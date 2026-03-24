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El régimen de Irán lanzó un nuevo ataque con bombas de racimo contra el norte de Israel

El Ejército israelí confirmó daños materiales en zonas residenciales cerca de Haifa y la activación de sirenas de alerta. También anunció bombardeos sobre infraestructura vinculada a Hezbollah

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El régimen de Irán lanzó
El régimen de Irán lanzó un nuevo ataque con bombas de racimo contra el norte de Israel

El régimen de Irán lanzó una nueva ofensiva contra Israel con el uso de bombas de racimo y misiles balísticos que impactaron en distintas zonas del país, provocando daños materiales y activando sistemas de alerta en varias ciudades. Las autoridades israelíes confirmaron que los ataques alcanzaron áreas residenciales en el norte, donde se registraron destrozos, aunque sin víctimas graves.

De acuerdo con el Ejército israelí, una parte de los misiles fue interceptada, pero fragmentos de los proyectiles impactaron en edificaciones en la ciudad de Nesher, generando daños. Equipos de emergencia se desplegaron en el lugar para evaluar la situación.

Fuerzas de búsqueda y rescate están operando en la escena”, indicaron desde el Comando del Frente Interno, que además pidió a la población evitar acercarse a las zonas afectadas.

De acuerdo con el Ejército
De acuerdo con el Ejército israelí, una parte de los misiles fue interceptada, pero fragmentos de los proyectiles impactaron en edificaciones en la ciudad de Nesher (REUTERS)

En paralelo, otras áreas del país también se vieron afectadas por la ofensiva. Sirenas antiaéreas sonaron en ciudades como Ashkelon y Beit Shemesh tras la detección de misiles balísticos. Aunque no se reportaron víctimas directas, los servicios de emergencia confirmaron que una persona resultó con heridas leves tras pisar restos de un proyectil.

Uno de los impactos se produjo en una zona residencial cercana a Haifa, donde una vivienda fue alcanzada por fragmentos de munición. Las autoridades locales iniciaron inspecciones para determinar el alcance de los daños y verificar que no haya riesgos adicionales por restos sin detonar.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó el lanzamiento de una nueva serie de ataques, en lo que describió como una operación de gran escala contra objetivos en Israel. Según el comunicado, se trató de una nueva fase de bombardeos que incluyó el uso de misiles con múltiples ojivas y drones.

Entre los blancos mencionados se encuentran áreas estratégicas como el norte de Tel Aviv, la ciudad de Eilat y la zona de Dimona, donde se ubican instalaciones sensibles. Este tipo de ofensivas se ha repetido de manera constante desde el inicio del conflicto a fines de febrero.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó
La Guardia Revolucionaria iraní confirmó el lanzamiento de una nueva serie de ataques, en lo que describió como una operación de gran escala contra objetivos en Israel (REUTERS)

El Ejército israelí informó que trabaja activamente para interceptar los proyectiles y minimizar el impacto de los ataques. “Estamos operando para interceptar las amenazas entrantes”, señalaron fuentes militares al referirse a los sistemas de defensa desplegados.

Mientras tanto, el grupo terrorista Hezbollah, aliado de Irán, también llevó a cabo ataques desde el sur del Líbano contra posiciones israelíes, ampliando el alcance de los enfrentamientos en la región. En respuesta, Israel lanzó bombardeos sobre infraestructura vinculada a ese grupo en territorio libanés.

La escalada se desarrolla en paralelo a ataques dirigidos contra bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, según confirmaron fuentes iraníes. Algunos países de la región reportaron la interceptación de drones que se dirigían hacia su espacio aéreo.

Desde el inicio del conflicto, los intercambios de ataques se han vuelto frecuentes, con operaciones casi diarias que incluyen misiles, drones y artillería. A pesar de la intensidad de los bombardeos, los sistemas de defensa han logrado reducir el número de víctimas, aunque los daños materiales continúan acumulándose.

El régimen de Irán lanzó
El régimen de Irán lanzó una nueva ola de ataques nocturnos con bombas de racimo sobre el centro de Israel (Times Of Israel)

La utilización de bombas de racimo en esta nueva ofensiva añade un elemento de mayor peligrosidad al conflicto, debido al amplio radio de impacto de este tipo de armamento y al riesgo que representan los restos explosivos que pueden quedar activos tras los ataques.

(Con información de EFE)

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