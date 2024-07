Embarazos seguros posibles después del tratamiento con células madre para el cáncer de sangre

MARTES, 16 de julio de 2024 (HealthDay News) -- Las mujeres que se han sometido a tratamientos con células madre para cánceres de la sangre, o para enfermedades como la enfermedad de células falciformes, pueden llevar un embarazo a término con éxito, muestra una investigación reciente.

Los hallazgos alemanes van en contra de la sabiduría percibida sobre este tema: a muchas de estas pacientes se les suele decir que los embarazos seguros están fuera de discusión si se han sometido a lo que se conoce como "trasplante alogénico de células hematopoyéticas" (alloHCT).

Sin embargo, "los resultados de este estudio muestran que las mujeres receptoras de alloHCT pueden lograr embarazos exitosos y seguros", concluyó la autora del estudio , la Dra. Katja Sockel. Es médica sénior en el Hospital Universitario Carl Gustav Carus de Dresde, en Alemania.

El estudio, que es el más grande hasta la fecha en mujeres adultas receptoras de aloHCT, se publicó en la edición del 15 de julio de la revista Blood.

Como explicaron los investigadores, un alloHCT implica tomar células madre de un donante sano e implantarlas en un paciente que tiene afecciones como cánceres de la sangre o enfermedad de células falciformes.

Pero estos trasplantes conllevan riesgos, como el uso a largo plazo de medicamentos inmunosupresores y el uso previo (en pacientes con cáncer) de radiación o quimioterapias de dosis altas. Todos estos pueden amenazar la fertilidad de una mujer.

"La fertilidad es un tema muy importante para las pacientes jóvenes", explicó Sockel en un comunicado de prensa de la revista. "Algunos pacientes incluso optan por no recibir ciertos tratamientos debido a preocupaciones sobre la fertilidad. Especialmente para los adultos jóvenes sobrevivientes de cáncer, el regreso a una vida normal incluye la planificación familiar".

Entonces, ¿podría el embarazo estar realmente fuera del alcance de estas pacientes?

Para averiguarlo, Sockel ha analizado los datos del Registro Alemán de Trasplante de Células Madre. Calcularon las tasas de embarazo y natalidad, así como numerosos factores de riesgo, para 2,654 pacientes mujeres que se habían sometido a un aloHCT entre las edades de 18 y 40 años.

De ese grupo, "50 mujeres reportaron 74 embarazos, 57 de los cuales resultaron en nacimientos vivos, con una mediana de tiempo desde el trasplante [de células madre] hasta el primer embarazo de 4.7 años", según el comunicado de prensa de la revista.

El embarazo era más probable si la mujer tenía entre 18 y 35 años en el momento de su trasplante de células madre, y los embarazos ocurrieron a una edad promedio de poco menos de 30 años.

Las tasas de embarazo seguían siendo bajas, unas seis veces más bajas que las de las mujeres alemanas sin esos historiales médicos, anotó el equipo.

Aun así, se produjeron embarazos saludables. En la mayoría de los casos (un 72 por ciento), esos embarazos ocurrieron sin el uso de tratamientos de fertilidad, anotó el equipo de Sockel.

"Algunas participantes del estudio reportaron que no habían tomado medidas para prevenir el embarazo porque su médico les dijo que la concepción no era posible", explicó Sockel.

"Los embarazos espontáneos no deben subestimarse, y se debe educar a las pacientes sobre la posible restauración de la fertilidad después de la aloHCT, para prevenir embarazos no planificados o no deseados", planteó.

Ciertos factores sí parecieron afectar a las probabilidades de un embarazo, anotaron los investigadores.

Estos incluían "regímenes de acondicionamiento" menos intensos; recibir el trasplante de células madre por una afección no maligna; y reducir la dosis de radiación en las radioterapias de cuerpo entero.

A veces hubo complicaciones relacionadas con los embarazos entre las mujeres que recibieron trasplantes de células madre, sobre todo problemas vasculares como preeclampsia, edema (hinchazón) e hipertensión.

Aun así, la tasa de estas complicaciones no superó a las encontradas en la población general, apuntaron los investigadores.

No obstante, se recomienda una monitorización estrecha por parte de los médicos de trasplantes y los ginecólogos durante cualquier embarazo en el que participen estos tipos de pacientes, añadió el equipo.

En cuanto a la salud de los bebés, el estudio encontró unas probabilidades más altas de parto prematuro y bajo peso al nacer, según los investigadores.

