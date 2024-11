Cuándo las abejas pueden picar a los humanos y qué efectos producen en el cuerpo

Fabio Mandingorra, de 56 años, murió en Rosario al ser atacado por un enjambre de más de 150 abejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de 56 años, Fabio Mandingorra, murió en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, tras ser atacado por un enjambre de más de 150 abejas. Las picaduras ocurrieron el pasado sábado cuando la víctima orinó en un árbol que albergaba un panal.

Los casos de ataques múltiples son poco frecuentes. La mayoría de las especies de abejas son solitarias. Sin embargo, las especies de abejas sociales (son el 5% del total) son las que están normalmente con mayor contacto con los seres humanos.

Al sentir amenazada la colmena, las abejas pueden atacar a quienes suponen como un peligro. De esta manera, se producen los ataques masivos que pueden provocar el envenenamiento de las personas.

Los ataques masivos de abejas pueden provocar envenenamiento en las personas. Por eso los apicultores deben tomar precauciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las abejas que representan mayor riesgo para la salud humana, y que son a su vez las que más se utilizan para la producción de miel, son varias subespecies de Apis mellifera, que fueron traídas desde Europa a la Argentina. En el país, también se encuentran las abejas Apis scutellata (africana) y las africanizadas (Apis mellifera scutellata).

“Solo las abejas hembras obreras pican. Su aparato con veneno es un órgano que pone huevos modificado unido a los órganos abdominales”, señaló Gabriel Arcidiacono, médico toxicólogo y pediatra y jefe de la división toxicología del Hospital de Clínicas “José de San Martin” de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al ser consultado por Infobae.

“En general, las abejas no son agresivas. Pero son territoriales y las abejas africanas/africanizadas son más rápidas y tienen una tendencia mayor al ataque en enjambre. Pero si no hay algo que desencadene el ataque, no van a picar solo por una compulsión para hacerlo”, comentó.

Algunos tipos de abejas tienden a los ataques múltiples (Getty)

Las obreras pican una sola vez ya que luego pierden parte del intestino y la glándula que hace el veneno. Dejan el aguijón con el saco de veneno clavado.

Cuando pican, las abejas pierden la vida. El motivo es que tienen un aguijón aserrado. Una vez que pican no pueden sacarlo y entonces pierden parte de sus órganos internos en el intento de huir.

“No se recomienda la extracción de los aguijones con los dedos. Porque en la persona picada queda parte del órgano que crea el veneno en la abeja”, dijo.

Entonces si alguien lo quiere sacar con los dedos, aprieta ese órgano y termina inyectando más veneno. Lo que se recomienda es la extracción del aguijón con pinzas o con una tarjeta. Debe usarse lo más cerca de la piel posible sin apretar el aguijón.

El árbol donde estaba el panal de abejas que atacó al hombre en Rosario/Archivo

Arcidiacono resaltó que los efectos de las picaduras varían según la cantidad de abejas y la susceptibilidad de la persona.

“Lo más frecuente después de la picadura es que se produzca una inflamación y se sienta dolor en la zona. En cambio, si son un par de picaduras, la persona puede tener vómitos, diarrea y desmayo”, dijo.

Hay personas susceptibles, o sea alérgicas, que con solo una picadura pueden tener efectos graves. En esos casos participan inmunoglobulinas (tipo E) y los síntomas son dolor de pecho, urticaria, fiebre, inflamación, dificultad para respirar, entre otros.

“Cuando ocurren estos accidentes con múltiples abejas -aclaró Arcidiacono- se desencadenan otros efectos. Además de lo alérgico que pueda ser la persona, se registran los tóxicos del veneno de la abeja, como problemas gastrointestinales, fiebre, pérdida de conocimiento, ruptura de los glóbulos rojos y del músculo, insuficiencia renal, problemas neurológicos, entre otros.

“A pesar de que las picaduras suelen asociarse solo con reacciones alérgicas, los incidentes más críticos se deben a los efectos toxicológicos del veneno cuando se realizan ataques masivos. No existe un antídoto específico contra el veneno de las abejas. Las medidas médicas se centran en aliviar los síntomas y daños causados por el veneno”, escribió Rodolfo de Roodt, en un documento técnico del Ministerio de Salud de la Nación en 2015.

Las personas alérgicas deben tener más cautela en lugares con abejas/Archivo

La prevención es crucial, especialmente para personas alérgicas. Se recomienda que los individuos hipersensibles consulten a un médico alergista para conocer las medidas de emergencia.

Los trabajadores en colmenas son los más expuestos y deben trabajar con protección adecuada. Deberían tener en cuenta que las abejas pueden desencadenar ataques por diversas perturbaciones como campos eléctricos, vibraciones, movimientos rápidos o cambios en la temperatura.

En presencia de enjambres, es prudente llevar ropa protectora, y ante un ataque, huir rápidamente. La inmersión en agua es una opción si es posible. Ante síntomas graves y en ausencia de un fenómeno alérgico, debe buscarse atención médica para minimizar y prevenir daños por el veneno.