El régimen de Kim Jong-un declaró irreversible su política nuclear y amenazó a Corea del Sur: “Haremos que paguen sin piedad” (REUTERS)

El dictador norcoreano, Kim Jong-un, amenazó a Corea del Sur al afirmar que será tratada como “el Estado más hostil” y que cualquier acción en su contra recibirá una respuesta “sin la menor consideración ni vacilación”. El mensaje se dio en un discurso ante el Parlamento, donde también dejó en claro que su país no renunciará a su condición de potencia nuclear.

Durante su intervención, Kim sostuvo que el desarrollo de armamento atómico es una política definitiva.

“Seguiremos consolidando firmemente nuestro estatus como Estado con armas nucleares como un curso irreversible”, afirmó. En esa línea, remarcó que el fortalecimiento del arsenal forma parte de una estrategia central de defensa.

El líder comunista indicó que el país continuará ampliando sus capacidades militares, especialmente en el ámbito nuclear.

“Expandiremos y avanzaremos nuestro disuasivo nuclear de autodefensa”, señaló, al referirse a la modernización de su poder bélico. También aseguró que las fuerzas armadas deben mantener una “preparación precisa” ante posibles amenazas.

Durante un discurso ante la Asamblea Suprema del Pueblo, el dictador norcoreano advirtió que cualquier acción de Seúl recibirá una respuesta inmediata y descartó negociar el desarme atómico (Europa Press)

El discurso se produjo en un contexto de endurecimiento de la postura de Pyongyang hacia Seúl.

Kim abandonó referencias previas a una posible reunificación y definió la relación con Corea del Sur en términos de confrontación directa. “Designaremos a Corea del Sur como el Estado más hostil y actuaremos en consecuencia”, afirmó.

En ese marco, el dictador norcoreano advirtió que cualquier intento de afectar la soberanía de su país tendrá consecuencias. “Haremos que paguen sin piedad”, expresó, al referirse a eventuales acciones del gobierno surcoreano o de sus aliados.

Además de las cuestiones militares, Kim abordó otros aspectos de la política nacional, incluyendo la economía. En su exposición, llamó a implementar un nuevo plan de desarrollo que busca modernizar sectores industriales, aumentar la producción energética y mejorar el suministro de alimentos. Estas medidas se enmarcan en un escenario interno marcado por limitaciones estructurales y sanciones internacionales.

Kim Jong-un indicó que el país continuará ampliando sus capacidades militares, especialmente en el ámbito nuclear

El Parlamento norcoreano aprobó cambios legales y un nuevo presupuesto estatal que destina una proporción significativa del gasto a la defensa. Parte de esos recursos estarán orientados al fortalecimiento del programa nuclear y a mejorar la capacidad operativa de las fuerzas armadas.

Kim también rechazó la posibilidad de negociar el desarme nuclear a cambio de beneficios económicos o garantías de seguridad. Según explicó, el país considera que mantener su arsenal le ha permitido evitar conflictos y avanzar en otros ámbitos. En ese sentido, defendió la estrategia adoptada por su gobierno como una decisión correcta.

El líder norcoreano responsabilizó a Estados Unidos y a sus aliados por la tensión en la región, al señalar que la presencia de capacidades militares estratégicas cerca de la península coreana contribuye a la inestabilidad. Sin embargo, afirmó que su país ya no se percibe únicamente en una posición defensiva.

Las declaraciones se producen tras su reciente reelección al frente del principal órgano de decisión política del país, lo que refuerza su control sobre las instituciones. El sistema político norcoreano concentra el poder en el liderazgo central, y los procesos legislativos suelen respaldar las decisiones del Ejecutivo.

Kim Jong-un supervisa una serie de maniobras militares con nuevos carros de combate

En paralelo, Corea del Norte continúa profundizando vínculos con otros actores internacionales. Durante la sesión parlamentaria se difundió un mensaje del presidente ruso, Vladimir Putin, en el que destacó la cooperación entre ambos países y manifestó su intención de fortalecer la relación estratégica.

(Con información de AFP y Reuters)