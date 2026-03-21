La Donación de Constantino: el fraude del papa, la fuerza de una mentira institucionalizada y una verdad revelada a destiempo

La Donación de Constantino, documento central del dominio temporal de la Iglesia, legitimó el poder papal durante más de mil años

Hay documentos que nacen para ordenar el mundo y otros que nacen para justificarlo. La “Donatio Constantini” (Donación de Constantino) pertenece a esta segunda categoría. No explica un hecho: lo crea. No registra un acto de poder: lo funda retrospectivamente. Durante más de mil años, este texto funcionó como uno de los pilares silenciosos del dominio temporal de la Iglesia de Roma, un pergamino que, aun siendo falso, resultó extraordinariamente eficaz.

Según la Donatio, el emperador Constantino, enfermo de lepra, habría sido curado milagrosamente por el papa Silvestre I tras recibir el bautismo. Agradecido por la sanación del cuerpo y del alma, Constantino decide conceder al obispo de Roma una autoridad sin precedentes. El texto afirma que el emperador: “Concede al bienaventurado Silvestre, pontífice universal, y a todos sus sucesores, el poder y la dignidad imperial”. No se trata solo de un reconocimiento espiritual. La donación incluye bienes concretos, territorios, jurisdicciones y símbolos del poder político. Vale la pena aclarar que Constantino se bautizó en mayo de 337, en Nicomedia, antigua ciudad ubicada cerca de la actúa Izmit en Turquía; falleció el 22 de mayo de ese mismo año y el sacramento fue administrado por Eusebio de Nicomedia, quien era un obispo arriano.

En uno de sus pasajes más citados, el documento declara que Constantino entrega al papa y sucesores: “El palacio imperial de Letrán, la ciudad de Roma y todas las provincias, distritos y ciudades de Italia y de las regiones occidentales”. El emperador, siempre según este relato, se retira a Oriente para no interferir con la autoridad del papa, estableciendo su sede en Constantinopla. El mensaje es claro: el poder temporal de Occidente pertenece legítimamente a la Iglesia porque así lo quiso el primer emperador cristiano. La “donación” ofrecía una respuesta simple a una pregunta compleja: ¿por qué el papa gobierna territorios, corona emperadores y discute de igual a igual con reyes? Porque Constantino así lo dispuso. La política quedaba revestida de teología y la historia se convertía en dogma. El texto no solo concede poder; lo sacraliza. Constantino afirma que ha decidido que el papa tenga “primacía sobre todas las iglesias del mundo” y que ningún poder terreno puede colocarse por encima del suyo. Incluso se agrega una cláusula de castigo: quien ose violar esta donación será condenado por Dios y sufrirá penas eternas. El documento no solo legitima; intimida.

El texto falso atribuía a Constantino la entrega de Roma, Italia y poderes imperiales al papa, consolidando la supremacía eclesiástica

Durante más de mil años, la autenticidad de la “Donatio Constantini” fue defendida con una obstinación que hoy resulta difícil de comprender si no se la analiza en su contexto. No era simplemente un texto antiguo: era una pieza estructural del edificio jurídico y simbólico del papado medieval. Ponerla en duda significaba cuestionar la base misma del poder temporal de la Iglesia. Hasta se pinta un fresco en el siglo XIII en la Capilla de San Silvestre dentro de la Basílica de los “Quattro Santi Coronati”, realizada por artistas anónimos de la escuela romana, relatando el momento preciso de la donación.

Sin embargo, el documento estaba lleno de anacronismos. Utilizaba un latín que no correspondía al siglo IV, hablaba de estructuras feudales inexistentes en tiempos de Constantino y describía una organización eclesiástica propia de la Alta Edad Media. Pero durante siglos esos problemas no fueron considerados pruebas de falsedad. La fe institucional pesaba más que la filología. Recién en 1433 aparece una grieta significativa. El cardenal Nicolás de Cusa, conocido como Cusano, una de las figuras intelectuales más relevantes del siglo XV, se atreve a poner en duda la “Donatio”. No lo hace desde una postura anticlerical ni revolucionaria. Cusano era cardenal, teólogo, hombre de Iglesia. Precisamente por eso su gesto fue tan perturbador. Cusano no niega abiertamente la “Donatio”, pero relativiza su valor jurídico. Sostiene que la autoridad de la Iglesia no puede depender de un acto imperial, sino de la comunidad de los fieles y de la tradición. En otras palabras, introduce una idea peligrosa: que incluso si Constantino no hubiera donado nada, la Iglesia seguiría teniendo legitimidad espiritual. Y al decir eso, implícitamente sugiere que el documento no es indispensable y, por lo tanto, que podría no ser auténtico.

Según la leyenda, hoy considerada apócrifa, el papa Silvestre curó milagrosamente al emperador Constantino y este, agradecido, realizó la donación

Después vendría Lorenzo Valla con una demostración filológica implacable. Analizando el latín del texto, Valla prueba que la “Donatio” no pudo haber sido escrita en el siglo IV. El vocabulario, la sintaxis, los conceptos políticos pertenecen a una época muy posterior. La falsedad queda expuesta con una claridad que hoy parece obvia. Pero en su tiempo, la verdad no fue suficiente. La Iglesia de Roma no asumió oficialmente la conclusión de Valla. El documento siguió siendo utilizado, citado, enseñado. No porque se ignorara la crítica, sino porque reconocer el fraude implicaba un costo político demasiado alto. Durante siglos, la “Donatio” había servido para justificar la existencia de los Estados Pontificios, para sostener la supremacía papal frente al Imperio, para intervenir en la política europea.

Hoy sabemos que el documento íntegro fue redactado entre los años 752 y 800, durante los pontificados de los papas Esteban II y Paulo I. No en tiempos de Constantino, sino en un contexto completamente distinto. La Iglesia romana estaba amenazada por los lombardos, distanciada del Imperio bizantino y en busca de una base jurídica que legitimara su autonomía política. La “Donatio” aparece entonces como una herramienta estratégica: un texto diseñado para proyectar hacia el pasado una autoridad que en realidad se estaba construyendo en el presente. No fue un error ni una confusión. Fue una falsificación consciente. Pero una falsificación eficaz. El documento no inventó el poder del papado; lo consolidó. Le dio una genealogía sagrada, un origen imperial, una apariencia de inevitabilidad histórica.

Un fresco medieval ilustra a Constantino el Grande ofreciendo un objeto piramidal al Papa Silvestre I, quien se sienta en un trono, con asistentes y una ciudad al fondo, simbolizando su relación histórica

Recién a finales del siglo XIX la Iglesia reconoció oficialmente que la “Donatio Constantini” era un fraude. No fue una confesión dramática ni un acto de arrepentimiento público. Fue un reconocimiento académico, casi administrativo, cuando el documento ya había perdido su utilidad política. Los Estados Pontificios habían desaparecido. El papado ya no gobernaba territorios. La verdad llegó cuando dejó de ser peligrosa. La historia de la “Donatio Constantini” no es solo la historia de un documento falso. Es la historia de cómo el poder se escribe a sí mismo, de cómo las instituciones construyen relatos de origen para legitimarse, de cómo la verdad histórica puede quedar subordinada durante siglos a la conveniencia política.

El texto afirma que Constantino “juzgó conveniente que el pontífice romano tenga el poder de atar y desatar en la tierra y en el cielo”. Esa frase resume el espíritu de la Donatio: no describe una realidad, la impone. Y durante más de mil años, funcionó. Porque en política, muchas veces, no importa que algo sea verdadero, sino que sea creído. Quizás por eso sigue siendo un texto incómodo. No por lo que dice sobre Constantino, sino por lo que dice sobre nosotros. Sobre nuestra disposición a creer, sobre nuestra necesidad de orígenes solemnes, sobre nuestra dificultad para aceptar que gran parte de la historia política se sostiene sobre acuerdos tácitos, ficciones útiles y silencios convenientes. La Donatio no cayó cuando fue desmentida. Cayó cuando dejó de ser necesaria. Y ese dato, más que el fraude en sí, es el verdadero escándalo.