Los desencadenantes del asma infantil son más complejos de lo que se pensaba

MARTES, 12 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Las crisis de asma en los niños podrían ser más complicadas de lo que se pensaba, ya que las fuerzas ocultas se combinan para restringir las vías respiratorias, señala un estudio reciente.

Alrededor del 50% al 60% de los niños con asma grave tienen un tipo llamado asma eosinofílica, que es impulsada por glóbulos blancos llamados eosinófilos.

El tratamiento del asma eosinofílica generalmente implica sofocar la inflamación tipo 2 (T2), una respuesta inmunitaria que promueve la producción y activación de eosinófilos, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

Pero algunos niños siguen teniendo ataques de asma incluso con terapias dirigidas contra la inflamación T2, lo que sugiere que hay otros factores en juego, señaló el investigador, el Dr. Rajesh Kumar, jefe interino de la división de alergias e inmunología del Hospital Pediátrico Ann & Robert H. Lurie de Chicago.

Ahora, un nuevo ensayo ha identificado tres impulsores distintos de los brotes de asma en niños con asma eosinofílica, según los hallazgos publicados recientemente en JAMA Pediatrics.

"Hay múltiples tipos diferentes de respuestas inflamatorias que están involucradas en las exacerbaciones, y están impulsando las exacerbaciones de manera diferente según si los pacientes tienen un virus o están tomando medicamentos para bloquear diferentes partes de la respuesta inflamatoria", dijo Kumar.

Para el estudio, los investigadores analizaron los datos recopilados por un ensayo clínico aleatorio que evaluó un medicamento inyectable llamado mepolizumab, una terapia biológica que se dirige a la inflamación T2.

Durante el ensayo clínico, 290 niños con asma fueron tratados con mepolizumab o un placebo durante un año completo, recibiendo una inyección mensual.

De los participantes, 108 niños experimentaron 176 ataques de asma durante el ensayo. Se recolectaron muestras nasales durante estos ataques, y los investigadores realizaron análisis genéticos en las muestras para descubrir qué los impulsó.

Los niños que tomaron mepolizumab experimentaron una disminución de la expresión de eosinófilos asociados con la inflamación T2, según muestran los resultados del ensayo. Sin embargo, algunos niños siguieron teniendo ataques de asma a pesar de esta respuesta.

A partir de las muestras, los investigadores identificaron tres impulsores distintos de los ataques de asma fuera de los eosinófilos:

Inflamación del revestimiento interno de las vías respiratorias por factores distintos a los eosinófilos, que aumentó en los niños que recibieron mepolizumab.

Inflamación impulsada por macrófagos, causada por glóbulos blancos asesinos de cazadores y directamente relacionada con enfermedades respiratorias virales.

Hipersecreción de moco y respuestas al estrés celular que se elevaron durante los brotes de asma tanto en el grupo de tratamiento como en el de placebo.

"Encontramos que los niños que aún exacerbaban con el medicamento tenían menos de este tipo de inflamación alérgica, pero tenían otras vías epiteliales residuales que impulsaban parte de esa respuesta inflamatoria que estaba involucrada en la exacerbación", dijo Kumar.

Estas observaciones podrían conducir a mejores enfoques múltiples para tratar el asma infantil, dijo.

"Este estudio nos da una mejor comprensión de lo que resulta en las exacerbaciones persistentes y abre el potencial de nuevas terapias o combinaciones de terapias basadas en eso", dijo Kumar.

Más información

La Fundación de Asma y Alergia de América ofrece más información sobre el asma eosinofílica.

FUENTE: Hospital Pediátrico Ann & Robert H. Lurie de Chicago, comunicado de prensa, 4 de agosto de 2025