La Unión Europea y Australia llegaron a un acuerdo para un pacto comercial

FOTO DE ARCHIVO: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, asisten a una reunión del Consejo del Atlántico Norte durante una cumbre de líderes de la OTAN en Vilna, Lituania, el 12 de julio de 2023. REUTERS/Ints Kalnins/Foto de archivo

La Unión Europea y Australia acordaron un tratado de libre comercio, culminando así casi una década de negociaciones, en un esfuerzo conjunto por estrechar lazos y revitalizar un orden basado en normas que se encuentra amenazado por la administración Trump.

La conclusión de las negociaciones del acuerdo fue anunciada el martes en Canberra por el primer ministro Anthony Albanese y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El acuerdo deberá ser ratificado por ambas partes, según un comunicado conjunto.

Ambas partes también firmaron una Alianza para la Seguridad y la Defensa con el fin de facilitar una mejor cooperación en la gestión de crisis y los desafíos de seguridad.

“Estos pilares de cooperación reconocen el valor de una sólida alianza entre Australia y la Unión Europea para abordar los desafíos globales compartidos y apoyar la prosperidad y la seguridad, y permiten una mayor colaboración entre Australia y la Unión Europea”, declararon Albanese y von der Leyen en el comunicado.

Australia y la UE trabajan para proteger sus economías del programa arancelario del presidente Donald Trump y de las restricciones chinas a los minerales críticos. La UE firmó recientemente acuerdos comerciales con India y el bloque Mercosur, reactivando las negociaciones tras años de retrasos en algunos casos.

Ursula von der Leyen. REUTERS/Hollie Adams

Según el Fondo Monetario Internacional, Australia registró un déficit comercial de 33.000 millones de dólares con la UE el año pasado, exportando bienes por valor de casi 12.000 millones de dólares e importando bienes por valor de más de 44.000 millones de dólares.

El TLC se gestó en 2018 y estuvo a punto de firmarse en 2023 antes de que Australia abandonara las negociaciones por el acceso insuficiente de sus productos agrícolas al mercado de la UE. Las conversaciones se reanudaron el año pasado y cobraron mayor urgencia ante la amenaza de la administración Trump de desestabilizar el sistema comercial mundial.

Los negociadores estuvieron a punto de sellar un pacto comercial durante semanas, pero las conversaciones se estancaron en cuestiones como el comercio de carne. Australia presionaba a la UE para que aumentara la cantidad de carne de vacuno que puede ingresar al bloque en condiciones preferenciales. Sin embargo, las importaciones agrícolas son un tema delicado para la UE, que no desea perjudicar su propio sector.

(Bloomberg)