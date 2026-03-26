La obesidad infantil socava el sueño americano para algunos, según un estudio,

MIÉRCOLES, 25 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- La obesidad infantil podría estar privando a algunos niños de su oportunidad de alcanzar el Sueño Americano.

Los niños obesos tienen muchas menos probabilidades de ascender en la escala económica como adultos en comparación con los niños que tienen un peso normal, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Population Economics.

En esencia, el exceso de peso de los niños parece costarles una mayor movilidad, según el estudio.

"La obesidad infantil no es solo una crisis de salud", dijo la investigadora Yanhong Jin, profesora en la Escuela de Ciencias Ambientales y Biológicas de la Universidad Rutgers en New Brunswick, Nueva Jersey. "Es una crisis de movilidad económica."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de un proyecto nacional que ha seguido a miles de estadounidenses desde la adolescencia hasta la edad adulta durante más de dos décadas.

El estudio incluye a más de 20.000 personas que estuvieron en los cursos de 7º a 12º durante el curso escolar 1994-1995, y que han sido seguidos en oleadas regulares de recopilación de datos desde entonces.

Los investigadores compararon el rendimiento financiero de estos participantes con su peso infantil, teniendo en cuenta factores genéticos para la obesidad.

Los resultados mostraron que los adultos que eran obesos de niños acababan mucho más abajo en la escala nacional de ingresos.

"Si los niños son obesos en comparación con los de peso normal, asumiendo que todo lo demás es igual, su posición de ingresos es aproximadamente 20 puntos percentiles inferior a la de sus padres", dijo Jin en un comunicado de prensa.

Los adultos que eran obesos en la infancia también tenían menos probabilidades de vivir en zonas con ingresos medios más altos y bajas tasas de pobreza, según los investigadores.

"Si eres obeso en la infancia, por la razón que sea, tienes una penalización en tu situación económica de adulto", dijo Jin.

Varios factores podrían explicar este fenómeno, dijeron los investigadores.

Los niños con obesidad tienden a tener menos educación y sufren problemas de salud persistentes que se extienden hasta la edad adulta, según los investigadores.

Por ejemplo, es más probable que enfrenten desafíos físicos en el trabajo, sufran apnea del sueño y tengan niveles más altos de estrés.

También se enfrentan a desventajas en lo que respecta a sus carreras, como la discriminación laboral y la falta de opciones laborales, según el estudio.

La penalización económica asociada a la obesidad infantil fue mayor para las niñas que para los niños, y más fuerte entre los niños de familias de bajos ingresos y aquellos que crecieron en el sur y el medio oeste.

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de abordar la obesidad infantil, según los investigadores.

"Las intervenciones que reducen la obesidad infantil pueden aportar beneficios mucho más allá de reducir el gasto médico", dijo en un comunicado de prensa el investigador senior Man Zhang, profesor asociado en la Universidad Renmin en China. "Pueden apoyar un mayor nivel educativo, mejorar las perspectivas laborales y aumentar la movilidad económica ascendente para la próxima generación."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la obesidad infantil.

FUENTES: Universidad de Rutgers, comunicado de prensa, 18 de marzo de 2026; Journal of Population Economics, 17 de febrero de 2026