Biblioterapia: ¿pueden los libros ser un apoyo para la salud mental?

Expertos advierten que no todos los libros son adecuados para todos los lectores y que la biblioterapia puede tener contraindicaciones (La Biblioteca Nacional del Perú)

Una encuesta del programa Reading Well en Reino Unido mostró que el 81% de los lectores recomendados sostuvo haber comprendido mejor sus necesidades de salud gracias a los libros. Esa cifra pone sobre la mesa el atractivo de la biblioterapia: una práctica que propone la lectura de ficción o no ficción como una herramienta para el bienestar mental. Aunque no es un método nuevo, su popularidad crece y cada vez más expertos evalúan sus beneficios y riesgos.

La biblioterapia se presenta en varias formas. Puede tratarse de recomendaciones personalizadas, listas elaboradas por instituciones o programas específicos para abordar problemas como depresión o trastornos de ansiedad. La experiencia de Elizabeth Russell, bibliotecaria de Connecticut, en diálogo con la BBC ejemplifica el impacto de una buena lectura: tras recibir títulos propuestos por la biblioterapeuta Ella Berthoud, logró identificar en personajes de novelas sus propios dilemas y hallar espacio para sanar emociones difíciles.

Libros con aval científico y precauciones

Desde 2013, el programa Reading Well ha facilitado el préstamo de casi cuatro millones de libros en Inglaterra y Gales, colaborando con bibliotecas públicas. Las listas provienen de expertos y personas con experiencia directa en las condiciones a tratar. Su objetivo: orientar a los lectores en un mar de títulos sobre salud mental, y evitar la trampa de pensar que todo libro es adecuado para todo el mundo.

El 81% de los lectores del programa Reading Well en Reino Unido afirma comprender mejor sus necesidades de salud gracias a los libros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos organismos de salud británicos han respaldado la biblioterapia, incluyendo libros de autoayuda en sus guías clínicas para trastornos como los alimentarios. Giulia Poerio, psicóloga de la Universidad de Sussex, señala que leer por placer está asociado con menos estrés y depresión, mayor conexión social y longevidad.

Pero persiste la duda sobre si la lectura favorece la buena salud mental. Los libros de autoayuda, según un estudio de 2004, pueden apoyar a quienes luchan contra ansiedad o depresión, mientras que investigaciones posteriores afirman que son tan efectivos como otras terapias para ciertos trastornos alimentarios.

Cuando el remedio no es universal

El programa Reading Well ha facilitado el préstamo de casi cuatro millones de libros en Inglaterra y Gales desde 2013 (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los libros tienen el mismo efecto, y no todas las personas reaccionan igual. Emily Troscianko, de la Universidad de Oxford, advierte que el simple hecho de identificarse con personajes que superan dificultades no garantiza una catarsis útil. Algunos lectores experimentan lo contrario: una investigación con 900 personas que han padecido trastornos alimentarios encontró que las novelas sobre estos temas empeoraban sus síntomas, posiblemente porque refuerzan obsesiones o despiertan sentimientos de competencia. También ocurre con novelas sobre adicciones, que a veces idealizan conductas peligrosas y pueden resultar perjudiciales.

James Carney, científico cognitivo de la London Interdisciplinary School, insiste en que los libros no son objetos mágicos. La biblioterapia no resulta igualmente útil para todos y puede tener contraindicaciones serias, como en casos de psicosis o pensamientos suicidas.

La clave: acompañamiento y elección guiada

La lectura grupal potencia los beneficios de la biblioterapia y ayuda a procesar emociones de forma colectiva y segura (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico Andrew Schuman, del Servicio Nacional de Salud británico, recomienda obras de ficción solo a pacientes que conoce bien y enfatiza que la lectura debe sumarse a la terapia profesional en casos complejos. Una ventaja clara es que cada lector avanza según su propio ritmo y puede dejar de leer si se siente incómodo.

El programa Reading Well ha modificado sus listas a partir de estos hallazgos: ha eliminado novelas referidas a conductas alimentarias para adultos que sufren esos trastornos y ha preferido relatos reales en las selecciones sobre demencia, tras recoger las opiniones de pacientes.

Más allá de la hoja: clubes, grupos y empatía colectiva

Leer en grupo potencia los beneficios de la biblioterapia y permite procesar emociones desde una distancia segura. Un estudio con lectores de poesía y ficción en pequeños grupos mostró mejoras tras un año de encuentros regulares. Carney sugiere que ciertos relatos, como las historias de detectives, pueden ayudar a personas con ansiedad, al proporcionar una estructura previsible y tranquilizadora.

Algunos libros pueden empeorar síntomas en personas con trastornos alimentarios o adicciones, según investigaciones recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo en que cada persona se relaciona con la lectura influye decisivamente. Quienes se sienten emocionalmente conectados con la historia experimentan mejoras en su bienestar y encuentran mayor sentido en su vida. Compartir impresiones con otros multiplica el efecto, porque las conversaciones permiten enfocar los problemas sin sentirse atacados o solos.

La recomendación para quienes desean probar la biblioterapia incluye acercarse a clubes de lectura, probar distintos géneros en bibliotecas y abandonar cualquier libro que resulte incómodo. Como afirma Russell, la biblioterapia ofrece una certeza reconfortante: aunque las dificultades parezcan únicas, la lectura ayuda a recordar que nadie transita solo su camino.