El Gobierno porteño anunciará un plan de 30 medidas para personas con discapacidad: cuáles son los ejes principales

El plan se erigió bajo la implementación de la vicejefa del Gobierno porteño Clara Muzzio

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentará una serie de 30 medidas destinadas a las casi 500 mil personas con discapacidad (PCD) que viven en la capital del país o la visitan. Estas acciones estarán distribuidas en tres ejes principales: accesibilidad universal; formación, bienestar y recreación; y empleo y vida independiente.

De acuerdo a lo informado desde la gestión porteña, se diseñó este plan de acción -bajo la órbita de la vicejefa de Gobierno Clara Muzzio- con el objetivo de atender de manera integral las necesidades de esta parte de la población, al eliminar barreras para acceder a trámites y servicios, entre otras cosas.

Entre las iniciativas principales, se incluirá la creación de una Ventanilla Única destinada a centralizar y simplificar toda la información y los trámites, según pudo saber Infobae. Esta herramienta facilitará la obtención de documentos, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Otras medidas serán la construcción del primer Centro de Atención Integral de Discapacidad en la zona sur de la ciudad y de la primera oficina pública atendida exclusivamente por PCD. También se contempla una baja de impuestos para comercios y servicios que contraten a estas personas.

El anuncio oficial se realizará el martes 3 de diciembre a las 10, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el Teatro Colón. El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, brindará las palabras de apertura.

Se planifica el desarrollo de una aplicación móvil para unificar los trámites relacionados con la discapacidad, con funciones que incluirán la gestión directa de documentación y el seguimiento de procesos administrativos (Imagen Ilustrativa Infobae).

“Este plan tiene una particularidad. Más allá de las medidas de gestión, busca algo muy ambicioso, un cambio cultural que nos desafía a todos: a nosotros desde el Estado, a las ONGs; a las familias, a la sociedad en su conjunto y al sector privado para que avance hacia la inclusión laboral de las personas con discapacidad, generando puestos de trabajo. Damos un paso más hacia una Ciudad comprometida con el desarrollo y crecimiento de todos los porteños, con más empatía, respeto y solidaridad, y con entornos más accesibles e inclusivos”, dijo Jorge Macri.

Por su parte, la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, afirmó en diálogo con Infobae: “Hay un lema que dice: ‘Nada de nosotros sin nosotros’, y creo que es fundamental que podamos abrir ese camino, pero, sobre todo, tomar esta bandera. La minoría más grande que tiene la ciudad hoy -casi entre el 10% y el 1 % de las personas que viven en la ciudad tiene alguna discapacidad- es de las menos escuchadas y una de las más invisibilizadas. Ellos mismos lo dicen, y es así: no tienen voz propia, les cuesta acceder a los medios de comunicación. Nos cuesta ver, en las películas o en las series, personas con discapacidad representadas. Entonces, claramente queremos ser esa voz para dejar de postergarlos. Estamos muy orgullosos: si bien se venían tomando un montón de medidas, todas estas estaban aisladas y no tenían una conexión”.

“Es la primera vez que la discapacidad es prioridad para un Gobierno. Estas medidas son el resultado de meses de trabajo y de una convicción que es representar las voces de las personas con discapacidad y la de sus familias, que a pesar de ser la minoría más grande, es la más invisibilizada, silenciada y postergada de todas”, sumó la funcionaria.

El plan contempla el fortalecimiento de los sistemas educativos para personas con discapacidad, con énfasis en garantizar la coexistencia de escuelas comunes y especiales, según contó Muzzio

Por su parte, Paola Jelonche, subsecretaria de Discapacidad, apuntó en conversación con Infobae: “Las personas con discapacidad estudian, trabajan, forman familias. Es una realidad completamente transversal. Poder abordar un plan desde la Vicejefatura de esta manera no solo es algo novedoso, sino también muy necesario”.

Muzzio también indicó que las políticas presentadas buscarán anteponer a las personas con discapacidad sin importar sus condiciones particulares, como el sexo, la edad o el nivel socioeconómico. Sobre esto, expresó: “Darle prioridad a las personas con discapacidad es el gran cambio que planteamos. Un cambio que no es solo un acto de justicia, es sobre todo un acto de inteligencia colectiva: nos va a hacer mejores como sociedad”.

Las medidas para personas con discapacidad que anunció el Gobierno porteño

En el eje de accesibilidad universal, se estableció la creación de una ventanilla única que centralizará toda la información sobre programas, servicios, normativa, beneficios y trámites del Gobierno de la Ciudad. Además, se facilitará la obtención del CUD y se optimizará la atención y el acompañamiento a las personas con discapacidad (PCD) y sus familias durante todo el proceso. También se implementará un mapa colaborativo que identificará los lugares accesibles. En cuanto al transporte, se apunta a que todos los medios que conforman la red de la capital sean accesibles. Esto incluye estaciones, paradas de colectivos, trenes, subtes, centros de trasbordo y los propios medios de transporte.

Según los datos oficiales, solo el 27% de las personas con discapacidad logra terminar la secundaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito de formación, bienestar y recreación, se priorizará el fortalecimiento del acceso equitativo a la educación en todos los niveles y modalidades, para que cada familia encuentre la vacante que más se ajuste a sus necesidades, según informaron. También se contempla la construcción del primer centro público especializado en educación y rehabilitación en el sur de la ciudad. A su vez -contaron a Infobae desde el Gobierno porteño- se trabajará de manera coordinada con museos, teatros, centros deportivos y colonias para adaptar y potenciar sus actividades para personas con discapacidad. Se diseñarán circuitos turísticos y atracciones especialmente pensados para este grupo.

En cuanto al eje de empleo y vida independiente, se promoverá la intermediación laboral con el objetivo de generar puestos de trabajo para personas con discapacidad en el sector privado. Se impulsará la exención del ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) para los comercios y servicios que tengan una dotación mínima del 50% de personal con discapacidad. Esta exención también incluirá a centros de rehabilitación, instituciones preventivas, terapéuticas, educativas y asistenciales, así como a cerca de 50 escuelas especiales.

Además, buscan aplicar una deducción del 50% de ingresos brutos (IIBB) para los comercios que empleen personas con discapacidad, sobre las contribuciones patronales efectivamente abonadas. También se podría bonificar el 50% del impuesto a los ingresos brutos para las personas con discapacidad y se garantizará la exención del pago de patentes para los vehículos que transporten exclusivamente a personas con discapacidad.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre se realizará un evento oficial en el Teatro Colón, donde Jorge Macri ofrecerá las palabras de apertura, destacaron fuentes del Gobierno

Desde el Gobierno de la Ciudad también anunciaron que en las próximas semanas habrá una nueva aplicación destinada a unificar los trámites para personas con discapacidad. El desarrollo incluye la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y está basado en criterios de experiencia de usuario para optimizar su funcionamiento.

En su primera etapa, la app centralizará la información sobre los trámites requeridos de manera accesible. En la segunda etapa, se buscará que los trámites puedan completarse directamente desde la aplicación, sin necesidad de acceder a otros portales. El objetivo es, esencialmente, simplificar el proceso para estos individuos y sus familias, al facilitar el seguimiento de trámites pendientes y documentación necesaria. El sistema abarcará tanto trámites de la Ciudad como aquellos de alcance nacional, como el CUD, en los casos en que la Ciudad participe en el proceso.

Estas medidas tienen parte de su razón de ser en datos que recabó el Gobierno porteño sobre las PCD. Por ejemplo, que el 50% de las discapacidades son adquiridas durante la vida. Además, el 42% de las PCD no ha tramitado el CUD. En cuanto a la salud, se indicó que la vida de una persona con discapacidad puede reducirse hasta 20 años si no recibe la atención adecuada.

Respecto a la educación, solo el 27% de las PCD logra terminar la secundaria. En relación a la vida independiente, se señaló que el 20% de las personas con discapacidad vive de manera autónoma. Finalmente, únicamente el 15,6% de las PCD en condiciones de trabajar cuenta con empleo.

Paola Jelonche señaló que ya se han celebrado convenios con empresas para impulsar el empleo para personas con discapacidad, incluyendo la organización de una Expo Empleo y la creación de una oficina de inclusión laboral

Muzzio precisó: “La discapacidad no discrimina, ni es un problema de otros. De hecho cerca del 50% de las discapacidades son adquiridas. Nadie debería sentirse ajeno. Esta es una verdad que debería impulsarnos, no al miedo, sino a la empatía, porque la discapacidad, lejos de ser un asunto individual, es un asunto colectivo”.

Para la vicejefa del Gobierno porteño, “existe una deficiencia de datos, y lo que no se mide, lo que no se conoce, no se puede mejorar ni trabajar”. Según contó, “el gobierno nacional anterior no censó a las personas con discapacidad en el último censo, algo que era un reclamo muy fuerte de las organizaciones y las familias”.

“¿Por qué no estamos incluidos en este censo cuando otras minorías sí lo están? Por ejemplo, se incluía una pregunta sobre si eras varón, mujer o no binario, pero no se preguntaba si tenías una discapacidad ni qué tipo de discapacidad. Creo que ahí es donde esto toma relevancia. El enfoque que hay en algunas medidas en el sur de la ciudad responde a que es la zona con menos efectores de discapacidad, tanto públicos como privados. Además, es donde se concentra una mayor cantidad de población con dificultades y con mayores necesidades en términos de recursos.”, planteó Muzzio.

Y con respecto al ámbito educativo, indicó que hay niños “que necesitan apoyos desde la primera infancia. Pueden comenzar en una escuela común, pero en algún momento tal vez requieran asistir a una escuela especial. Por eso, para nosotros es importante que los sistemas educativos coexistan, e informar que las escuelas especiales en la ciudad no se van a cerrar”.

En el área de empleo, se impulsará la exención del ABL para comercios y servicios que cuenten con al menos un 50% de personal con discapacidad, además de incluir deducciones en ingresos brutos, informó Muzzio (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, la vicejefa de Gobierno contó que presentó un proyecto de ley en la Legislatura: “Si los legisladores me acompañan, el 12 se aprobará. Este proyecto establece exenciones impositivas, no solo del 50% en Ingresos Brutos para personas con discapacidad, sino también para comercios que empleen. Hoy, en la ciudad de Buenos Aires, hay al menos 170.000 personas con potencial para obtener el certificado de discapacidad. Este es otro tema importante, ya que estas personas tienen la capacidad de ser empleadas o de acceder a un trabajo digno. El rol del sector privado y de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este ámbito es central. Hay que acompañar y adaptar los lugares de trabajo en las empresas privadas”.

Este plan, según Jelonche, incluye la vinculación con empresas que ofrecen empleo y el impulso del emprendedurismo entre personas con discapacidad. “Actualmente, debido a la baja tasa de empleo en este grupo, muchas personas desarrollan pequeños emprendimientos para generar ingresos. Se busca fortalecer estas iniciativas a través de capacitación. También está el objetivo de la primera escuela de oficios y una oficina de inclusión laboral. Estas instancias permitirán articular entre las empresas y las personas con discapacidad, facilitando el puente entre quienes buscan empleo y quienes tienen puestos disponibles o los quieren ofrecer. Además, ya se han celebrado convenios con varias empresas para avanzar en este objetivo y se celebró la Expo Empleo de personas con discapacidad”.

Con respecto a la adaptación de determinados edificios públicos, Jelonche postuló: “Estamos haciendo los relevamientos de todos los edificios. Arquitectónicamente, hay algunos en los que es complicado, especialmente cuando hablamos de teatros. Hay algunos que son patrimonio. Por ejemplo, lo vivimos cuando tuvimos que tratar de hacer más accesible para personas con discapacidad el Planetario. La conformación arquitectónica del Planetario permitía determinado nivel de accesibilidad y otro no. Entonces, eso también hay que evaluarlo. Pero en esos casos, el foco está en la programación cultural, trabajando de manera tal que esa posibilidad cultural que se está ofreciendo ahí sea la más accesible”.