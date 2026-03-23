Se agotaron las entradas para el amistoso entre Argentina y Mauritania en La Bombonera: los shows confirmados

Se agotaron las entradas para el amistoso entre Argentina y Mauritania en La Bombonera

Las entradas generales para el amistoso que disputará la Selección Argentina ante Mauritania en La Bombonera se agotaron este lunes a las pocas horas de que comenzó el expendio vía online.

El encuentro, programado para el viernes 27 de marzo a las 20:15, forma parte de la despedida del equipo dirigido por Lionel Scaloni antes de la Copa Mundial 2026. Las plateas, que presentaron valores entre 150.000 y 490.000 pesos, continuaron disponibles unas horas más hasta que la organización informó que ya no hay más localidades. Las populares contaron con precios de 90.000 pesos para adultos y 25.000 para menores de hasta 10 años.

La venta online de los tickets comenzó a las 10:00 y, pasado el mediodía, ya se habían agotado todas las entradas generales. El expendio de plateas mantuvo un ritmo más pausado, aunque por la tarde el estadio alcanzó el aforo completo para el encuentro. La demanda, aunque no igualó el frenesí de otras ocasiones, respondió al atractivo especial que representa la última presentación del seleccionado nacional en el país antes del viaje a Estados Unidos.

El partido ante Mauritania será el primero de una doble jornada en La Bombonera, ya que el martes 31 de marzo la Selección Argentina enfrentará a Zambia en el mismo escenario, también desde las 20:15. La venta de entradas para ese segundo amistoso aún no fue habilitada, aunque se estima que el mecanismo será similar y que los valores se mantendrán.

El flyer de la AFA con los show musicales que habrá tras el partido entre Argentina y Mauritania en La Bombonera

Como parte de la propuesta para el público, la jornada del 27 de marzo incluirá un show pospartido con la presentación de Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, y Mala Fama. Damas Gratis es una de las bandas más reconocidas de la cumbia villera, con una trayectoria de más de dos décadas y presencia asegurada en festivales y eventos masivos en Argentina y América Latina. Su fundador, Pablo Lescano, es referente indiscutible del género y ha impulsado una discografía que supera los 10 álbumes, con clásicos como “Me vas a extrañar” y “No te creas tan importante”.

Por su parte, Mala Fama se consolidó como otro de los nombres emblemáticos de la movida tropical, con un repertorio que incluye temas como “La marca de la gorra” y “Made in Argentina”. El grupo, liderado por Hernán Coronel, fusiona cumbia, cuarteto y otros estilos populares, y mantiene una agenda activa de presentaciones en todo el país.

Lucas Martínez Quarta es el reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi

En cuanto al equipo, Lionel Scaloni citó de urgencia a Lucas Martínez Quarta para cubrir la baja de Leonardo Balerdi. El entrenador ultima detalles para la lista definitiva de convocados, con la mirada puesta en la preparación para el certamen mundialista.

En el transcurso de la jornada, las redes de la Selección también anunciaron la baja de Gonzalo Montiel de cara a los amistosos. El lateral derecho de River salió con una molestia muscular luego del triunfo del Millonario ante Estudiantes en Río Cuarto y también se perderá los duelos ante Mauritania y Zambia. A la espera del parte oficial, Cachete tendría un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Por lesión, Gonzalo Montiel es baja en la selección argentina para los amistosos

El canje de entradas físicas se realizará en el Estadio de Huracán (Amancio Alcorta y Av. Colonia), requisito indispensable para el acceso al estadio.

Cronograma de entrega de entradas

📍 Boleterías de C. A. Huracán

Martes 24/03 de 9:00 a 15:00

Miércoles 25/03 de 9:00 a 15:00

Jueves 26/03 de 9:00 a 15:00

PRESENTAR SIN EXCEPCIÓN PARA EL RETIRO DE TICKETS:

-Código de canje que se recibe al confirmar la compra

-Tarjeta que haya utilizado para abonar

-DNI físico (tarjeta) del titular del medio de pago.

*ACLARACIÓN: Cada entrada que se compra en los sectores de Palcos equivale a un asiento. El número del Palco es el número de fila.