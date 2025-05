Los pies de Barbie han cambiado con los tiempos

VIERNES, 16 de mayo de 2025 (HealthDay News) -- Los pies arqueados de Barbie se convirtieron en una especie de declaración sobre el empoderamiento femenino en su película de 2023.

Al principio, sus pies permanecían arqueados incluso cuando se quitaba los tacones altos, pero para horror de Barbie se desinfló cuando empezó a pensar en temas de peso como la muerte, las duchas frías, los waffles quemados y la leche agria.

Todo se juega para reírse, pero la película en realidad refleja cómo la postura del pie de Barbie ha cambiado con los tiempos, según un nuevo estudio publicado en la revista PLOS One. (Su título: "Rotundamente fabuloso: cómo la postura del pie y las ocupaciones de Barbie han cambiado a lo largo de las décadas, y las lecciones que podemos aprender").

Todas las Barbies tenían esa postura de tacón alto cuando hizo su debut en 1959, pero solo el 40 por ciento de las muñecas ahora están hechas de esa manera, encontraron los investigadores.

Además, las Barbies con pies planos tienden a ser las que reflejan su avance hacia carreras como la enseñanza, la medicina, la ingeniería, la ciencia y el ejército, encontraron los investigadores. Las Barbies con ese arco distintivo tienden a centrarse en la moda.

"Barbie modela su elección de calzado en función de las exigencias de la tarea, tener los pies planos y usar zapatos planos cuando necesita trabajar en sus pies, ser físicamente activa o más estable", escribió el equipo de investigación dirigido por Cylie Williams, profesora de podología de la Universidad de Monash, en Australia.

"Dado que se sabe que Barbie refleja las normas sociales, sostenemos que lo más probable es que esto sea cierto para la mayoría de los usuarios de tacones altos", continuaron los investigadores. "Si bien Barbie se ha movido con los tiempos, parece que los mensajes de salud sobre el uso de tacones altos deben ponerse al día".

¿Cómo podría cambiar ese mensaje?

"Es decir, dejar de lado los posibles mensajes de salud pública pesimistas de usar tacones altos y lo que podrían (pero no) hacerle al cuerpo", escribieron los investigadores. "En cambio, confía en que la mayoría de los usuarios de tacones altos, predominantemente mujeres, elegirán calzado en función de las demandas de la tarea".

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 2,750 Barbies y amigas que vivieron en Barbie Land entre 1959 y junio de 2024.

El estudio surgió de una charla grupal entre Williams y otros podólogos en Melbourne, Australia.

"Estábamos hablando de lo agradable que era ver finalmente a Barbie con zapatos planos y ver a Barbie haciendo todas estas diferentes elecciones de zapatos en función de lo que tenía que hacer en su día", dijo Williams a The New York Times.

Los investigadores idearon una métrica para rastrear los cambios en el pie de Barbie a lo largo del tiempo: postura del pie, equidad, empleo y tiempo o F.E.E.T.

El vínculo más fuerte entre la postura del pie de una Barbie se produjo con el trabajo que tiene, según muestran los resultados, seguido de la fecha de lanzamiento de cada muñeca.

"La fuerte correlación entre la postura del pie plano y el empleo encaja bien con la evidencia que observa que Barbie 'evoluciona' lejos de priorizar la moda sobre su carrera", escribieron los investigadores.

"Al igual que sus rasgos faciales y la forma de su cuerpo han cambiado con el tiempo, sus crecientes roles en la fuerza laboral crean un requisito para estar de pie durante mucho tiempo, aumentar la velocidad al caminar y una mayor estabilidad postural", continuó el documento. "Como modelo a seguir para muchos jóvenes, es alentador ver a Barbie tomar decisiones sobre la postura de los pies y el calzado que mejor le permiten participar en el empleo y la actividad física".

Para mantener su independencia científica, los investigadores no se pusieron en contacto con Mattel para averiguar si los cambios en los pies de Barbie reflejaban alguna toma de decisiones ejecutivas consciente.

Pero en un comunicado enviado por correo electrónico a The Times, la compañía confirmó que los diseños de los pies fueron deliberados, "con opciones de calzado reimaginadas para apoyar los audaces pasos adelante de Barbie".

Los investigadores también encontraron que las discapacidades físicas no necesariamente impedían que Barbie fuera una fashionista.

"Si bien el aumento en el uso de la tecnología de asistencia por parte de Barbie fue mínimo, Barbie en su silla de ruedas todavía lucía tacones asesinos... mientras que los que sufrieron una amputación por encima de la rodilla tenían una postura de pie plano", anotaron los investigadores.

Más información

Hartford HealthCare ofrece más información sobre los tacones altos y la salud de los pies.

FUENTES: PLOS One, 14 de mayo de 2025; The New York Times, 14 de mayo de 2025