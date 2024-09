El gobierno de CABA anunció la compra de 60 mil vacunas contra el dengue: quiénes y cuándo podrán sacar turno

La campaña de prevención del dengue en Buenos Aires se estructura en cuatro etapas distribuidas a lo largo del año, según informaron las autoridades

Argentina enfrentó este 2024 el peor brote de dengue registrado hasta la fecha. Aunque los casos comenzaron a disminuir a partir de abril, se siguieron reportando diagnósticos durante los meses fríos.

El dengue es una enfermedad viral que se transmite principalmente a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, un insecto pequeño, con distintivas patas rayadas en negro y blanco.

Solo durante 2024, según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de Nación, entre las semanas 1 y 34, se notificaron 764.901 casos en todo el país, con 56. 435 de ellos en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunciaron la compra de 60 mil vacunas y, además, implementaron y planificaron una serie de medidas que le dieron forma a una campaña integral de prevención. Estas acciones buscan, entre otras cosas, mitigar el impacto de un posible brote durante la temporada estival, cuando la actividad del mosquito tiende a incrementarse.

El plan anual de prevención del dengue en Buenos Aires incluye más de 360 intervenciones en todos los barrios, con inspecciones en sitios críticos como autos abandonados y terrenos baldíos, y fomenta la participación ciudadana para denunciar criaderos en espacios públicos o privados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el Gobierno porteño revelaron a Infobae que, ante el aumento “de la preocupación y para no perder la ventana de tiempo adecuada para la vacunación, la Ciudad ha decidido comprar inicialmente 60 mil vacunas para fortalecer y complementar la estrategia nacional, y acelerar así la campaña de vacunación para los residentes”.

“La Ciudad acompaña las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), en base a las cuales el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con las provincias, definió los lineamientos nacionales de la campaña de vacunación. Han establecido una estrategia de vacunación focalizada y segmentada, priorizando las regiones de mayor tránsito viral y los grupos de edad que más han contraído la enfermedad”, informaron las autoridades del GCBA.

Desde el 18 de septiembre, el Ministerio de Salud de CABA habilitará la asignación de turnos a través de su página web. El plan de vacunación se llevará a cabo de forma progresiva para todas las personas de entre 15 y 39 años y en distintas etapas, siguiendo los lineamientos nacionales.

El proceso comenzará con los adolescentes de 15 a 19 años, para luego continuar con los de 20 a 29 años. Finalmente, será el turno de los adultos de 30 a 39 años. Se habilitarán 12 vacunatorios en diversos barrios de la Ciudad, que incluirán hospitales, CeSACS y postas extrahospitalarias.

La vacuna contra el dengue Qdenga, autorizada en Argentina en 2023, se administra en dos dosis y protege contra los cuatro serotipos del virus: su aplicación se realizará de manera focalizada en zonas endémicas (Imagen ilustrativa Infobae)

La vacunación contra el dengue a nivel nacional

En julio, tal como contó Infobae, el Ministerio de Salud de la Nación anunció el inicio de la vacunación contra el dengue, con una estrategia focalizada en zonas endémicas y según la situación epidemiológica, que fue definida bajo las recomendaciones de la CoNaIn.

Según informó el secretario de Calidad en Salud de la Nación, Leonardo Busso, en un encuentro realizado con los referentes de las distintas carteras provinciales de Salud de las regiones del NOA y NEA, la campaña iniciaba en septiembre. Durante aquella reunión se delinearon las acciones de prevención, control y vacunación que comenzarán a ejecutarse en el marco del Plan de Abordaje Integral del Dengue 2024-2025.

Como anticipó anteriormente el ministro de Salud Mario Russo a Infobae, el objetivo es iniciar la vacunación en el grupo etario de 15 a 19 años. En esta etapa están incluidas las regiones del Noroeste (NOA) y Noreste argentino (NEA), integradas por las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Como informó Infobae, la vacuna disponible en Argentina -y autorizada por la ANMAT en 2023- es la vacuna Qdenga® del Laboratorio Takeda, que en los estudios clínicos mostró una reducción del 84% en las hospitalizaciones y una disminución del 61% en los casos sintomáticos tras la aplicación de dos dosis.

A mediados de septiembre se podrán sacar los turnos para la vacunación en la Ciudad, según los criterios establecidos (Getty)

Días atrás, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció la compra de medio millón de dosis de este inoculante. “Hemos establecido un acuerdo con el único laboratorio mundial que produce una vacuna aprobada para el dengue, que es el laboratorio de Takeda para la compra de 500.000 dosis de vacuna”, anunció el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak en una conferencia de prensa encabezada por el gobernador Axel Kicillof.

La vacuna en cuestión es tetravalente y se administra en dos dosis de 0,5 ml que deben aplicarse con un intervalo de 3 meses. Brinda protección contra los cuatro serotipos del dengue y está destinada para mayores de 4 años (y sin límite de edad) que hayan tenido o no la infección. Está contraindicada en embarazadas, mujeres en período de lactancia y en pacientes con inmunocompromiso.

Los detalles de la campaña que lanzó el gobierno de CABA para prevenir nuevos brotes de dengue

En relación a la campaña integral de prevención contra el dengue en la capital del país, Infobae dialogó con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y con el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós.

“Comenzamos hace aproximadamente dos semanas con los operativos. Queremos abordar esta situación de manera proactiva. Vamos a necesitar un gran esfuerzo, especialmente desde el territorio, manteniendo la cercanía”, introdujo Jorge Macri.

Y sumó: “Hay ideas un tanto atípicas, como la de aplicar repelente en casa y no solo al salir, ya que el mosquito que puede contagiarnos suele estar en el hogar, no afuera. Generalmente, estamos acostumbrados a hacer lo contrario: nos ponemos repelente al salir, pero no en casa. Necesitamos que todos contribuyan con estas prácticas. Es fundamental construir una especie de contrato social, donde todos aportemos desde nuestro lugar”.

Las autoridades de Salud llamaron a tomar medidas de prevención desde el hogar(Getty Images)

Por su parte, Fernán Quirós apuntó: “Pensamos un plan anual que intenta abordar las diferentes dimensiones de esta enfermedad. En Argentina, hoy en día, tenemos una zona endémica en el noreste y noroeste del país, donde se reportan casos durante todo el año, y una zona epidémica en la ciudad de Buenos Aires, donde los brotes ocurren en ciertos meses específicos”.

La campaña integral de prevención se estructura en cuatro etapas distribuidas a lo largo del año, que buscan detectar y controlar la proliferación del mosquito vector, entre otros objetivos. La iniciativa convoca a los vecinos a participar activamente en la prevención de esta enfermedad, según contaron a Infobae desde el GCBA.

El plan anual se desarrolla en cuatro fases: de julio a septiembre; de octubre a diciembre; enero; y de febrero a junio. Cada una de estas etapas tiene acciones específicas que apuntan a distintos aspectos de la prevención y control del dengue.

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad, explicó que la mayoría de los mosquitos Aedes aegypti se encuentra en forma de huevo durante el invierno, lo que hace crucial eliminar estos criaderos antes de la llegada del calor para reducir la población de mosquitos adultos en verano (Imagen ilustrativa Infobae)

El enfoque integral incluye operativos de saneamiento, charlas de concientización, y la ampliación de la capacidad de respuesta del sistema de salud pública.

En la primera etapa, que se extiende de julio a septiembre, el foco se centra en la eliminación de criaderos de mosquitos. Durante este período, los operativos se dirigen a combatir los lugares donde el Aedes aegypti puede depositar sus huevos, que suelen sobrevivir varios meses hasta eclosionar con el aumento de la temperatura y la humedad. Se realizan inspecciones en edificios públicos, hospitales, polideportivos, y otros espacios clave para eliminar posibles focos de reproducción.

Asimismo, las 15 comunas de la Ciudad implementan más de 360 intervenciones en todos los barrios. Estas incluyen recorridas territoriales y un relevamiento de sitios críticos como autos abandonados, obras en construcción, terrenos baldíos, plazas y parques. El objetivo es asegurar que no queden lugares donde el mosquito pueda reproducirse. Además, se fomenta la participación ciudadana para denunciar criaderos en espacios públicos o privados.

El dengue, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, ha afectado a más de 760.000 personas en Argentina durante 2024, siendo la Ciudad de Buenos Aires una de las zonas más impactadas, con más de 56.000 casos reportados hasta la semana 34 según el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En los últimos dos años, hemos tenido dos brotes epidémicos importantes. Los mosquitos que estuvieron presentes en esa época, y que estaban enfermos, dejaron una gran cantidad de huevos en las zonas donde había agua. Aquí es donde comenzamos la fase uno de nuestro plan, que corresponde al invierno, un período en el que no hay mosquitos adultos; solo quedan los huevos, que pueden sobrevivir hasta un año. Estos huevos esperan al próximo verano, cuando el calor y un poco de agua les permiten eclosionar”, repasó Quirós.

Al tiempo que resaltó: “Un dato importante es que durante un brote, aproximadamente solo el 1% de los mosquitos son adultos. El 99% restante está en forma de huevo. Así que, aunque todos imaginan al mosquito porque lo ven, la mayor parte del problema no es visible. Este es el momento más vulnerable del ciclo del mosquito, y por lo tanto, es cuando las intervenciones de prevención tienen el mayor impacto en la reducción de futuros brotes.

Para Quirós, “en este período, hasta que lleguen los primeros calores con lluvia, que suele ser en octubre, si eliminás los huevos, no habrá adultos que pongan más. Si hoy eliminamos los huevos, la densidad de mosquitos en verano será significativamente menor. Por eso, estamos en la etapa uno, donde el trabajo debe hacerse ahora, y es crucial comprenderlo para poder actuar a tiempo”.

Jorge Macri, jefe de gobierno porteño, destacó la importancia de aplicar repelente en casa, ya que el mosquito Aedes aegypti, que puede transmitir el dengue, suele encontrarse en los hogares, no en exteriores (Getty)

Entre octubre y diciembre, cuando comienza a subir la temperatura, se reforzarán las tareas de descacharreo y prevención. Es que en esta segunda etapa, los huevos de Aedes aegypti empiezan a eclosionar, y aparecen los primeros mosquitos adultos, aunque todavía no circula el virus. En respuesta, se amplió en un 20% la red de sensores de ovipostura distribuidos por toda la Ciudad, lo que permite el monitoreo de las áreas críticas.

“Tenemos una grilla equidistante, de punto a punto, con 260 puntos donde ponemos un criadero. Ubicamos un material que sostiene un nivel de agua y le ponemos un elemento donde al mosquito le gusta poner los huevos, que es algo rugoso que esté sobre el nivel del agua. Todas las semanas vamos, sacamos eso, miramos el elemento para ver si tiene o no tiene huevos, lo cambiamos y ponemos uno nuevo. Cada semana medimos todo el tiempo. Con lo cual, cuando aparece un huevo, es porque hay un adulto”, contó el ministro de Salud.

Para evitar la eclosión de huevos, se aplicarán larvicidas en sitios estratégicos. Además, se fortalecerá el sistema de atención en las unidades febriles, para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante los primeros síntomas que puedan aparecer en esa fase temprana.

La tercera etapa de la campaña de prevención del dengue en Buenos Aires, que se desarrolla en enero, se centrará en la atención rápida de casos febriles y la intensificación de la fumigación en los domicilios de personas afectadas para evitar la propagación del virus (Getty)

En enero, cuando el virus empiece a circular localmente, la campaña entrará en su tercera etapa. Aquí, los esfuerzos se concentrarán en brindar asistencia rápida a las personas que presenten síntomas de dengue, con especial énfasis en la atención de casos febriles. Simultáneamente, se intensificarán las actividades de fumigación y de control de foco en los domicilios de personas afectadas.

Quirós, en ese tono, precisó: “El momento indicado para la fumigación es cuando aparece una persona que tiene el virus en la sangre. En ese momento, es crucial eliminar todos los mosquitos vivos que están alrededor de esa persona, porque lo que se busca es evitar que los mosquitos lo piquen y comiencen a distribuir el virus a otros habitantes en la misma manzana o zona. El año pasado, realizamos más de 4000 bloqueos de casos y fumigaciones. Sin embargo, siempre aclaramos que la fumigación preventiva en plazas no es efectiva y, además, no afecta a los huevos. La fumigación es útil cuando ya hay un enfermo”.

Entre febrero y junio, se desarrollará la cuarta y última etapa de la campaña, que coincidirá con el momento de mayor circulación del virus. En esta fase, se intensificarán las medidas de control epidemiológico y se desplegará la red de atención del sistema de salud pública para hacer frente a la situación. Durante este período, se establecerán cuatro nuevos hospitales de día en hospitales de agudos, y se fortalecerán los puntos de hidratación en los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs). Estas unidades permitirán atender a más de 3.000 consultas por día, según informaron.

Un operativo sanitario en Buenos Aires, que se llevará a cabo entre agosto y octubre, buscará determinar cuántos porteños han contraído dengue mediante pruebas rápidas realizadas a mayores de 18 años en hogares seleccionados al azar (Getty)

Además de las acciones preventivas, la campaña incluirá la capacitación de los vecinos sobre cómo prevenir la aparición de mosquitos a través del descacharreo y otras medidas, como evitar la acumulación de agua en sus hogares, entre otras cosas.

El esfuerzo también se dirigirá a preparar al sistema de salud pública para una respuesta rápida y efectiva cuando haya más casos de dengue. A las 18 unidades febriles existentes se sumarán los nuevos hospitales de día, que estarán operativos durante el verano, la época de mayor circulación del virus, resaltaron las autoridades.

“No hay ninguna posibilidad de anticipar un brote o predecir cómo será cada año en cuanto al dengue. La clave está en eso: si logramos una buena cooperación entre la sociedad y el Estado, entonces tendremos mejores resultados en la lucha contra el dengue”, valoró Quirós.

Y repasó: “Este es el momento de raspar los bordes de los lugares donde hubo agua, aunque no haya agua presente en este momento. Los huevos de los mosquitos se adhieren y pueden permanecer allí, incluso si el agua ya se evaporó; pueden estar en un lugar seco, esperando a que llueva nuevamente para eclosionar. Con el calor, los huevos eclosionan, y el agua es lo que permite que se desarrollen en la fase de larva. Para que el huevo se rompa, primero tiene que hacer calor, y segundo, debe haber agua; de lo contrario, la larva morirá”.

La campaña integral de prevención del dengue en Buenos Aires incluye la instalación de cuatro nuevos hospitales de día y la ampliación de puntos de hidratación en los Centros de Salud y Acción Comunitaria, para atender más de 3.000 consultas diarias durante el verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que Macri enfatizó: “El miedo y la angustia aumentan considerablemente en situaciones de brote, por ejemplo. Por eso, parece que las soluciones deben ser generales y absolutas. Esto es algo que nos dejó como legado el camino recorrido desde la Gripe A hasta el COVID-19. Y así quedó en la memoria colectiva: la idea de que, ante la aparición de un ‘monstruo’, alguien debe tomar una decisión drástica y detenerlo. Pero ese no es el caso con el dengue; no funciona así”.

“Por eso -siguió el jefe de gobierno porteño- estamos comenzando este abordaje mucho antes de lo habitual, en un momento en el que la angustia aún no es palpable. Creemos que, de esta manera, habrá una mayor capacidad de escucha, menos influenciada por la angustia y el miedo”.

Un operativo para conocer cuántos porteños se contagiaron de dengue

Días atrás, Infobae contó que entre agosto y octubre, en CABA se llevará a cabo un operativo sanitario para determinar cuántos porteños han contraído dengue. Equipos de enfermeros y encuestadores visitan viviendas seleccionadas al azar para realizar pruebas rápidas a residentes mayores de 18 años.

En Buenos Aires, el último Boletín Epidemiológico indica que la ciudad se encuentra en el "Escenario 0", con presencia de huevos de Aedes aegypti pero sin actividad larvaria, marcando el inicio de la temporada 2024/2025, tras la conclusión de la temporada 2023/2024 (Getty)

Este estudio tiene como objetivo determinar la presencia de anticuerpos IgG, un indicador de exposición previa al virus. Resultados anteriores han mostrado que la población de la Ciudad tiene niveles serológicos significativamente más bajos en comparación con otras regiones del país con alta circulación del dengue, de acuerdo a lo repasado por Quirós.

El operativo es una colaboración entre el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (IDECBA) y el Ministerio de Salud porteño. Esta es la segunda fase del estudio y se diseñó para ofrecer una visión más detallada de la propagación del dengue en la capital argentina. El plan incluye la visita de 6.000 hogares seleccionados aleatoriamente, donde profesionales de la salud realizarán pruebas rápidas para detectar la presencia de anticuerpos y la proteína NS1 del virus.

La metodología aplicada en este operativo incluye visitas domiciliarias por parte de equipos de profesionales sanitarios. En cada hogar seleccionado, se realizará una prueba rápida a un integrante mayor de edad, previa firma del consentimiento informado. Este procedimiento no solo permitirá identificar personas que han tenido dengue, sino también aquellas que podrían haberlo contraído sin presentar síntomas evidentes.

En febrero comienza la cuarta y última etapa de la campaña de prevención del dengue en Buenos Aires, coincidiendo con la mayor circulación del virus, en la que se intensificarán las medidas de control epidemiológico y se fortalecerá la capacidad de atención del sistema de salud pública (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo a lo advertido por el Ministerio de Salud porteño, se abordarán tres aspectos:

Testeo rápido : mediante una punción en el dedo, se toma una muestra de sangre que permite detectar de inmediato los anticuerpos del dengue . El test se realiza exclusivamente a una persona mayor de edad en la vivienda, quien deberá firmar un consentimiento previo

Encuesta: se llevará a cabo un breve cuestionario para recabar información sobre los antecedentes de salud de la persona encuestada y obtener datos relevantes sobre la circulación del virus. Se consultará sobre antecedentes de enfermedades, contagios previos de dengue , síntomas experimentados en los últimos cuatro meses, y la vacunación contra dengue y fiebre amarilla . Además, se indagará el nivel educativo, antecedentes de salud y conocimiento sobre el dengue de la persona seleccionada para el test, y se registrará el sexo y la edad de todos los residentes en la vivienda.

Confidencialidad: “toda la información será tratada con absoluta confidencialidad y se utilizará únicamente con fines epidemiológicos”, destacaron desde la cartera sanitaria porteña.

A principios y mediados de 2024 se registró el peor brote de dengue en Argentina hasta el momento (Imagen ilustrativa Infobae)

El último Boletín Epidemiológico de CABA, elaborado por la Gerencia Operativa de Epidemiología en conjunto con otras áreas del Ministerio de Salud y del sistema de salud, destacó en un apartado denominado “Vigilancia de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti” que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en el “Escenario 0″, donde se observa la presencia de huevos del mosquito Aedes aegypti, pero sin actividad larvaria. En la semana 30 de 2024 concluyó la temporada 2023/2024, y actualmente se inicia la temporada 2024/2025, que no registra casos de transmisión local sin antecedente de viaje desde la semana 24 de 2024, según informaron.