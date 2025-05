La primera cirugía de su tipo utiliza la cuenca del ojo para extirpar el cáncer de médula espinal

MARTES, 13 de mayo de 2025 (HealthDay News) -- Una cirugía , la primera de su tipo, ha atravesado la cuenca del ojo de una joven para extirpar un tumor canceroso envuelto alrededor de su columna vertebral.

Los cirujanos introdujeron un tubo delgado e iluminado llamado endoscopio a través de la cuenca del ojo de la mujer de 19 años para extirpar un raro tumor óseo de crecimiento lento conocido como cordoma, dijeron los médicos después del exitoso procedimiento.

"El tumor estaba envuelto alrededor de la columna vertebral y la médula espinal de la paciente, y había invadido las vértebras de su cuello, justo debajo de la base del cráneo", señaló en un comunicado de prensa el Dr. Mohamed Labib, profesor asistente de neurocirugía del Centro Médico de la Universidad de Maryland.

"Al pasar por la parte inferior de la cuenca del ojo, pudimos extirpar un tumor que de otro modo habría sido muy difícil y muy arriesgado de tratar", dijo.

Intentar llegar al tumor desde la espalda habría arriesgado dañar la médula espinal, dijo Labib.

"También evitamos perturbar o dañar estructuras clave como la trompa de Eustaquio, los vasos sanguíneos principales, como la vena yugular y la arteria carótida interna, y los nervios que controlan la deglución y el habla", dijo Labib.

"Creamos un enorme corredor quirúrgico que nos permitió ponernos delante de la médula espinal", añadió. "Fue un tiro directo".

La paciente, Karla Flores, había comenzado a experimentar visión doble a los 18 años y pasó meses buscando la causa.

"Durante un tiempo, no supe qué le estaba pasando a mi salud", dijo Flores, de 20 años, de Rosedale, Maryland, en un comunicado de prensa. "Sentía que nadie entendía o incluso creía que había una razón física para mis síntomas".

Flores finalmente vio a un oftalmólogo que estuvo de acuerdo en que algo andaba mal y remitió a Flores a Labib, quien le diagnosticó un cordoma. Solo unos 300 cordomas se diagnostican en Estados Unidos cada año, dijeron los médicos.

"Me escucharon y me tomaron en serio", dijo Flores. "Aprender sobre los tumores espinales y cerebrales fue aterrador, pero estoy muy agradecida de que los médicos hayan podido extirparlos. Me estoy recuperando poco a poco y con cualquier problema que tengo, me ayudan".

Junto con el tumor espinal, Flores también tenía un cordoma muy grande envuelto alrededor de su tronco encefálico.

En total, Flores se sometió a tres cirugías separadas, dos de ellas centradas en extirpar el tumor del tronco encefálico. Los cirujanos extirparon parte del tumor del tronco encefálico abriendo su cráneo, y luego extrajeron el resto usando un endoscopio que se deslizó a través de su nariz.

Los endoscopios son delgados y flexibles, con una cámara montada en el extremo. Los médicos introducen instrumentos quirúrgicos a través del tubo para extirpar el tejido canceroso.

Para extirpar el tumor espinal, Labib trabajó con el Dr. Kalpesh Vakharia, jefe de cirugía plástica facial y reconstructiva del Centro Médico de la Universidad de Maryland.

Vakharia corta cuidadosamente a través de la conjuntiva, la membrana transparente que protege el ojo, dentro del párpado inferior sin perturbar el ojo. Luego extrajo la parte inferior de la cuenca del ojo y una porción del pómulo para crear una vía lo suficientemente grande como para que el equipo de Labib insertara su endoscopio y llegara a la columna vertebral.

A partir de ahí, Labib perforó el hueso de las vértebras para acceder al tumor y extirparlo.

Los cirujanos han utilizado anteriormente rutas a través de la cuenca del ojo para acceder a tumores en el cerebro y los senos paranasales, pero esta es la primera vez que se utiliza para extirpar un tumor espinal, dijeron los médicos. Labib fue pionero en el nuevo enfoque que se practica con cadáveres en los laboratorios de neurocirugía de la Universidad de Maryland.

Después de la extracción, Vakharia reconstruyó la parte inferior de la cuenca del ojo de Flores con una placa de titanio y reconstruyó la mejilla con hueso de su cadera.

"Queríamos desarrollar un plan quirúrgico en el que no hubiera cicatrices externas y fuera imposible saber si el paciente incluso se sometió a una cirugía", dijo Vakharia en un comunicado de prensa.

Después de sus tres cirugías, Flores recibió radioterapia de protones para destruir las células cancerosas restantes. Un neurocirujano también fusionó las vértebras en la parte superior de su columna vertebral para estabilizarla.

"Karla está muy bien", dijo Labib. "Estoy feliz de que, a través de un esfuerzo de equipo multidisciplinario muy coordinado, haya tenido un resultado tan exitoso".

Sin embargo, Labib anotó que Flores tiene algunos problemas continuos para mover su ojo izquierdo, debido al daño nervioso del tumor que presionó su tronco encefálico.

"Sigo recordándome a mí misma que debo tomar un día a la vez y saber que cada paso es un logro", dijo. "También me alegro de haberme mantenido firme y haber seguido buscando ayuda hasta que la encontré. Las cosas podrían haber salido terriblemente mal si no hubiera creído en mí mismo".

Más información

El Instituto Nacional del Cáncer ofrece más información sobre los cordomas.

FUENTE: Universidad de Maryland, comunicado de prensa, 5 de mayo de 2025