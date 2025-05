Miley Cyrus revela una rara condición que da forma a su voz característica

MIÉRCOLES, 28 de mayo de 2025 (HealthDay News) -- La cantante y actriz Miley Cyrus afirma que un raro trastorno de la voz llamado edema de Reinke está detrás de su famosa voz ronca, y también hace que cantar en vivo sea muy difícil.

La estrella del pop de 32 años habló recientemente sobre la afección durante una entrevista en "The Zane Lowe Show" de Apple Music, informó CBS News .

Describió el edema de Reinke como un tipo de "abuso de las cuerdas vocales" y dijo que lo ha tenido durante mucho tiempo.

"Tener 21 años y quedarse despierto bebiendo, fumando y festejando después de cada show no ayuda. Pero además, en mi caso, no lo provoca. Mi voz siempre sonó así, así que es parte de mi anatomía única", explicó Cyrus. "Así que tengo este pólipo muy grande en mis cuerdas vocales, que me ha dado gran parte del tono y la textura que me ha hecho ser quien soy".

También ha dificultado la actuación.

"Es extremadamente difícil rendir con él porque es como correr un maratón con pesas en los tobillos", dijo.

Incluso hablar al final del día puede ser agotador, añadió.

"Llamo a mi mamá y ella me dice: 'Oh, suenas como si estuvieras hablando a través de una radio', y así es como sabes que estoy realmente cansada porque crea eso como la máxima fritura vocal".

¿Qué es el edema de Reinke?

El edema de Reinke es una afección que causa hinchazón en las cuerdas vocales. También se conoce como edema de las cuerdas vocales o corditis polipoide, según la Clínica Cleveland.

Es más común en las personas que fuman durante mucho tiempo, pero también puede ocurrir en las personas con reflujo ácido o en las que usan mucho la voz, dijo CBS News .

En algunos casos, la hinchazón forma crecimientos que parecen pólipos en las cuerdas vocales.

La afección es muy rara: menos de un 1 por ciento de la población general la padece, anotó la clínica.

Los síntomas, según la Clínica Cleveland, pueden incluir:

Ronquera o ronquidad

Una voz que suena más grave

Dificultad para hablar en voz alta

Existen formas quirúrgicas y no quirúrgicas de tratar el edema de Reinke.

La cirugía puede implicar el uso de un láser o pequeños instrumentos para extirpar el tejido inflamado. La terapia del habla y el tratamiento de las causas fundamentales, como dejar de fumar o tomar medicamentos para el reflujo ácido, también pueden ayudar.

Pero Cyrus dijo que está evitando la cirugía por ahora.

Ella "no está dispuesta a cortar [el tejido] porque la posibilidad de despertar de una cirugía y no sonar como yo misma es una probabilidad". Informó CBS News .

A pesar de que la afección dificulta la actuación, Cyrus dijo que también es parte de lo que hace que su voz sea distintiva: "Mi voz es súper única por eso".

Más información

La Clínica Cleveland ofrece más información sobre el edema de Reinke.

FUENTE: CBS News, 27 de mayo de 2025