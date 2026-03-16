¿El movimiento antiaborto se originó en la Antigua Roma?

El libro del día

Sarah Ruden es traductora, crítica literaria, historiadora cultural, filóloga clásica y cuáquera. También es una polemista incisiva en la cuestión de los derechos reproductivos, un talento que quizá nunca habría descubierto si no fuera por el arrollamiento de esos derechos en el momento político actual.

En Reproductive Wrongs: A Short History of Bad Ideas About Women, Ruden recuerda que inicialmente se preguntó si no sería “bastante ridículo” abordar un tema tan polémico. Había sido formada en la lectura minuciosa de Homero y Virgilio; pero cuanto más investigaba los esfuerzos históricos por ejercer control político sobre la planificación familiar, más se daba cuenta de que su interés filológico por el lenguaje podía ayudarla a comprender mejor el poder de la cultura y la ideología.

En su nuevo libro, aplica su capacidad intelectual al análisis de las “campañas de comunicación” contra las libertades reproductivas. Debajo de toda la moralización hay un impulso constante por someter la intimidad al poder estatal: “Hombres y sus agentes femeninas intimidan a mujeres, a sus parejas y a comunidades enteras mediante el lenguaje de una certeza autoritaria y elevada sobre esta parte tan íntima y trascendental de la vida”.

Ruden sitúa el inicio de la “propaganda antiaborto” en el siglo I a.C., cuando Ovidio escribió dos poemas que vilipendiaban a las mujeres por interrumpir sus embarazos. En uno, el hablante teme que su amante muera por “la imprudente destrucción de la carga de su vientre”; en el otro, reflexiona que si Venus hubiera “faltado a Aeneas no nacido, habría significado un mundo sin Césares”.

Ovidio, poeta de la antigua Grecia

Ovidio fue un “playboy” con una vida amorosa complicada. Ruden plantea que, al escribir estos poemas, intentaba congraciarse con su mecenas, el primer emperador romano, Augusto, quien promulgó nuevas leyes morales que penalizaban el adulterio y promovían la natalidad. En una época en la que Roma salía de décadas de guerras civiles, los poemas de Ovidio lograban, además (y no de modo ajeno), desviar la culpa de los hombres responsables: “Convenía, como siempre, atribuir el destino de una nación de manera distractora a las mujeres”.

Esto resulta un tema recurrente en “Reproductive Wrongs”: los hombres provocan el caos y luego deciden que la culpa debe recaer en las mujeres. Pero por mucho que Augusto quisiera controlar la vida privada de sus súbditos, no contaba con las tecnologías necesarias para un programa tan invasivo. “En el pasado remoto”, escribe Ruden, “las ambiciones declaradas de los autoritarios solían ser inversamente proporcionales a lo que realmente podían hacer”. Solo más tarde, en contextos modernos, tales ambiciones totalitarias pudieron materializarse gracias a avances en la aplicación de la ley y la medicina.

“Reproductive Wrongs” es un libro inusual; una obra ágil y contundente de historia cultural impulsada por la indignación de Ruden y matizada por su aguda crítica literaria. Al poner especial atención en algunos textos de los últimos dos mil años, traza el florecimiento de la obsesión de la derecha con el sexo y la sexualidad.

Charles Dickens (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Epístolas Pastorales del siglo II convirtieron la maternidad cristiana en una “carga paralizante y silenciadora”; las “Confesiones” de Agustín (que Ruden ha traducido) muestran ciertas “piruetas retóricas de alto nivel”. Agustín, atormentado por la vergüenza de su promiscuidad juvenil, se aferró a ideas absolutistas sobre las mujeres, el deseo y la fertilidad. El hijo que tuvo con su amante murió en la adolescencia, y su dolor se mezcló con la culpa. Durante el resto de su vida fantaseó con un “mundo sin los riesgos y responsabilidades que el sexo puede acarrear”. El título de Ruden para el capítulo sobre la neurosis de Agustín es “Es el bebé, estúpido”.

Los otros títulos de capítulos son igual de mordaces. “Martilladas” incluye una discusión sobre un libro del siglo XV de un monje dominico titulado “Un martillo contra las mujeres malvadas”. En “Las campanas del infierno”, Ruden critica los retratos lacrimógenos de Dickens sobre familias numerosas y pobres. Añade que su “propaganda de la fertilidad” resultaba útil políticamente en una era de industrialización hambrienta de mano de obra barata: “La ética victoriana —y, en particular, la de Dickens— apoyaba decididamente la producción de carne de fábrica, mina y cañón”.

Este estilo retórico inflexible —punzante, demoledor, irónico— probablemente incomode a algunos lectores. Además, el libro resulta poco probable que convenza a quienes no compartan sus posturas. Ruden se niega a escribir sobre el aborto en tonos dulces, a dejarse atrapar por la sentimentalidad o la ambivalencia, e incluso a tratar a una autora que se identifica como “superviviente de aborto” (es decir, cuya madre intentó abortarla, pero la intervención falló) como algo más que una herramienta digna de lástima en una campaña de propaganda.

Manifestantes a favor del derecho al aborto se reúnen tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que revocó la histórica decisión Roe contra Wade sobre el aborto (REUTERS/Megan Jelinger)

Ruden señala que los activistas antiaborto han comprendido desde hace tiempo el poder de atraer a la audiencia y hacerla sentir parte de “la gran trama”. Los mensajes en favor de los derechos reproductivos eran, “en fatal contraste”, tan increíblemente “aburridos que cuesta recordarlos”.

Por lo menos, hasta la decisión Dobbs de 2022, que en la práctica anuló Roe v. Wade. Ruden, en su incesante búsqueda del “gran drama”, puede exagerar un poco el estado de complacencia retórica previo a Dobbs. Pero su libro refleja una renovada determinación de ciertos autores y pensadores por defender con energía derechos que antes se consideraban asegurados y ya no lo están.

Ruden sostiene que los grupos antiaborto han empezado a utilizar un lenguaje edulcorado de crecimiento personal —lleno de dulces tópicos sobre “madres, bebés, familias, caridad, solidaridad”— para ocultar el hecho de que su objetivo no es empoderar, sino quitar derechos: “Es habitual que un movimiento autoritario suavice su imagen justo cuando endurece su corazón y se dispone a consolidar y abusar de su poder”.

Fuente: The New York Times