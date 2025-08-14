Salud

“El quirófano fue adaptado y hubo simulacros previos”: los detalles de la cirugía de separación de siamesas en el Hospital Garrahan

La preparación quirúrgica, con la coordinación multidisciplinaria, fue fundamental para lograr una de las intervenciones más complejas de la medicina pediátrica

Guardar
La cirugía de separación de
La cirugía de separación de gemelas siamesas en el Hospital Garrahan se realizó el 7 de agosto (Hospital Garrahan)

La reciente separación quirúrgica de dos gemelas siamesas de tres meses en el Hospital Garrahan de Buenos Aires pone nuevamente de relevancia la importancia del centro de salud pediátrico para todo el país. La intervención, que requirió la coordinación de un equipo multidisciplinario y una preparación exhaustiva, se extendió durante ocho horas y concluyó con éxito. Las bebés, unidas por el abdomen, el hígado y parte del esternón, evolucionan favorablemente tras la operación.

Cirugía pediátrica compleja en el Hospital Garrahan

“La operación se realizó con éxito. El procedimiento consistió en seccionar el puente que las unía y separar a las bebés”, explicó Víctor Ayarzábal, jefe del servicio de Cirugía General.

Fuentes del Hospital precisaron a Infobae que se trata de gemelas idénticas que estaban unidas por el abdomen, lo que técnicamente se denomina onfalópagos. El resto de los órganos estaban separados y cada hígado tenía autonomía, según se constató en una serie de estudios antes de la intervencióni.

El procedimiento, considerado de alta complejidad, implicó una planificación detallada. El Dr. Mariano Boglione, coordinador del centro quirúrgico del Hospital Garrahan, explicó en una entrevista con Radio Rivadavia que la cirugía, que se realizó el pasado 7 de agosto, duró entre cuatro y seis horas, a las que se sumaron dos horas adicionales para la preparación anestésica y la colocación de vías centrales y tubos endotraqueales.

Las gemelas se encuentran en
Las gemelas se encuentran en terapia intensiva, pero evolucionando favorablemente (Maximiliano Luna)

El quirófano, dijo, fue adaptado para atender a dos pacientes de manera simultánea, lo que motivó la realización de un simulacro el día anterior junto a instrumentadores quirúrgicos, técnicos de anestesia y personal de tecnología médica. “Trasladamos todos los equipos al quirófano donde íbamos a operar y verificamos que todo funcionara. También organizamos el ingreso y egreso de los distintos especialistas para evitar la saturación del espacio”, detalló Boglione.

El estado actual de las gemelas, reveló el Dr. Nicolás Morcillo, médico neonatólogo del área de Terapia Intensiva Neonatal, es alentador. El especialista indicó que ambas bebés ya han sido retiradas del respirador y permanecen bajo cuidados intensivos, avanzando progresivamente en su recuperación. “Vamos paso a paso, avanzando en la descomplejización y esperando que sigan con esta buena evolución como hasta ahora”, afirmó el especialista.

Diagnóstico y seguimiento fetal

Las gemelas nacieron prematuramente a las 33 semanas de gestación, con un peso aproximado de 1,9 kilogramos cada una, y fueron seguidas desde el embarazo por el programa de diagnóstico y tratamiento fetal del hospital.

El equipo multidisciplinario del Hospital
El equipo multidisciplinario del Hospital Garrahan desarrolló un plan integral para la compleja intervención quirúrgica (Hospital Garrahan)

La familia es oriunda de Rosario. Inmediatamente después de nacer, las bebés fueron trasladadas al Garrahan, donde se les dio atención y programó la operación, informó el Hospital.

La decisión de posponer la cirugía hasta los tres meses de vida se tomó en función de su buen estado general, con el objetivo de permitir que el hígado, compartido por ambas, alcanzara una mayor madurez y resistencia. “En los prematuros, el hígado es mucho más frágil que en los niños más grandes”, puntualizó Boglione.

La condición médica de las niñas, unidas por el abdomen, el hígado y parte del esternón, sumó complejidad al caso. El seguimiento comenzó cuando la familia, residente en Rosario y primeriza, se contactó con el hospital tras conocer la existencia del programa especializado. Morcillo destacó la importancia de este tipo de iniciativas para captar y acompañar a familias con diagnósticos complejos, permitiendo una atención integral desde el embarazo hasta el posoperatorio.

Es baja la frecuencia de
Es baja la frecuencia de nacimientos de siameses en Argentina (Hospital Garrahan)

Los gemelos unidos son bebés que nacen físicamente conectados, lo que implica retos médicos complejos desde el momento del parto.

En algunos casos, los gemelos unidos comparten órganos internos, lo que complica su viabilidad y tratamiento. Esta condición se origina cuando un embrión logra solo una división parcial y, en consecuencia, permite el desarrollo de dos bebés que permanecen conectados. Usualmente, la unión ocurre en el pecho, abdomen o pelvis, aunque también puede presentarse en el tórax o el cráneo. Según la estadística mundial, la incidencia de estos nacimientos es de 1 por cada 200.000.

En Argentina, la incidencia de nacimientos de siameses oscila entre 1 cada 50.000 y 1 cada 100.000 nacidos vivos. En el Hospital Garrahan, se realizan entre una y dos cirugías de este tipo cada cuatro años, lo que subraya la rareza y el desafío clínico que representan estos procedimientos. La baja frecuencia se relaciona, además, con la alta tasa de mortalidad fetal o perinatal en estos casos.

El programa de diagnóstico y tratamiento fetal del Hospital Garrahan, que permitió el seguimiento de las gemelas, se consolida como una herramienta clave para abordar patologías complejas. La familia accedió a este circuito de atención especializada, lo que facilitó la programación de la cesárea y la posterior intervención quirúrgica en condiciones óptimas.

El Hospital Garrahan realiza entre
El Hospital Garrahan realiza entre una y dos separaciones de siameses cada cuatro años (Maximiliano Luna)

Mientras las gemelas continúan su recuperación, el equipo médico mantiene la confianza en que podrán desarrollarse con normalidad, tras superar una de las cirugías más complejas y poco frecuentes de la medicina pediátrica argentina.

El Hospital informó que participaron de la operación instrumentadoras, anestesistas, técnicos en anestesia, cirujanos generales, cirujanos plásticos, neonatólogos, y médicos de cirugía cardiovascular, que tomaron parte antes de ingresarlas al quirófano.

Finalmente, el doctor Mortillo destacó a Radio Rivadavia que el personal del Garrahan continúa con “la misma preocupación de hace unos meses por la situación de crisis que está atravesando el hospital”.

“El hospital y los trabajadores seguimos haciendo lo que nos gusta hacer, sabemos el lugar que ocupa el hospital en la salud pediátrica del país, que es darle oportunidad a familias como esta, es tener el personal capacitado, el recurso humano capacitado, la infraestructura, la cantidad de profesionales que se abocan a esto”, subrayó el médico.

El acompañamiento del equipo del
El acompañamiento del equipo del hospital permitió que las gemelas recibieran la mejor atención en cada etapa (Hospital Garrahan)

“Estamos muy preocupados viendo el riesgo de lo que está pasando, la crisis por la que está atravesando el hospital. Día a día seguimos perdiendo compañeros que están decidiendo ir a trabajar a otro lado por la asfixia salarial que estamos sufriendo. Aprovechamos para decir que seguimos trabajando exactamente igual y siempre en búsqueda de poder dar respuesta a este tipo de enfermedades. No hemos tenido respuesta a nuestro reclamo salarial hasta el día de hoy”, cerró.

Temas Relacionados

Gemelas siamesasHospital GarrahanCirugía pediátricaDiagnóstico fetalúltimas noticiassiamesas

Últimas Noticias

La UBA desarrolla un método para detectar el maltrato infantil a través del ADN de la saliva

Un equipo de la Universidad de Buenos Aires dirigido por el investigador Eduardo Cánepa trabaja en una prueba epigenética que identifica huellas biológicas. El científico contó los detalles en Infobae en Vivo

La UBA desarrolla un método

Científicos desarrollan una pasta dentífrica hecha con cabellos que podría ser una opción para reparar los dientes

Investigadores de cinco países exploran el uso de biomateriales sostenibles para restaurar la protección natural de la dentadura sin recurrir a plásticos ni flúor. Cómo lo hacen

Científicos desarrollan una pasta dentífrica

Apnea social: el trastorno del sueño que empeora los fines de semana y no permite un buen descanso

Según una investigación de la Universidad de Flinders, en Australia, la regularidad en los hábitos y el control del peso son claves para reducir los riesgos asociados a este problema para dormir

Apnea social: el trastorno del

Cuál es el virus que explica el fenómeno de los conejos con tentáculos raros en Estados Unidos

Varios animales fueron observados con extrañas protuberancias en sus cabezas en Colorado. Expertos afirman que no contagia a humanos, pero pidieron no acercarse a ellos

Cuál es el virus que

Las mejores dietas para proteger el cerebro y el corazón a partir de los 60 años

Un estudio mostró que los patrones de alimentación saludable están asociados con el avance más lento de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, mientras que una dieta proinflamatoria acelera el desarrollo de esas patologías

Las mejores dietas para proteger
ÚLTIMAS NOTICIAS
El BCRA dictó tres normas

El BCRA dictó tres normas clave para endurecer el apretón monetario a los bancos, sacar pesos de la calle y contener al dólar

Dólares del colchón: a dos meses del anuncio, el Congreso aún no lo trató y el nuevo régimen de Ganancias tuvo pocos inscriptos

Reunión y reedición histórica de Porsuigieco, uno de los grandes supergrupos de la historia del rock argentino

La UBA desarrolla un método para detectar el maltrato infantil a través del ADN de la saliva

La sorpresiva declaración de Tamara Báez luego de intentar volver con L-Gante: “Quiero estar sola”

INFOBAE AMÉRICA
Una impactante obra de Anish

Una impactante obra de Anish Kapoor, en una plataforma petrolera, denuncia la crisis climática

Estados Unidos y Paraguay firmaron un memorando para reforzar la cooperación contra la inmigración irregular

Un fuerte histórico en una isla privada de Gales se vende por 4 millones de dólares

Cocaleros de Bolivia garantizan las elecciones en zonas calificadas “de riesgo” y promueven el voto nulo

Trump respaldó una fuerza europea para supervisar la paz en Ucrania

TELESHOW
La sorpresiva declaración de Tamara

La sorpresiva declaración de Tamara Báez luego de intentar volver con L-Gante: “Quiero estar sola”

L-Gante contó la verdadera razón por la que bloqueó a Wanda Nara luego de su reconciliación con Tamara Báez

Denise Dumas celebró los 18 años de su hija Emma: “¡Sos todo lo que está bien en esta vida!"

Contó cómo conoció a su esposa y sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “Son dos románticos”

Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis: “Estamos tratando de salir adelante”