Vinculan la exposición a la contaminación del aire con una disminución del 40% en los nacimientos vivos entre pacientes con FIV

LUNES, 8 de julio de 2024 (HealthDay News) -- La exposición a la contaminación del aire puede reducir significativamente las probabilidades de que la fertilización in vitro (FIV) conduzca a un nacimiento vivo, según un nuevo estudio.

Las probabilidades de un nacimiento vivo son casi un 40% menores en mujeres expuestas a alta contaminación por partículas en las dos semanas previas a la recolección de sus óvulos para la FIV, en comparación con aquellas con la menor exposición, encontraron los investigadores.

"Estos hallazgos sugieren que la contaminación afecta negativamente la calidad de los óvulos, no solo las primeras etapas del embarazo, lo cual es una distinción que no se había informado previamente", dijo el investigador principal Dr. Sebastian Leathersich, ginecólogo del King Edward Memorial Hospital for Women en Subiaco, Australia, en un comunicado de prensa.

En la FIV, los óvulos de una mujer se fertilizan con el esperma de un hombre en un laboratorio. Luego, el embrión resultante se transfiere de nuevo a una mujer para desarrollarse.

Para el estudio, los investigadores analizaron casi 3,700 transferencias de embriones congelados de más de 1,800 pacientes durante un período de ocho años en Perth, Australia.

El estudio examinó las concentraciones de contaminantes del aire a las 24 horas, dos semanas, cuatro semanas y tres meses antes de la recolección de óvulos, para ver cómo podría afectar la contaminación el éxito de la FIV.

La exposición más intensa a la contaminación por partículas PM10 disminuyó las probabilidades de un nacimiento vivo en un 38%, encontraron los investigadores. Las partículas PM10 tienen típicamente 10 micrómetros de diámetro e incluyen polvo, polen y moho.

Los investigadores también encontraron que el aumento de la exposición a partículas más finas PM2.5 - típicamente producidas por los gases de escape de vehículos y la actividad industrial - se asoció con una disminución en las probabilidades de un nacimiento vivo.

Este impacto negativo de la contaminación del aire se observó a pesar de que la calidad del aire era generalmente excelente durante el período de estudio, agregaron los investigadores. Los niveles de PM10 y PM2.5 excedieron las directrices de la Organización Mundial de la Salud en solo el 0.4% y el 4.5% de los días del estudio.

"El cambio climático y la contaminación siguen siendo las mayores amenazas para la salud humana, y la reproducción humana no es inmune a esto", dijo Leathersich. "Incluso en una parte del mundo con una calidad del aire excepcional, donde muy pocos días exceden los límites superiores aceptados internacionalmente para la contaminación, existe una fuerte correlación negativa entre la cantidad de contaminación del aire y la tasa de nacimientos vivos en los ciclos de transferencia de embriones congelados. Minimizar la exposición a contaminantes debe ser una prioridad clave de salud pública".

Los investigadores presentaron sus hallazgos el domingo en una reunión de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología en Ámsterdam.

"Este importante estudio destaca una conexión significativa entre la contaminación del aire y las tasas más bajas de éxito de la FIV, con una notable reducción en los nacimientos vivos asociados con una mayor exposición a partículas antes de la recolección de ovocitos. Estos hallazgos enfatizan la necesidad de prestar atención continua a los factores ambientales en la salud reproductiva", dijo el DR. Anis Feki, presidente electo de la sociedad, en un comunicado de prensa.

El estudio también aparece en la revista Human Reproduction.

Lo que esto significa para tiLas mujeres que se someten a FIV deben hablar con su médico sobre cómo evitar la contaminación por partículas en los días y semanas previos a la recolección de óvulos.