Reconocer y tratar los trastornos mentales en la adolescencia: por qué la clave es el diagnóstico temprano

Síntomas negativos. Esto se refiere a la capacidad limitada para vivir de manera normal, o a la falta de ella. Por ejemplo, la persona puede descuidar su higiene personal o parecer falta de emociones: no hace contacto visual, no cambia su expresión facial, habla de manera monótona o no agrega los movimientos de manos o de cabeza que suelen realizarse al hablar. Además, la persona puede evitar otras personas y actividades o carecer de la capacidad de experimentar placer.