Salud

La obesidad infantil socava el sueño americano para algunos, según un estudio,

Healthday Spanish

Guardar
Imagen GO35WNWYTNDKBKUVB4S7MSSSH4

MIÉRCOLES, 25 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- La obesidad infantil podría estar privando a algunos niños de su oportunidad de alcanzar el Sueño Americano.

Los niños obesos tienen muchas menos probabilidades de ascender en la escala económica como adultos en comparación con los niños que tienen un peso normal, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Population Economics.

En esencia, el exceso de peso de los niños parece costarles una mayor movilidad, según el estudio.

"La obesidad infantil no es solo una crisis de salud", dijo la investigadora Yanhong Jin, profesora en la Escuela de Ciencias Ambientales y Biológicas de la Universidad Rutgers en New Brunswick, Nueva Jersey. "Es una crisis de movilidad económica."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de un proyecto nacional que ha seguido a miles de estadounidenses desde la adolescencia hasta la edad adulta durante más de dos décadas.

El estudio incluye a más de 20.000 personas que estuvieron en los cursos de 7º a 12º durante el curso escolar 1994-1995, y que han sido seguidos en oleadas regulares de recopilación de datos desde entonces.

Los investigadores compararon el rendimiento financiero de estos participantes con su peso infantil, teniendo en cuenta factores genéticos para la obesidad.

Los resultados mostraron que los adultos que eran obesos de niños acababan mucho más abajo en la escala nacional de ingresos.

"Si los niños son obesos en comparación con los de peso normal, asumiendo que todo lo demás es igual, su posición de ingresos es aproximadamente 20 puntos percentiles inferior a la de sus padres", dijo Jin en un comunicado de prensa.

Los adultos que eran obesos en la infancia también tenían menos probabilidades de vivir en zonas con ingresos medios más altos y bajas tasas de pobreza, según los investigadores.

"Si eres obeso en la infancia, por la razón que sea, tienes una penalización en tu situación económica de adulto", dijo Jin.

Varios factores podrían explicar este fenómeno, dijeron los investigadores.

Los niños con obesidad tienden a tener menos educación y sufren problemas de salud persistentes que se extienden hasta la edad adulta, según los investigadores.

Por ejemplo, es más probable que enfrenten desafíos físicos en el trabajo, sufran apnea del sueño y tengan niveles más altos de estrés.

También se enfrentan a desventajas en lo que respecta a sus carreras, como la discriminación laboral y la falta de opciones laborales, según el estudio.

La penalización económica asociada a la obesidad infantil fue mayor para las niñas que para los niños, y más fuerte entre los niños de familias de bajos ingresos y aquellos que crecieron en el sur y el medio oeste.

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de abordar la obesidad infantil, según los investigadores.

"Las intervenciones que reducen la obesidad infantil pueden aportar beneficios mucho más allá de reducir el gasto médico", dijo en un comunicado de prensa el investigador senior Man Zhang, profesor asociado en la Universidad Renmin en China. "Pueden apoyar un mayor nivel educativo, mejorar las perspectivas laborales y aumentar la movilidad económica ascendente para la próxima generación."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la obesidad infantil.

FUENTES: Universidad de Rutgers, comunicado de prensa, 18 de marzo de 2026; Journal of Population Economics, 17 de febrero de 2026

Temas Relacionados

Health Daylaobesidadinfantilsocavaelsuenoamericanoparaalgunossegununestudio

Últimas Noticias

Salud cutánea y el paso del tiempo: cuáles son los alimentos que mejor influyen en la piel

Una selección minuciosa de ingredientes para consumir habitualmente contribuyen a preservar la firmeza, hidratación y elasticidad

Salud cutánea y el paso del tiempo: cuáles son los alimentos que mejor influyen en la piel

El entrenamiento que rompe barreras: claves para entender el progreso de los deportistas paralímpicos

La atención multidisciplinaria y los programas centrados en la persona redefinen el éxito, priorizando tanto la prevención como la autonomía y el desarrollo integral fuera del ámbito competitivo

El entrenamiento que rompe barreras: claves para entender el progreso de los deportistas paralímpicos

Purple Day en Argentina: monumentos de todo el país se iluminan de violeta para concientizar sobre la epilepsia

En el marco del Día Mundial, que se celebra este jueves, la acción con el lema “Ilumina tus derechos” coincide este año con el 25° aniversario de la Ley Nacional

Purple Day en Argentina: monumentos de todo el país se iluminan de violeta para concientizar sobre la epilepsia

Primer caso de gripe aviar A (H9N2) en humanos en Europa: cómo se transmite y cuáles son los síntomas

La detección generó inquietud por su capacidad de mutar, aunque el cuadro observado resultó ser leve

Primer caso de gripe aviar A (H9N2) en humanos en Europa: cómo se transmite y cuáles son los síntomas

La sorprendente razón por la que algunos niños son más inteligentes, según un estudio

Una investigación realizada en Países Bajos señala el elemento clave que diferencia el rendimiento intelectual en etapas tempranas de la vida

La sorprendente razón por la que algunos niños son más inteligentes, según un estudio
DEPORTES
El cambio de reglamento de último minuto que la Fórmula 1 estrenará en GP de Japón

El cambio de reglamento de último minuto que la Fórmula 1 estrenará en GP de Japón

Las confesiones de Gabriela Sabatini: la inesperada revelación sobre Steffi Graf y su afición mejor guardada

Juan Pablo Ficovich avanzó a cuartos de final en Morelia: todos los resultados de los argentinos en el Challenger Tour

Se completó la fecha 12 del Torneo Apertura: todos los goles, cómo quedaron las tablas y cuándo se jugará la próxima jornada

La FIA investiga a Mercedes en la Fórmula 1 por un “truco” en su alerón delantero: qué ventaja logra

TELESHOW
Evangelina Anderson mostró la recuperación de sus cuerdas vocales a meses de su cirugía: el estudio al que se sometió

Evangelina Anderson mostró la recuperación de sus cuerdas vocales a meses de su cirugía: el estudio al que se sometió

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tres fulminados y ocho jugadores al borde la eliminación

Cinthia Fernández contó cómo será su futuro laboral tras ser despedida del ciclo de Moria Casán: “Fiel a mis convicciones”

Cuti Carabajal en Infobae en Vivo: “Argentina es una chacarera; tiene alegría, tristeza y ritmo”

Mavinga abandonó la casa de Gran Hermano por decisión propia: “Mi cabeza y mis emociones no son las mismas”

INFOBAE AMÉRICA

El bajista de Red Hot Chili Peppers sorprende con un primer disco solista de jazz: “Siempre busqué esa belleza”

El bajista de Red Hot Chili Peppers sorprende con un primer disco solista de jazz: “Siempre busqué esa belleza”

¿Comprar arte o salvar el planeta? El mercado enfrenta el desafío de reducir su huella de carbono

Medio siglo de Apple, de la Macintosh al iPhone en un proceso imparable de reinvención

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques con misiles contra varios puntos de Israel y países del golfo Pérsico

Trump aseguró que los líderes iraníes no quieren admitir que negocian con EEUU: “Tienen miedo de que los matemos”