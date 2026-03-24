Mundo

La Unión Europea y Australia llegaron a un acuerdo para un pacto comercial

La conclusión de las negociaciones del acuerdo fue anunciada el martes en Canberra por el primer ministro Anthony Albanese y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: La presidenta
FOTO DE ARCHIVO: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, asisten a una reunión del Consejo del Atlántico Norte durante una cumbre de líderes de la OTAN en Vilna, Lituania, el 12 de julio de 2023. REUTERS/Ints Kalnins/Foto de archivo

La Unión Europea y Australia acordaron un tratado de libre comercio, culminando así casi una década de negociaciones, en un esfuerzo conjunto por estrechar lazos y revitalizar un orden basado en normas que se encuentra amenazado por la administración Trump.

La conclusión de las negociaciones del acuerdo fue anunciada el martes en Canberra por el primer ministro Anthony Albanese y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El acuerdo deberá ser ratificado por ambas partes, según un comunicado conjunto.

Ambas partes también firmaron una Alianza para la Seguridad y la Defensa con el fin de facilitar una mejor cooperación en la gestión de crisis y los desafíos de seguridad.

Estos pilares de cooperación reconocen el valor de una sólida alianza entre Australia y la Unión Europea para abordar los desafíos globales compartidos y apoyar la prosperidad y la seguridad, y permiten una mayor colaboración entre Australia y la Unión Europea”, declararon Albanese y von der Leyen en el comunicado.

Australia y la UE trabajan para proteger sus economías del programa arancelario del presidente Donald Trump y de las restricciones chinas a los minerales críticos. La UE firmó recientemente acuerdos comerciales con India y el bloque Mercosur, reactivando las negociaciones tras años de retrasos en algunos casos.

Ursula von der Leyen. REUTERS/Hollie
Ursula von der Leyen. REUTERS/Hollie Adams

Según el Fondo Monetario Internacional, Australia registró un déficit comercial de 33.000 millones de dólares con la UE el año pasado, exportando bienes por valor de casi 12.000 millones de dólares e importando bienes por valor de más de 44.000 millones de dólares.

El TLC se gestó en 2018 y estuvo a punto de firmarse en 2023 antes de que Australia abandonara las negociaciones por el acceso insuficiente de sus productos agrícolas al mercado de la UE. Las conversaciones se reanudaron el año pasado y cobraron mayor urgencia ante la amenaza de la administración Trump de desestabilizar el sistema comercial mundial.

Los negociadores estuvieron a punto de sellar un pacto comercial durante semanas, pero las conversaciones se estancaron en cuestiones como el comercio de carne. Australia presionaba a la UE para que aumentara la cantidad de carne de vacuno que puede ingresar al bloque en condiciones preferenciales. Sin embargo, las importaciones agrícolas son un tema delicado para la UE, que no desea perjudicar su propio sector.

(Bloomberg)

Temas Relacionados

AustraliaUnión EuropeaAcuerdo comercial

Últimas Noticias

Zelensky acusó a Rusia de facilitar a Irán inteligencia para atacar bases y activos militares de Estados Unidos

Kiev afirma que Moscú comparte imágenes satelitales y datos de posicionamiento con Teherán, en una cooperación que medios estadounidenses habían adelantado a principios de marzo

Zelensky acusó a Rusia de

Escocia incorpora la detección de atrofia muscular espinal en el test neonatal obligatorio

La medida se suma a una estrategia que impulsa el cribado genético neonatal más ambicioso de la historia del Reino Unido, ampliando el diagnóstico temprano de enfermedades graves y mejorando las oportunidades de tratamiento en la infancia

Escocia incorpora la detección de

Netanyahu dijo que Trump ve posible lograr un acuerdo con Irán para alcanzar los objetivos de guerra

El primer ministro israelí confirmó que Estados Unidos abrió un canal de diálogo indirecto con Teherán, pero insistió en que su país continuará con su campaña militar contra Teherán y Hezbollah

Netanyahu dijo que Trump ve

Ucrania bloqueó el avance de las fuerzas rusas en el este y recuperó posiciones clave en varios puntos del frente

El ejército ucraniano empleó contraataques y tecnología de drones para frenar los asaltos rusos, mientras Moscú acumula nuevas bajas en su ofensiva de primavera

Ucrania bloqueó el avance de

Largas filas en Teherán para comprar generadores ante la amenaza de Trump de atacar las centrales eléctricas de Irán

La demanda en la capital iraní se multiplicó hasta 100 veces en 48 horas después de que el presidente estadounidense amenazara con bombardear la red eléctrica del país si Irán no abre el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial

Largas filas en Teherán para
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robots bailarines roban miradas en

Robots bailarines roban miradas en la previa del debate presidencial 2026 mientras simpatizantes se concentran en San Borja

Tres policías de Tucumán fueron grabados jugando a la pelota mientras estaban de servicio: los sancionaron

Tres hierbas que ayudan a mejorar los síntomas de hemorroides de manera eficaz

Contraloría investiga a la Municipalidad de Comas tras denuncia de purga de trabajadores por negarse a favorecer a Podemos Perú

La misteriosa muerte de una madre, su hija y una mascota: lo que se sabe sobre la tragedia en Azcapotzalco

INFOBAE AMÉRICA
Tres ONG denuncian "interferencia" y

Tres ONG denuncian "interferencia" y "amenazas" contra los periodistas árabes en Haifa, Israel

El nicaragüense Marvin Benard, nuevo seleccionador español de béisbol

Un muerto en un atentado contra policías en el suroeste de Colombia

(Crónica) El Castellón se deja dos puntos en el 90 ante la Cultural

Zelensky acusó a Rusia de facilitar a Irán inteligencia para atacar bases y activos militares de Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Un fan revela su diagnóstico

Un fan revela su diagnóstico de cáncer a John Cena y recibe un abrazo

Lisa Kudrow recordó con humor los looks de Friends: “Es increíble que lo llamen ‘moda’ otra vez”

Así es Patrick Warburton cuando nadie lo ve: “Soy mucho más familiero y tranquilo que David Puddy”

La insólita confesión de Spielberg sobre Drew Barrymore: “La adopté y ayudé a criarla... hasta la semana pasada”

Lujo escénico y glamour ancestral en el regreso triunfal de BTS: todos los secretos detrás de la “Armadura Lírica” de Songzio