logra solo una división parcial y, en consecuencia, permite el desarrollo de dos bebés que permanecen conectados. Usualmente, la unión ocurre en el pecho, abdomen o pelvis, aunque también puede presentarse en el tórax o el cráneo. Según la estadística mundial, la incidencia de estos nacimientos es de 1 por cada 200.000.

En Argentina, la incidencia de nacimientos de siameses oscila entre 1 cada 50.000 y 1 cada 100.000 nacidos vivos. En el Hospital Garrahan, se realizan entre una y dos cirugías de este tipo cada cuatro años, lo que subraya la rareza y el desafío clínico que representan estos procedimientos. La baja frecuencia se relaciona, además, con la alta tasa de mortalidad fetal o perinatal en estos casos.

El programa de diagnóstico y tratamiento fetal del Hospital Garrahan, que permitió el seguimiento de las gemelas, se consolida como una herramienta clave para abordar patologías complejas. La familia accedió a este circuito de atención especializada, lo que facilitó la programación de la cesárea y la posterior intervención quirúrgica en condiciones óptimas.

El Hospital Garrahan realiza entre una y dos separaciones de siameses cada cuatro años (Maximiliano Luna)

Mientras las gemelas continúan su recuperación, el equipo médico mantiene la confianza en que podrán desarrollarse con normalidad, tras superar una de las cirugías más complejas y poco frecuentes de la medicina pediátrica argentina.

El Hospital informó que participaron de la operación instrumentadoras, anestesistas, técnicos en anestesia, cirujanos generales, cirujanos plásticos, neonatólogos, y médicos de cirugía cardiovascular, que tomaron parte antes de ingresarlas al quirófano.

Finalmente, el doctor Mortillo destacó a Radio Rivadavia que el personal del Garrahan continúa con “la misma preocupación de hace unos meses por la situación de crisis que está atravesando el hospital”.

“El hospital y los trabajadores seguimos haciendo lo que nos gusta hacer, sabemos el lugar que ocupa el hospital en la salud pediátrica del país, que es darle oportunidad a familias como esta, es tener el personal capacitado, el recurso humano capacitado, la infraestructura, la cantidad de profesionales que se abocan a esto”, subrayó el médico.

El acompañamiento del equipo del hospital permitió que las gemelas recibieran la mejor atención en cada etapa (Hospital Garrahan)

“Estamos muy preocupados viendo el riesgo de lo que está pasando, la crisis por la que está atravesando el hospital. Día a día seguimos perdiendo compañeros que están decidiendo ir a trabajar a otro lado por la asfixia salarial que estamos sufriendo. Aprovechamos para decir que seguimos trabajando exactamente igual y siempre en búsqueda de poder dar respuesta a este tipo de enfermedades. No hemos tenido respuesta a nuestro reclamo salarial hasta el día de hoy”, cerró.