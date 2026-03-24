El tremendo ida y vuelta entre Fede Bal y el streamer Coscu: “Sos un inútil”

El conflicto entre Fede Bal y Coscu reavivó tensiones entre figuras del streaming y el mundo del espectáculo (Video: X)

El conflicto entre Fede Bal y el Coscu sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, pero para entender la magnitud de este cruce hay que retroceder a las declaraciones del actor, que reavivaron una historia que parecía haber quedado en el pasado. Fue él quien volvió a poner el tema sobre la mesa al recordar cómo se originó el enfrentamiento y qué consecuencias, según su mirada, tuvo en su carrera dentro del mundo del streaming.

Según contó en una entrevista con el canal de YouTube Nuestro Punto de Vista, el propio Fede Bal tiempo atrás, el conflicto se originó en los primeros años del boom del streaming en Argentina. “Yo soy malo streameando. Estaba jugando un juego que me gusta jugar y prendí una vez porque me gustaba jugar con mis amigos”, contó el hijo de Carmen Barbieri al reconstruir ese momento inicial. En ese contexto, explicó que fue su propio desconocimiento del ambiente lo que generó el primer chispazo: “Me decían: ‘Che, tenés que streamear con Coscu’. Leí rápido… yo en ese momento no sabía quién era”. Ese detalle, aparentemente menor, fue clave. Según su relato, al no reconocerlo, lo nombró mal en vivo: “Dije ‘Coscu, Casqui, Casqui… no sé quién es’. Y él parece que estaba viendo, le llegó el recorte, y se enojó un montón”.

Lejos de querer escalar el conflicto, el actor aseguró que intentó recomponer el vínculo. “Después lo llamé y le dije: ‘Loco, ¿por qué te enojaste tanto? Perdóname’”, recordó. Sin embargo, ese intento no habría prosperado. “Siguió enojado”, resumió. Con el paso del tiempo, esa tensión, según Bal, se habría trasladado también al plano profesional. “De algún evento me han bajado”, deslizó, dejando entrever que la relación con el streamer pudo haber influido en su presencia dentro de ciertos espacios del ambiente digital.

La disputa comenzó cuando Fede Bal confundió el nombre de Coscu durante una transmisión en vivo

A pesar de todo, en sus declaraciones más recientes, Fede buscó bajarle el tono a la disputa. “No pasa nada. No tengo relación con Coscu. Nunca la tuve. Pero no pasó más que eso”, sostuvo, intentando cerrar el tema y marcar que, al menos de su lado, no hay intención de seguir alimentando el conflicto.

Pero esas palabras no cayeron bien en Coscu, que decidió responder de inmediato y con un tono mucho más duro. A través de su cuenta en X, el streamer publicó un mensaje directo y sin filtro que rápidamente se volvió viral: “Fede Bal, pelot… grande ya”. La frase, cargada de enojo, fue solo el comienzo de una serie de posteos en los que dejó en claro su postura.

En un segundo mensaje, el influencer apuntó directamente contra la versión del actor sobre los eventos: “Nunca te mandé a bajar de un evento, quizás no te llamaron porque sos un inútil, chavalín”. Con esa frase, no solo desmintió a Bal, sino que además elevó el nivel del enfrentamiento con un insulto explícito que encendió aún más la polémica.

Coscu negó haber influido para que Fede Bal quede fuera de eventos del mundo digital y respondió con fuertes insultos en redes sociales

Lejos de calmar las aguas, Coscu redobló la apuesta con otros posteos en los que reafirmó su forma de manejarse en redes. “Me doy cuenta que independiente de la edad que tenga, este es mi Twitter y subo lo que se me cante el ort...”, escribió, dejando en claro que no piensa moderar su discurso. Incluso sumó un mensaje breve pero irónico, en el que volvió a referirse al actor con tono burlón, alimentando la viralización del cruce.

Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, es uno de los streamers más influyentes de la escena digital argentina. Con millones de seguidores en plataformas como Twitch, YouTube y redes sociales, se convirtió en una figura clave del universo gamer y del entretenimiento online. Su popularidad creció a partir de transmisiones en vivo centradas en videojuegos, pero también por su estilo frontal, su vínculo cercano con su comunidad y su rol como impulsor de la llamada Coscu Army, un colectivo de creadores de contenido que ayudó a lanzar nuevas figuras del streaming.