1 de cada 5 productos alimenticios de EE. UU. contiene colorantes artificiales

MIÉRCOLES, 25 de junio de 2025 (HealthDay News) -- Los colorantes alimentarios artificiales se añaden a 1 de cada 5 alimentos y bebidas envasados que venden los principales fabricantes de alimentos de EE. UU., según un estudio reciente.

El tinte más común fue el rojo 40, que estaba presente en 1 de cada 7 (14%) productos, según el artículo publicado hoy en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

"Los productos que contienen colorantes artificiales también tenían un contenido promedio de azúcar total mucho más alto, en comparación con los productos sin colorantes sintéticos, lo que sugiere que las empresas están usando colorantes alimentarios sintéticos para comercializar alimentos y bebidas dulces", señaló en un comunicado de prensa de la revista la investigadora principal, Elizabeth Dunford . Es consultora de nutrición de la Escuela Global de Salud Pública Gillings de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

Red 40 es uno de los ocho tintes sintéticos que el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr. ha prometido eliminar del suministro de alimentos estadounidense.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) anunció en abril que se estaba moviendo para revocar la autorización para los tintes Citrus Red 2 y Orange B, y que trabajaría con la industria para eliminar el Rojo 40, el Verde 3, el Amarillo 5, el Amarillo 6, el Azul 1 y el Azul 2 del suministro de alimentos para fines de 2026.

"Estos compuestos venenosos no ofrecen ningún beneficio nutricional, y plantean peligros reales y medibles para la salud y el desarrollo de nuestros niños", dijo Kennedy en un comunicado de prensa de abril. "Esa era está llegando a su fin".

El nuevo estudio muestra cuán extendidos se han vuelto estos tintes en el supermercado, apuntaron los investigadores.

En el estudio, los investigadores evaluaron los ingredientes de casi 39,800 productos de supermercado producidos por los 25 principales fabricantes de alimentos de EE. UU., utilizando una base de datos que representa más del 80 por ciento de los productos vendidos en EE. UU.

Los niños son más propensos a estar expuestos a estos tintes, según muestran los resultados.

Alrededor del 28 por ciento de los productos de las cinco categorías principales de alimentos comercializados para niños contenían colorantes sintéticos, en comparación con el 11 por ciento en las categorías restantes. Esas categorías incluían dulces, bebidas azucaradas, comidas listas para comer, cereales para el desayuno y productos horneados.

Las bebidas deportivas (79 por ciento), las bebidas elaboradas con concentrados (71 por ciento) y los dulces (54 por ciento) fueron los productos más propensos a contener colorantes sintéticos, encontraron los investigadores.

Las bebidas carbonatadas (30%), los dulces (26%) y las bebidas deportivas (14%) representaron la mayor parte de los productos que contienen tintes sintéticos comprados por los estadounidenses.

"Incluimos datos de ventas en nuestro análisis de la exposición a los tintes sintéticos, lo que podría ayudar a informar las políticas regulatorias en esta área", dijo Dunford.

"Aunque ciertas categorías de alimentos podrían contener más productos con colorantes sintéticos, también es importante tener en cuenta qué alimentos compran los consumidores, ya que incluso las categorías de alimentos con proporciones más pequeñas de colorantes sintéticos podrían comprarse y consumirse en cantidades significativas y, por lo tanto, contribuir más a la ingesta dietética general de colorantes", añadió.

En promedio, los productos con tintes sintéticos también contenían un 141 por ciento más de azúcar total en comparación con las ofertas sin los colorantes, apuntaron los investigadores.

Pero los productos con tintes sintéticos tenían niveles más bajos de sodio y grasas saturadas.

"Hay varias opciones de política para limitar la exposición a los tintes, incluidas las prohibiciones y las etiquetas de advertencia", señaló el investigador Thomas Galligan en un comunicado de prensa. Es científico principal de aditivos y suplementos alimentarios en el Centro para la Ciencia en el Interés Público en Washington, D.C.

"Las empresas también pueden reducir voluntariamente el uso de tintes sintéticos en sus productos", añadió. "Nuestros resultados, que muestran un rango en el uso proporcional de colorantes por parte de las empresas en muchas categorías de alimentos, sugieren que la reducción en el uso es fácilmente factible".

FUENTES: Academia de Nutrición y Dietética, comunicado de prensa, 25 de junio de 2025; Revista de la Academia de Nutrición y Dietética, 25 de junio de 2025