La iniciativa que impulsa el cuidado de la salud sexual y la prevención del embarazo en adolescentes

En Argentina, 7 de cada 10 embarazos en menores de 15 años no son intencionales. En el grupo de adolescentes de entre 15 y 19 años, la cifra alcanza a 5 de cada 10. La mayoría de esos casos no planificados en niñas menores de 15 son consecuencia de situaciones de abuso sexual. A esto se suma un crecimiento sostenido de las infecciones de transmisión sexual: entre 2018 y 2023, los diagnósticos de sífilis aumentaron un 42%, y afectan principalmente a la población joven.

“La tasa de fecundidad adolescente en Argentina era más baja que la del mundo en 1950. En 1975 se iguala, y después de la crisis de 2001 empieza a subir y llega a los niveles de América Latina”, explicó Ricardo Gorodisch, presidente de Fundación Kaleidos, durante la presentación de un nuevo programa que apunta a modificar esa realidad.

Según detalló, “en 2021, 5 de cada 10 embarazos entre 15 y 19 años y 7 de cada 10 en menores de 15 fueron no intencionales”.

En ese contexto, el acceso a información confiable, la confidencialidad, la escucha activa y la orientación profesional surgen como herramientas clave para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Y también para intervenir tempranamente en situaciones complejas como violencia en los vínculos, abuso o abandono escolar.

Un nuevo modelo de consejería en farmacias

La iniciativa se llama “Sin Filtro” y es impulsada por Farmacity y Fundación Kaleidos, con el apoyo del Ministerio Público Tutelar porteño. El programa fue presentado hoy, en un evento del que Infobae fue parte, donde se informó que ya funciona en 20 farmacias de la Ciudad de Buenos Aires, donde adolescentes de entre 13 y 24 años pueden acercarse a conversar, resolver dudas o recibir orientación gratuita y sin turno previo.

“Hoy sabemos que los adolescentes enfrentan serias dificultades para acceder a los servicios de salud”, dijo en diálogo con este medio Lucila Palacios Hardy, directora de Impacto en Farmacity. “Por eso creemos que este programa justamente da vida a esto tan importante para nosotros, que puedan encontrar, junto con la alianza con Fundación Kaleidos, farmacias cercanas con personal de la salud debidamente capacitado en todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva”.

Las consejerías abordan consultas sobre anticoncepción, salud menstrual, infecciones de transmisión sexual, vínculos afectivos, consentimiento, diversidad sexual y embarazo adolescente, entre otros temas. Cada espacio está señalizado como “farmacia amigable” y cuenta con material gráfico visible para que los adolescentes sepan que pueden acercarse.

Escucha activa, confidencialidad y redes de contención

Uno de los ejes del programa es que la atención se brinde con enfoque no adultocéntrico, con perspectiva de género y basada en derechos. Los profesionales que participan —farmacéuticos y enfermeros— fueron capacitados por Fundación Kaleidos y por el Ministerio Público Tutelar.

“Desde que se inició el Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia), siempre entendimos y supimos que la farmacia puede ser un lugar privilegiado. Está implantada en el barrio y, si además puede ofrecer un espacio con algún adulto que pueda empatizar, entender y brindar una escucha no adultocéntrica, entonces puede convertirse en un agente de salud propio de la comunidad”, explicó Gorodisch en diálogo con Infobae. “No se trata solo de conocer cuáles son los métodos anticonceptivos, si no en dónde están a disposición y qué hacer para poder recibirlos”.

En situaciones más complejas, como violencias, abusos o problemas de salud mental, el equipo podrá activar una derivación asistida a través de las redes comunitarias o del Ministerio Público Tutelar.

“Que la farmacia sea un ámbito de salud y derechos para tomar decisiones libres e informadas, preservando su salud, es valioso”, sostuvo Carolina Stanley, asesora general del Ministerio Público Tutelar porteño. “Es importante brindarles contención, que esto que pasa sea desde un espacio seguro, desde un lugar confiable y empático. Y cuando esto pasa, los resultados se vuelven positivos”.

Formación y alianzas para transformar el acceso

La formación de los equipos de salud fue clave para el lanzamiento. “Nuestros profesionales fueron capacitados en todas estas temáticas para que puedan brindar ese asesoramiento que estamos buscando”, remarcó Palacios Hardy. “En definitiva, se trata de repensar el rol de la farmacia y de nuestros profesionales. Queremos que nuestros espacios no sean meramente transaccionales, sino lugares de contención y de escucha”.

Desde Fundación Kaleidos, el acompañamiento fue integral: no solo en la formación de los equipos, sino también en la articulación territorial. “Cada farmacia y farmacéutico debe poder responder no solo en salud sexual y reproductiva, sino también si llega a aparecer cualquier otra consulta particular de las adolescencias, que puedan ser derivadas de una manera asistida para que encuentren el recurso necesario”, explicó Gorodisch.

Además, el programa articula con redes comunitarias existentes, fortalece el vínculo con organizaciones públicas y privadas, y toma como referencia el modelo del Plan ENIA, que demostró impacto positivo al ubicar adultos referentes dentro del sistema de salud y de las escuelas.

La farmacia como nuevo actor en salud comunitaria

La propuesta implica un cambio de paradigma: pasar de un modelo centrado en la venta de productos a una lógica de participación activa en la salud pública. “Estamos convencidos de que hoy se está materializando este proyecto con el lanzamiento de este programa por dos razones”, afirmó Palacios Hardy. “Primero porque permite revisitar nuestro modelo de negocio y evolucionar el rol de la farmacia. Y segundo porque trasciende la dispensa del medicamento, creando un servicio innovador”.

Las farmacias están identificadas con cartelería visible y el personal utiliza pines para que puedan ser reconocidos.

La iniciativa funcionará como programa piloto. Fundación Kaleidos realizará el seguimiento y la evaluación del impacto. “Si esto funciona y ven que tiene un impacto interesante, nosotros vamos a acompañar en la evaluación del impacto para poder entre todos decidir si este modelo funciona o no funciona”, señaló Gorodisch a este medio.

El objetivo a mediano plazo es expandir la red, fortalecer la articulación intersectorial y consolidar un ecosistema donde los adolescentes puedan ejercer sus derechos sin barreras. “Es un honor compartir no solo esta mesa, sino este proyecto con ustedes”, concluyó Stanley. “Que esto sea solo el inicio”.

¿Dónde se brinda la consejería “Sin Filtro”?

El servicio está disponible en las siguientes farmacias de la Ciudad de Buenos Aires:

Av. Triunvirato 4634 Av. Santa Fe 3380 Av. Corrientes 3930 Av. Santa Fe 4180 Av. del Libertador 5750 Av. Cabildo 4633 Av. Cabildo 2967 Av. Triunvirato 4451 Av. Federico Lacroze 3289 Av. Corrientes 5801 Av. Monroe 2703 Av. Melián 2502 Vedia 3632 (Dot Baires) Jerónimo Salguero 2963 Teodoro García 4007 Av. del Libertador 8704 Av. Santa Fe 5395 Av. de los Constituyentes 6099 Av. Scalabrini Ortiz 1868 Av. Federico Lacroze 3801

Horarios de atención

Lunes a viernes: 10 a 13 h y 16 a 19 h

Sábados: 10 a 13 h

Excepción: la sucursal de Av. Federico Lacroze 3801 atiende de lunes a sábado de 10 a 14 h