Julianne Moore reveló el hábito que prioriza a los 64 años: “Mi secreto de belleza más valioso es aplicarme protector solar de farmacia todos los días”

Julianne Moore revela que su secreto de belleza es el uso diario de protector solar de farmacia

A los 64 años, Julianne Moore sigue deslumbrando tanto en el cine internacional como en las alfombras rojas. Sin embargo, más allá de su indiscutible talento actoral y su estilo, hay un aspecto de su día a día que, según la propia actriz, resulta fundamental: el uso constante y disciplinado del protector solar. Moore ha sido transparente acerca de su rutina de cuidado de la piel y no duda en compartir el consejo que considera su secreto de belleza más valioso, destacando su apuesta por productos sencillos y accesibles en lugar de soluciones sofisticadas y costosas.

La actriz ha declarado en repetidas ocasiones, incluyendo una entrevista reciente en el programa ‘Watch What Happens Live’, que confía plenamente en los protectores solares que se pueden adquirir en cualquier farmacia. Según sus palabras, “uso protector solar todos los días, pero lo que encuentre en una farmacia. No importa el tipo, pero primero me pongo aceite facial”. Moore insiste en que no se trata de perseguir una marca específica ni gastar una fortuna, sino de mantener la constancia y priorizar la protección sobre los hábitos costosos o las tendencias. La sencillez de su método contrasta con la percepción habitual de que las celebridades tienen acceso a productos exclusivos y tratamientos reservados solo para unas pocas.

La visión que Moore ofrece sobre el cuidado de la piel está anclada en la disciplina y el sentido común antes que en el marketing. Ella misma reconoce que la genética puede haberla favorecido en parte, pero atribuye principalmente el buen aspecto de su piel a la perseverancia y a evitar la exposición solar. “La protección solar realmente marca una gran diferencia. He tenido bastante suerte porque me he mantenido alejada del sol la mayor parte de mi vida”, explicaba Moore en la misma conversación televisiva. Para ella, alejarse de la exposición solar directa no es solo una cuestión estética, sino también una decisión de salud a largo plazo. La actriz considera que, frente a la tentación de las fórmulas mágicas o los productos de precio elevado, la clave está en ser regular con hábitos básicos, poniendo la protección diaria en el centro de su rutina.

La recomendación de Moore no resulta aislada entre celebridades reconocidas. Anne Hathaway, muy conocida por su estilo sobrio y su tez inmaculada, es otra de las figuras de Hollywood que coincide en la importancia de evitar la exposición solar y mantener la piel resguardada todo el año. Ambas demuestran que no es necesario recurrir a fórmulas inaccesibles, sino que la clave está en aplicar protector solar de manera disciplinada y elegir fórmulas que ofrezcan resultados sin complicaciones. La rutina de estas actrices ayuda a desmitificar la creencia de que el uso de protección solar es un hábito estrictamente veraniego. Toda evidencia científica señala que la radiación ultravioleta incide durante todo el año y no depende de la temperatura o de la estación, como advierte la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

Los expertos coinciden en varias consideraciones a la hora de elegir y aplicar un fotoprotector. El primer criterio es el FPS, el conocido Factor de Protección Solar. Se recomienda que toda persona, sin importar su tipo de piel, opte por productos con un SPF mínimo de 30; en el caso de pieles extremadamente claras o sensibles, una opción superior, como 50 o 50+, es preferible, especialmente si se pasa mucho tiempo al aire libre. Otro aspecto esencial es elegir productos de amplio espectro, capaces de proteger tanto contra los rayos UVA como los UVB, ambos responsables de daños cutáneos, envejecimiento prematuro y riesgo de cáncer de piel.

La textura es un factor personal relevante: actualmente existe una amplia gama de opciones—crema, gel, loción, aerosol—lo importante es hallar la que mejor se adapte a la comodidad y al estilo de vida de cada usuario, ya que la eficacia depende en buena medida de la regularidad y la correcta cobertura. Los ingredientes adicionales también pueden mejorar la experiencia, especialmente aquellos que incorporan antioxidantes como vitaminas C y E, que ayudan a neutralizar los radicales libres producidos por la exposición solar.

Un aspecto relevante es la aplicación y reaplicación: la cantidad generosa de producto, cubriendo todas las áreas expuestas, debe convertirse en un hábito inquebrantable. Los especialistas recuerdan la necesidad de repetir la aplicación cada dos horas, así como tras nadar, sudar o secarse con una toalla, sin confiarse en una única aplicación al comenzar la jornada. La cotidianidad del uso, convertida en rutina, es lo que garantiza la máxima protección.

La experiencia de Julianne Moore, reconocida por su naturalidad y por alejarse de los excesos del marketing, pone en valor la importancia de hábitos simples, consistentes y basados en la evidencia. Su consejo va dirigido no solo a quienes buscan lucir un cutis sano a cualquier edad, sino sobre todo a quienes desean proteger su piel a largo plazo de forma sostenible. La apuesta por el protector solar cotidiano, accesible y bien aplicado, es tanto una lección de belleza como un recordatorio de salud universal.