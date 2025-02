¿Pruebas de ITS en casa? Una encuesta revela que muchos jóvenes están a favor

VIERNES, 14 de febrero de 2025 (HealthDay News) -- Cuando se trata de las pruebas de infecciones de transmisión sexual (ITS), muchos adultos jóvenes prefieren la privacidad y la comodidad de las pruebas en casa, sugiere una encuesta reciente.

El 91 por ciento de los participantes de la encuesta, de entre 14 y 24 años, dijeron que usarían kits gratuitos de autorecolección de ITS, mostró la encuesta. Los kits caseros para las ITS consisten en recolectar una muestra de orina o un hisopo vaginal en casa.

Hay muchas opciones comerciales de pruebas de ITS en el hogar disponibles, y también se ofrecen gratuitas en algunas partes del país, según la Asociación Americana de Salud Sexual (American Sexual Health Association).

Estados Unidos registró más de 2,4 millones de casos de sífilis, gonorrea y clamidia en 2023, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los jóvenes de 15 a 24 años constituyeron casi la mitad de los casos de ITS en el país.

La mayoría de las ITS no causan ningún síntoma y son tratables si se detectan a tiempo, pero representan casi un tercio de la infertilidad en las mujeres y también pueden aumentar el riesgo de pérdida del embarazo, problemas de salud en los recién nacidos y endometriosis, en la que células similares al revestimiento uterino (endometrio) crecen fuera del útero.

"Hay una necesidad urgente de priorizar y aumentar la accesibilidad a las pruebas de infecciones de transmisión sexual entre los jóvenes", señaló en un comunicado de prensa el autor del estudio, el Dr. Okeoma Mmeje, profesor asociado de obstetricia y ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan (UM).

"La autorecolección de ITS es una alternativa efectiva que aborda las barreras que a menudo disuaden a esta población de buscar servicios tradicionales de atención de la salud reproductiva", dijo Mmeje, que también es ginecóloga y obstetra en el Hospital de Mujeres Von Voigtlander Health de la UM. "La autonomía y confidencialidad que ofrece esta opción puede empoderar a los jóvenes para que se hagan cargo de su salud sexual sin temor a ser juzgados o estigmatizados socialmente".

Para el estudio, a 760 adultos jóvenes se les hicieron seis preguntas abiertas a través de mensajes de texto sobre sus percepciones y el uso de los kits de autorecolección de ITS.

Si bien la abrumadora mayoría dijo que usaría kits gratuitos de autorecolección de ITS, alrededor del 6% dijo que no lo haría debido a preocupaciones sobre su precisión e incomodidad con la recolección de muestras.

"Las pruebas de detección de ITS deben estar disponibles y ser accesibles para los jóvenes en varias formas", planteó la autora principal del estudio, Jayelin Parker, investigadora del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la UM. "Los kits de autorecolección de ITS fáciles de usar fomentan las pruebas más frecuentes, la detección temprana y el tratamiento de las ITS".

Los grupos históricamente marginados en los EE. UU., incluidos los jóvenes de poblaciones de minorías sexuales y de género, se ven afectados de manera desproporcionada por las ITS debido al estigma sexual, la desconfianza médica, la discriminación y la falta de acceso a la atención médica, señalan los autores.

"Es una prioridad de salud pública abordar los determinantes sociales y políticos de la salud que afectan a la capacidad de los jóvenes de acceder a los servicios de salud reproductiva", dijo Mmeje.

Una campaña en las redes sociales que se centre en los adolescentes y los adultos jóvenes podría ayudar a aumentar el conocimiento y el uso de los kits de autorecolección de ITS, sugirieron los autores del estudio.

Los hallazgos se publicaron en una edición reciente en línea de la revista Journal of Adolescent Health.

Más información

Obtén más información sobre las pruebas de detección de ITS en el hogar en la Asociación Estadounidense de Salud Sexual.

FUENTE: Michigan Medicine, comunicado de prensa, 10 de febrero de 2025