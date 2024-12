¿Qué enfermedades ayuda a prevenir la frutilla?

Las frutillas mejoran el sistema inmunológico gracias a su alto contenido de vitamina C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frutillas son un deleite para el paladar, y además, gracias a sus poderosos componentes nutricionales, también desempeñan un papel clave en la prevención de diversas enfermedades. Su alto contenido de vitaminas, antioxidantes y fibra las convierte en un alimento esencial para mantener la salud general y prevenir el riesgo de algunas patologías. Desde la mejora del sistema inmunológico hasta la protección cardiovascular, las frutillas se han ganado un lugar privilegiado en las dietas saludables.

El consumo regular de frutillas contribuye a una piel radiante, a una digestión adecuada y gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, también ayudan a combatir ciertos factores de riesgo asociados con enfermedades crónicas.

Cuáles son las enfermedades que ayuda a prevenir la frutilla

La frutilla es una fuente rica en nutrientes esenciales que apoyan diversos sistemas del cuerpo, y varios estudios científicos respaldaron su capacidad para reducir el riesgo de diversas enfermedades.

Consumir frutillas regularmente ayuda a controlar niveles de azúcar y prevención de diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfermedades cardiovasculares

Las frutillas son muy efectivas en la prevención de enfermedades del corazón. Esto se debe a su contenido en antioxidantes como los flavonoides y antocianinas, que ayudan a reducir la inflamación y a mejorar la salud de los vasos sanguíneos. Además, la fibra soluble presente en las frutillas puede contribuir a reducir el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, disminuyendo así el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition encontró que las personas que consumían frutillas regularmente mostraron una mejora en sus perfiles lipídicos y presión arterial.

Diabetes tipo 2

El consumo de frutillas también está asociado con la prevención de la diabetes tipo 2, debido a su bajo índice glucémico. Estas frutas contienen fibra y compuestos antioxidantes que mejoran la sensibilidad a la insulina y ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre. Además, su alto contenido de vitamina C contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico, protegiendo al cuerpo de infecciones y otras complicaciones asociadas con la diabetes. Según un estudio publicado en Journal of Nutritional Biochemistry, la ingesta regular de frutillas puede ayudar a regular los niveles de glucosa en personas con riesgo de desarrollar diabetes.

Cáncer

Diversas investigaciones sugieren que las frutillas tienen propiedades anticancerígenas, especialmente en la prevención de cánceres como el de colon, mama y esófago. Esto es gracias a su alta concentración de antioxidantes como la vitamina C, el ácido elágico y las antocianinas. Estos compuestos protegen al organismo contra los daños celulares causados por los radicales libres, que están involucrados en el desarrollo de tumores. Según la American Cancer Society, el consumo de frutas y verduras ricas en antioxidantes puede ayudar a reducir el riesgo de varios tipos de cáncer.

Estas frutas reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares por su porcentaje de antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Problemas digestivos

Gracias a su alto contenido de fibra, las frutillas también pueden prevenir problemas digestivos como el estreñimiento y promover un sistema digestivo saludable. La fibra mejora el tránsito intestinal, ayudando a prevenir enfermedades relacionadas con el aparato digestivo, como el colon irritable. Un estudio en Journal of Nutrition destacó que las dietas ricas en fibra, como las que incluyen frutillas, pueden reducir los síntomas del estreñimiento y promover la salud intestinal general.

Los beneficios de la frutilla para la salud

Ricas en antioxidantes

Las frutillas son una excelente fuente de antioxidantes, que protegen al cuerpo de los daños causados por los radicales libres. Estos antioxidantes, como las antocianinas, también tienen propiedades antiinflamatorias, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y mejorar la salud general.

Mejora la salud de la piel

Gracias a su alto contenido de vitamina C, las frutillas son fundamentales para la producción de colágeno, una proteína que mantiene la piel firme y elástica. Esto no solo mejora la apariencia de la piel, sino que también contribuye a la curación de heridas y protege contra los daños solares. Además, la vitamina C ayuda a reducir la inflamación y las manchas en la piel.

Las propiedades antiinflamatorias de las frutillas combaten factores de riesgo de enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Refuerzan el sistema inmunológico

Es una de las frutas más ricas en vitamina C, lo que refuerza las defensas del cuerpo y ayuda a prevenir resfriados y otras infecciones. La vitamina C es esencial para la producción de glóbulos blancos, que combaten las infecciones, y también mejora la absorción de hierro, contribuyendo a una mejor salud en general.

Bajas en calorías y ricas en agua

Las frutillas son naturalmente bajas en calorías, lo que las convierte en un excelente tentempié para aquellos que desean mantener su peso o perder algunos kilos. Además, tienen un alto contenido de agua, lo que ayuda a mantener el cuerpo hidratado y promueve una piel saludable.

Quiénes no deberían comer frutilla

Aunque las frutillas son muy beneficiosas para la salud, existen algunas personas que deberían evitar su consumo debido a posibles reacciones adversas. Quienes tienen alergia a ciertos tipos de frutas, como las cítricas o los frutos secos, pueden experimentar reacciones alérgicas al consumir frutillas. Los síntomas más comunes de una alergia a las frutillas incluyen urticaria, picazón en la boca y dificultad para respirar.

Además, las personas con intolerancia al ácido o problemas estomacales como el reflujo gastroesofágico deben tener precaución al consumir frutillas debido a su acidez. En algunos casos, su consumo puede irritar el esófago y agravar los síntomas del reflujo.