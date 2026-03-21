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Al menos 11 muertos, 3 desaparecidos y 59 heridos en el incendio de una fábrica automotriz en Corea del Sur

Los equipos de emergencia lograron ingresar al edificio afectado casi diez horas después del inicio del fuego. Los bomberos y personal policial continúan con la búsqueda de trabajadores que no han sido localizados en la zona del siniestro

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Un feroz incendio se desató el viernes en una planta de fabricación de componentes automotrices en Daejeon, ciudad ubicada en el centro de Corea del Sur. Al menos menos once personas murieron y 59 resultaron heridas de diversa consideración. Hasta el momento, las autoridades confirmaron 3 desaparecidos.

El incendio comenzó alrededor de las 13:17 horas (hora local), cuando en la fábrica se encontraban 170 trabajadores.

Sin embargo, los equipos de rescate no pudieron iniciar las labores de búsqueda hasta aproximadamente las 22:50, momento en que los expertos determinaron que el acceso al edificio era seguro, según informó la agencia Yonhap.

Bomberos rocían agua para extinguir
Bomberos rocían agua para extinguir un incendio en una fábrica de autopartes en Daejeon el 20 de marzo de 2026 (YONHAP/AFP)

Uno de los fallecidos fue hallado en el segundo piso, mientras que los cuerpos de las otras víctimas se localizaron en el tercer piso de la planta. Tras descartar el riesgo de derrumbe, los bomberos aseguraron que harán “todos los esfuerzos posibles para rescatar a los desaparecidos”.

Funcionarios locales explicaron que prevén “derribar las estructuras ya inspeccionadas por los perros de rescate para desplegar a los equipos de rescate y continuar la búsqueda” de las personas cuyo paradero sigue sin conocerse. Las autoridades no indicaron cómo se originó el incendio.

La búsqueda de personas desaparecidas continúa este sábado tras el incendio de la fábrica de autopartes en Daejeon. Según el Departamento de Bomberos de Daejeon, dos perros de búsqueda y rescate fueron desplegados alrededor de las 6:49 de la mañana (horario local) para registrar el interior.

Al amanecer, los equipos ampliaron la búsqueda de las tres personas que permanecen desaparecidas. “Estaba demasiado oscuro para tener buena visibilidad, y las zonas rastreadas ya habían sido exploradas”, explicó un funcionario del departamento.

Añadió que el cuerpo de ayuda planea despejar las áreas ya revisadas por los perros con maquinaria pesada y luego enviar a los rescatistas para realizar una búsqueda intensiva.

La policía local trabaja para identificar a las víctimas y determinar la causa del incendio: Agencia de Policía de Daejeon informó que uno de los 11 cuerpos fue identificado mediante huellas dactilares y que planea usar análisis de ADN para identificar a los nueve restantes.

Las autoridades están centradas en esclarecer el origen del incendio a través de investigaciones conjuntas con otros organismos, el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad (CCTV) y la toma de declaraciones a funcionarios de la planta.

Un helicóptero ayudó a apaciguar
Un helicóptero ayudó a apaciguar el devastador incendio en una fábrica en Corea del Sur (YONHAP/AFP)

Bajo la coordinación del jefe de la Agencia de Policía de Daejeon y el jefe del Departamento de Investigación, se desplegaron 222 efectivos, incluyendo equipos de investigación criminal, respuesta inicial y policía local, para controlar la escena y llevar adelante las pesquisas.

Tras declararse el siniestro, se formó un equipo especializado de 131 personas, integrado por la Unidad Regional de Investigación, el Equipo de Investigación Criminal de la Comisaría de Daedeok, el Equipo de Ciencias Forenses y el Equipo de Protección de Víctimas.

(Con información de AFP y Europa Press)

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