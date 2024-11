El paludismo desarrolla resistencia a un fármaco que salva la vida de los niños

JUEVES, 14 de noviembre de 2024 (HealthDay News) -- Más de 600,000 personas en todo el mundo mueren de malaria transmitida por mosquitos cada año, y la mayoría de estas muertes ocurren entre niños menores de 5 años.

Ahora, hay noticias preocupantes de que el parásito de la malaria puede estar ganando resistencia contra la artemisinina, el medicamento que se usa con mayor frecuencia para tratar de salvar estas vidas jóvenes.

"Este es el primer estudio de África que muestra que los niños con malaria y señales claras de enfermedad grave experimentan al menos una resistencia parcial a la artemisinina", señaló el coautor del estudio, el Dr. Chandy John, director del Centro Ryan White de Enfermedades Infecciosas y Salud Global de la Universidad de Indiana, en Indianápolis.

"También es el primer estudio que muestra una tasa alta de niños africanos con malaria grave que experimentan un episodio posterior de malaria con la misma cepa dentro de los 28 días del tratamiento estándar con artesunato, un derivado de la artemisinina, y una terapia combinada con artemisinina [ACT]", añadió John.

Los investigadores presentaron sus hallazgos el jueves en la reunión anual de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene (American Society of Tropical Medicine and Hygiene) en Nueva Orleáns. Los hallazgos se publicaron simultáneamente en la revista Journal of the American Medical Association.

Como explicaron los investigadores en un comunicado de prensa de la reunión, el advenimiento de las terapias con artemisinina hace dos décadas revolucionó la atención de la malaria.

El Plasmodium falciparum, el parásito microscópico que causa la malaria, se había vuelto resistente a los medicamentos estándar, pero la artemisinina podía curar rápidamente la enfermedad.

Pero en 2008, ya había señales de que P. falciparum también estaba desarrollando resistencia al nuevo medicamento. Los casos en Camboya mostraron resistencia parcial al fármaco y en 2013 hubo casos en los que la artemisinina no ayudó por completo a los pacientes infectados.

En el nuevo estudio, se encontró una resistencia parcial a la artemisinina en 11 de 100 niños ugandeses tratados, reportaron John y sus colaboradores. El tiempo de tratamiento necesario para eliminar el parásito de los niños también fue mucho más largo en muchos casos.

Estos niños tenían entre 6 meses y 12 años de edad, y todos recibían tratamiento para una malaria "complicada", una enfermedad con signos de síntomas potencialmente mortales, como anemia o complicaciones cerebrales.

Además, 10 niños cuya malaria se creía curada experimentaron una recurrencia de la enfermedad en un mes, lo que sugiere que la artemisinina no había eliminado el parásito después de todo.

Al final, todos los niños se recuperaron. Sin embargo, los análisis de laboratorio determinaron que 10 portaban formas de P. falciparum que albergaban las mismas mutaciones de resistencia observadas en los casos de resistencia en el sudeste asiático, dijeron los investigadores.

Es la primera vez que se detectan en niños africanos con malaria grave, anotó el equipo.

Muchos de los niños también fueron tratados con un segundo fármaco (no artemisinina), la lumefantrina. Pero un gran número de niños que recibieron la terapia combinada de dos medicamentos también vieron que sus enfermedades reaparecían, lo que sugiere que el parásito de la malaria también podría estar desarrollando resistencia a la lumefantrina.

"El hecho de que comenzáramos a ver evidencias de resistencia a los medicamentos incluso antes de que empezáramos a buscarla específicamente es una señal preocupante", anotó John. "Nos sorprendió aún más que, después de centrarnos en la resistencia, también terminamos encontrando pacientes que tuvieron recurrencia después de que pensábamos que se habían curado".

