Una alternativa a la artroplastia de cadera ayuda a los pacientes a mantenerse físicamente activos

JUEVES, 17 de abril de 2025 (HealthDay News) -- Jason Cutter había estado sintiendo dolor en las caderas durante años, y eso había comenzado a hacer mella en sus actividades como jugador de hockey amateur y amante de la naturaleza.

Cutter, de 50 años, atribuyó sus problemas de cadera al envejecimiento, al estiramiento insuficiente y a la tensión de los pesados cinturones de herramientas que usaba durante su trabajo secundario como remodelador de casas.

Pero ex jugadores profesionales de hockey en la liga recreativa de Cutter dijeron que su dolor podría provenir de la articulación de la cadera misma, y lo instaron a ver a un cirujano ortopédico.

Cutter terminó obteniendo una alternativa a la cirugía de reemplazo total de cadera que puede ayudar a los atletas incondicionales y a los guerreros de fin de semana con problemas de cadera a mantenerse en el juego y mantenerse muy activos.

El procedimiento, llamado rejuvenecimiento de cadera de Birmingham, permite que tres veces más pacientes permanezcan activos en deportes de alta intensidad en comparación con el reemplazo total de cadera, según un nuevo estudio publicado en The Journal of Bone and Joint Surgery.

Los reemplazos totales de cadera con frecuencia limitan la capacidad de los receptores de participar en una actividad física intensa o de alto impacto, apuntaron los investigadores.

Pero es mucho más probable que el rejuvenecimiento de la cadera de Birmingham permita a los pacientes de 30, 40 o 50 años mantenerse activos en deportes exigentes, apuntaron los investigadores.

En el procedimiento, solo se reemplaza la cavidad de la cadera, y la cabeza del fémur se recubre para que funcione de manera más fluida con la nueva cavidad, apuntaron los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores compararon a los pacientes de rejuvenecimiento de cadera de Birmingham con aquellos que optaron por un reemplazo total de cadera, en el que se extirpa la cabeza del fémur para que se pueda instalar un mecanismo completo de rótula.

Al dar seguimiento a 224 pacientes de 35 a 59 años de edad que se sometieron al procedimiento entre 2006 y 2013, los investigadores encontraron que alrededor de un 60 por ciento seguían siendo muy activos, en comparación con un 20 por ciento de los pacientes que se sometieron a un reemplazo completo de cadera.

"En comparación con un reemplazo total de cadera, tres veces más pacientes que se sometieron a un rejuvenecimiento de cadera regresaron con éxito, de 5 a 10 años después, a los deportes de correr y cortarse, los que requerían giros y cambios rápidos, como el baloncesto y el tenis", dijo el investigador sénior, el Dr. Robert Barrack, profesor de cirugía ortopédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en St. Louis. dijo en un comunicado de prensa.

"Sorprendentemente, casi todos siguen activos, un promedio de 14 años después de la cirugía", añadió Barrack.

Los resultados también mostraron que la cirugía tiene un buen historial a largo plazo. Menos del 4% de los pacientes a los que se les rejuveneció la cadera necesitaron un procedimiento de seguimiento por cualquier motivo, incluso 15 años después de la operación.

Tres meses después de que se sometió a una cirugía de cadera, Cutter recibió el alta para volver al hielo y reanudar el juego de hockey.

"Estoy en cuclillas, estoy haciendo todos mis ejercicios de piernas. Me estoy estirando, me siento fantástico", dijo.

Más información

La Clínica Cleveland ofrece más información sobre el rejuvenecimiento de la cadera.

FUENTE: Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, comunicado de prensa, 11 de abril de 2025