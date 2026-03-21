Marco Rubio afirmó que Cuba “está peor que nunca” y se debe a su “gobierno comunista”

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con periodistas (REUTERS/Elizabeth Frantz/Archivo)

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, calificó este viernes al régimen de Cuba como un “desastre” en su administración de la isla tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump del inicio de contactos con La Habana para una salida a la crisis humanitaria que atraviesa.

“Cuba es un desastre, y se debe a su gobierno comunista“, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense ante la prensa al salir junto a Trump de la Casa Blanca rumbo a Florida.

En ese sentido, señaló que el rumbo que buscan las autoridades para el país “no funciona”. “Hoy no tengo ninguna novedad para ustedes al respecto, salvo que esto lleva ocurriendo desde hace seis o siete años: son un desastre”, reiteró.

Sin embargo, dejó en claro la mirada de Estados Unidos sobre la administración régimen: “La situación está peor que nunca”. Estados Unidos y Cuba mantienen un diálogo reciente tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en una operación estadounidense en Caracas, el pasado 3 de enero.

Rubio desmintió que el Gobierno de Trump solicitara a sus interlocutores en Cuba la renuncia del dictador Miguel Díaz-Canel, sin exigir cambios en el régimen comunista ni la salida de la familia Castro del poder.

U.S. President Donald Trump speaks to the media, flanked by U.S. Secretary of State Marco Rubio, as he departs the White House for Florida, in Washington, D.C., U.S., March 20, 2026. REUTERS/Nathan Howard

Por su parte, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, afirmó el jueves ante el Congreso que el Ejército estadounidense no se encuentra en preparativos para una toma de Cuba.

Donovan aclaró que Washington desplegaría tropas en caso de una “amenaza a la seguridad” de la Embajada estadounidense o de la base de Guantánamo, con el objetivo de “defender a los estadounidenses”.

Trump afirmó el domingo pasado que su administración mantiene contactos con el régimen de Cuba y señaló que “muy pronto” podría alcanzarse un acuerdo, aunque subrayó que la prioridad de Washington es primero el conflicto en Medio Oriente contra Irán.

“Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario”, afirmó el mandatario republicano. Agregó: “Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba”.

Sus declaraciones se dan en un contexto de alta tensión bilateral, tras la imposición en enero por parte de Estados Unidos de un bloqueo petrolero sobre la isla y la interrupción de los suministros de crudo procedentes de Venezuela.

En semanas recientes, Trump advirtió que podría tomar control de la isla, ya sea de manera “amistosa” o por medios hostiles, y aseguró que el régimen de La Habana “caerá muy pronto” por la crisis humanitaria que se vive en el país.

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habla durante una reunión con miembros del convoy Nuestra América, que llegó a la isla con ayuda humanitaria, en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, el 20 de marzo de 2026 (Adalberto Roque/REUTER)

Desde la capital cubana, el dictador Miguel Díaz-Canel confirmó la existencia de dichas conversaciones con representantes estadounidense, orientadas a buscar soluciones a las diferencias bilaterales.

En conferencia de prensa, Díaz-Canel indicó: “Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de EEUU para buscar, por la vía del diálogo, soluciones para las diferencias que tenemos. El objetivo es detectar los problemas bilaterales, cuáles son las vías, ver si hay voluntad de las partes y encontrar áreas de cooperación”.

Cuba enfrenta una de las peores crisis eléctricas desde la llegada al poder de los revolucionarios liderados por Fidel Castro hace 67 años. El lunes pasado, el Ministerio de Energía informó una “desconexión total” de la red nacional, tras semanas de apagones frecuentes, dejando a toda la isla en una oscuridad casi absoluta.

La mayor parte de la electricidad en el país se produce a partir de petróleo. Durante casi tres décadas, el suministro procedente de Venezuela resultó fundamental. Sin embargo, en enero, la administración de Donald Trump ordenó la suspensión de estos envíos tras la captura de Nicolás Maduro. Posteriormente, México también interrumpió sus despachos bajo presión estadounidense. Hasta la fecha, ningún otro país ha cubierto el déficit de petróleo en la isla.

(Con información de EFE)