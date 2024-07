La endometriosis se relaciona con probabilidades cuatro veces más altas de cáncer de ovario

JUEVES, 18 de julio de 2024 (HealthDay News) -- Las mujeres que luchan contra la endometriosis podrían ser vulnerables a otro peligro para la salud: una nueva investigación muestra que tienen unas cuatro veces más probabilidades de desarrollar cáncer de ovario que las mujeres que no tienen la dolorosa afección.

Las probabilidades son incluso peores para las mujeres con formas graves de endometriosis, ya que tienen al menos 9.7 veces más probabilidades de ser diagnosticadas con cáncer de ovario, encontró el estudio, que aparece en la edición del 17 de julio de la revista Journal of the American Medical Association .

Aun así, las mujeres con endometriosis no deben entrar en pánico, porque el cáncer de ovario sigue siendo bastante raro, enfatizaron los expertos. Alrededor del 1.1% de las mujeres estadounidenses serán diagnosticadas con cáncer de ovario en algún momento de su vida, según el Instituto Nacional del Cáncer.

"Se debe anotar que, debido a la rareza del cáncer de ovario, la asociación con la endometriosis solo aumentó el número de casos de cáncer entre 10 y 20 por cada 10,000 mujeres", dijo a CNN la autora principal del estudio, Karen Schliep, profesora asociada de la División de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah. "No recomendaríamos, en este momento, ningún cambio en la atención clínica o la política. La mejor manera de prevenir el cáncer de ovario sigue siendo la recomendación de hacer ejercicio, no fumar y limitar el consumo de alcohol".

La endometriosis es una afección común y a menudo dolorosa que se desarrolla cuando el tejido uterino crece fuera del útero mismo. Más de un 11 por ciento de las mujeres de entre 15 y 44 años tienen problemas con ella, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU.

¿Qué pueden hacer las mujeres con endometriosis?

En general, deben estar atentos a las señales de advertencia del cáncer de ovario, como la hinchazón, el dolor abdominal y los cambios en la función intestinal o de la vejiga, dijo a CNN el Dr. BJ Rimel, oncólogo ginecológico y director médico de la Oficina de Ensayos Clínicos del Cáncer de Cedars-Sinai.

"Si una persona tiene endometriosis y su médico le ha recomendado píldoras anticonceptivas orales para el tratamiento o simplemente para la anticoncepción, entonces definitivamente consideraría tomarlas", dijo Rimel. "Las píldoras anticonceptivas orales se asocian con una reducción del 50% en el riesgo de cáncer de ovario, lo cual es una gran noticia".

En el nuevo estudio, un equipo de investigadores analizó datos de casi 500,000 mujeres de Utah, de 18 a 55 años de edad.

¿Qué descubrieron? Los investigadores encontraron que el riesgo de todos los tipos de cáncer de ovario era 4.2 veces más alto entre las mujeres con endometriosis. El riesgo de cáncer de ovario tipo I fue especialmente alto, con un riesgo alrededor de 7,5 veces mayor entre las mujeres con endometriosis. Mientras tanto, el riesgo de desarrollar cáncer de ovario tipo II, que puede ser más agresivo, era alrededor de 2.7 veces más probable.

Las mujeres con formas más graves de la afección (endometriosis infiltrante profunda y/o endometriomas ováricos (donde el tejido uterino migra a los ovarios) tenían un riesgo 9.7 veces mayor de cáncer de ovario, en comparación con las individuos sin endometriosis, añadieron los investigadores.

En general, el estudio se suma a las crecientes evidencias de un vínculo entre la endometriosis y el riesgo de cáncer de ovario, escribió en un editorial que acompaña al estudio el Dr. Michael McHale, obstetra y ginecólogo de la Universidad de California, en San Diego.

"Además, estos datos respaldan la importancia de asesorar a las mujeres con infiltración profunda y/o endometriosis ovárica con respecto al mayor riesgo de cáncer de ovario. Aunque el número absoluto de cánceres de ovario es limitado, el aumento del riesgo es significativo", escribió.

El nuevo estudio muestra la asociación más fuerte hasta la fecha entre la endometriosis y el riesgo de cáncer de ovario, dijo a CNN la Dra. Tatnai Burnett, especialista en cirugía ginecológica mínimamente invasiva de la Clínica Mayo en Minnesota.

Aun así, las personas que tienen endometriosis no deben sentirse condenadas, añadió Burnett.

"En general, el riesgo sigue estando en el lado más bajo de los riesgos de cáncer", dijo. "Actualmente, incluso con los niveles de riesgo conocidos, no hemos recomendado ninguna prueba de detección universal para las pacientes con endometriosis, y no veo que eso cambie necesariamente. Ya hacemos un seguimiento de mujeres con endometriomas o endometriosis quística con ecografía, para descartar el desarrollo de neoplasias malignas. Por lo tanto, no veo que esto cambie nuestras recomendaciones en este momento".

Más información

La Alianza para la Investigación del Cáncer de Ovario ofrece más información sobre el cáncer de ovario.

FUENTE: Revista de la Asociación Médica Americana, 18 de julio de 2024; CNN